Secondo l’oroscopo del weekend 29-30 novembre 2025, il Toro può fare incontri speciali, il Cancro tende a essere troppo possessivo con la dolce metà e la Bilancia si mostra particolarmente gentile.

Di seguito approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: le discussioni con il partner sono più accese del solito. Chi lavora in proprio può affrontare un fine settimana abbastanza tranquillo. La forma fisica richiede un po’ di attenzione in più, ma con calma tutto si gestisce.

Toro: gli incontri dei cuori solitari sono più speciali del previsto.

Momenti di tensione sono probabili con la famiglia. Sul lavoro si intravede un andamento più costante, con buoni margini di crescita.

Gemelli: finalmente è possibile essere molto disinvolti. Chi ha una relazione di vecchia data ha una bella complicità con la persona amata. Un problema lavorativo è difficile da risolvere e questo può creare nervosismo.

Cancro: la possessività verso il partner può veramente superare i limiti. Una questione pratica legata alla gestione delle spese può richiedere un po’ di attenzione in più. Nel weekend, il fascino è veramente accentuato.

Leone: è inutile perdere del tempo prezioso, è necessario pensare solamente al futuro. Chi fa parte di una coppia è sincero nei confronti della dolce metà.

La gestione delle risorse appare più ordinata e stabile rispetto ai giorni precedenti.

Vergine: una nuova amicizia può portare molta spensieratezza. Alcuni progetti innovativi possono regalare tante soddisfazioni. Delle piccole trasgressioni sono possibili durante il fine settimana.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: sulla sfera sentimentale è presente molta gentilezza. La sensibilità può rendere davvero unici i single. Chi è sotto pressione può risentire un po’ della stanchezza, ma basta rallentare i ritmi.

Scorpione: è possibile essere disinteressati riguardo alcune questioni. Per la relazione amorosa le responsabilità da affrontare sono davvero tante. Dei piccoli dubbi possono comparire sull'ambito lavorativo.

Sagittario: chi fa parte di una coppia desidera essere più autonomo del passato. Lo sguardo di chi cerca l'amore è molto insofferente. Sulla sfera professionale sono possibili dei contrasti.

Capricorno: si può trascorrere un fine settimana esplosivo insieme al partner. I single devono dialogare e confrontarsi con alcuni amici. In questo momento le energie disponibili sono davvero tante.

Acquario: il nervosismo può allontanare momentaneamente la dolce metà. Le iniziative di chi cerca l'amore sono davvero originali. Il campo lavorativo ha bisogno di più organizzazione.

Pesci: potrebbero esserci momenti di affaticamento, gestibili con qualche pausa in più. Sul fronte del cuore è un weekend carico di tensione. Il lavoro può regalare tante nuove opportunità soddisfacenti.