Eccoci in una domenica di metà novembre, quando l’autunno mostra il suo lato più dolce e il ritmo frenetico della settimana lascia spazio a un po’ di respiro. L'oroscopo di domenica 16 novembre invita alla calma, alla riflessione e ai piccoli piaceri quotidiani: una colazione lenta, una passeggiata, un messaggio che riaccende un sorriso.

Ai nativi della Bilancia la Luna sarà sorridente, volta a portare un po’ di serenità in campo amoroso, mentre l'Ariete avrà bisogno di maggiore comprensione dal partner. Il segno del Sagittario non dovrà rimandare impegni importanti al lavoro, mentre il Leone riuscirà a vedere il bello della propria vita in questo periodo.

Previsioni oroscopo domenica 16 novembre 2025 segno per segno

Ariete: l'ultima giornata della settimana vedrà la Luna sostare nel segno della Bilancia. La vostra routine sarà rallentata da una relazione di coppia più difficile da gestire. Voi però avrete bisogno di maggiore comprensione da parte della vostra fiamma. In quanto al lavoro Mercurio porterà creatività nelle vostre iniziative. Marte invece vi darà l'energia giusta. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale ancora pigra per voi nativi del segno. Con il partner non ci sarà una perfetta intesa. Dovrete chiarire ciò che non funziona nel vostro rapporto per costruire un legame efficace. In quanto al lavoro le stelle avranno buoni suggerimenti per i vostri progetti, soprattutto per voi nati nella prima decade.

Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali che invitano alla dolcezza. Un dialogo aperto rafforza l'intimità, alimentando quella voglia di trovare nuove sfaccettature del vostro rapporto. In ambito professionale alcuni progetti richiederanno pazienza e un'attenta analisi della situazione per superare gli ostacoli senza commettere troppi errori. Voto - 7️⃣

Cancro: questa domenica di novembre si rivelerà altalenante in campo amoroso, complice la Luna in quadratura. Potreste essere più emotivi del solito, causando l'effetto opposto nella vostra storia d'amore. Attenzione dunque a possibili discussioni. In quanto al lavoro serviranno idee più efficaci. Per il momento, impegnatevi a concludere le mansioni in corso, senza sovraccaricarvi di impegni.

Voto - 6️⃣

Leone: vita amorosa che vedrà la Luna in buon aspetto in questa giornata di domenica. Saprete scegliere bene le parole, e con un po’ di fortuna, suscitare la giusta empatia nei confronti del partner. Nel lavoro gli impegni da portare a termine saranno tanti, e servirà un’organizzazione molto dettagliata per arrivare a raggiungere il successo. Voto - 7️⃣

Vergine: fascino in aumento in questo periodo grazie a Venere. Single oppure no, sarete in grado di sorprendere la vostra fiamma con gesti semplici, ma carichi di significato. In ambito lavorativo servirà un po’ d’impegno e carisma in più per poter ambire in alto con i vostri progetti. Attenzione però alla posizione sfavorevole di Marte e Mercurio.

Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna sarà sorridente durante questa giornata di domenica. Il rapporto con il partner sarà stabile e pieno di buone emozioni. L'empatia sarà importante per godere di un bel rapporto. In quanto al lavoro le occasioni non mancheranno, ma dovrete saperle sfruttare appieno per poter raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale al top in questa giornata di domenica. Il vostro fascino sarà al massimo: se siete in coppia, saprete come far felice il partner e vivere al meglio la vostra relazione di coppia. In ambito professionale state cercando le occasioni migliori per la vostra carriera, ma questo non significa che dovrete abbandonare quanto di buono siete riusciti a fare finora.

Voto - 8️⃣

Sagittario: potrebbe essere utile non rimandare impegni importanti in campo professionale in questo periodo. Mercurio e Marte vi sorridono, ma non per molto ancora. Sfruttate appieno le vostre capacità per i progetti più proficui. In ambito amoroso un dialogo autentico porterà sollievo alla vostra relazione di coppia. A tal proposito, la Luna vi darà una mano. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali sottotono in questa domenica di novembre. Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura dal segno della Bilancia, potrebbero esserci alcune discussioni da chiarire velocemente. In quanto al lavoro ci saranno piccole opportunità, che però possono diventare grandi se coltivate con costanza.

Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna in trigono dal segno amico della Bilancia porterà un po’ di armonia in più nella vostra vita sentimentale. Con Venere in quadratura però, non aspettatevi di vivere un rapporto da favola. In quanto al lavoro sarete produttivi e abili in quel che fate. Marte e Mercurio in sestile vi daranno una mano a raggiungere interessanti successi. Voto - 7️⃣

Pesci: ultima giornata della settimana positiva in amore per voi nativi del segno. Il partner vi ascolta, e con Venere in trigono saprete come costruire un bel legame. In quanto al lavoro meglio procedere con calma e gradualità, considerando Marte e Mercurio in cattivo aspetto. Voto - 7️⃣