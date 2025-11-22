Le stelle portano una ventata di energia positiva, perfetta per ritrovare equilibrio, pianificare con calma e concedersi un momento di leggerezza.

Nell'oroscopo del giorno di domenica 23 novembre, il Capricorno troverà una bella sintonia con il partner grazie alla Luna in congiunzione, mentre per il Toro qualcosa potrebbe cambiare in amore. Il Leone non deve avere paura dei propri sentimenti, mentre l'ispirazione professionale non mancherà per i nativi Scorpione grazie a Mercurio.

Previsioni oroscopo domenica 23 novembre 2025 segno per segno

Ariete: nell'ultima giornata della settimana, le stelle assumeranno un assetto un pò complicato per voi nativi del segno.

La Luna in particolare potrebbe mettervi a disagio, e causare piccole incomprensioni tra voi e la vostra fiamma. In quanto al lavoro sarete in cerca di nuovi stimoli, ma non dovrete essere precipitosi nel vostro modo di fare. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale in lieve rialzo durante questa domenica di novembre. La Luna sarà favorevole, portando a qualche piccolo cambiamento in meglio per la vostra storia d'amore. In ambito professionale sarà ancora complicato portare a termine le vostre mansioni e cercare di essere produttivi con Mercurio in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣

Gemelli: tornerete a essere vivaci in questo periodo più leggero per voi nativi del segno. La comunicazione sarà fondamentale tra voi e il partner.

Se siete single buone vibrazioni vi spingeranno a godere di un legame più intenso con chi amate. In quanto al lavoro farete buoni progressi, ma la strada verso il successo sarà ancora lunga. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali che annunciano la Luna contro di voi. Venere sarà ancora positiva, favorendo le emozioni, ma dovrete essere molto chiari nel vostro modo di amare. Nel lavoro non sarà la giornata più produttiva o proficua, ma alcune intuizioni potrebbero rivelarsi preziose per le prossime iniziative professionali. Voto - 7️⃣

Leone: non dovrete avere paura dei vostri sentimenti. Se siete innamorati di una persona, e le vostre emozioni sono sincere, provate a esprimerle, cercando di essere semplicemente voi stessi.

Sul fronte professionale le energie non vi mancano grazie a Marte, ma questo non significa che potrete stare attivi tutto il giorno senza riposarvi neanche un pò. Voto - 7️⃣

Vergine: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Single oppure no, il carisma non vi mancherà, e sarà possibile conquistare il cuore della persona che amate in modo sorprendente. Nel lavoro sarete abbastanza precisi nel vostro modo di fare, dimostrando di poter risolvere progetti complessi con la vostra abilità ed esperienza. Voto - 9️⃣

Bilancia: a volete analizzate troppo la situazione: provate a lasciarvi andare e godervi il momento, soprattutto voi single in cerca del vero amore. Nel lavoro alcune idee possono fare la differenza.

Con Marte a favore inoltre, le energie non mancheranno, e ci metterete tutto il vostro impegno affinchè possiate raggiungere i vostri obiettivi, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali favorevoli dal punto di vista sentimentale. L'ultima giornata della settimana si rivelerà appagante per la vostra relazione di coppia. Se siete single sarete più inclini a mostrare le vostre emozioni. In ambito professionale farete buoni passi avanti nei vostri progetti, con risultati spesso sopra le aspettative, grazie anche alla creatività di Mercurio. Voto - 9️⃣

Sagittario: giornata di domenica equilibrata. Sarete magnetici e abbastanza attenti ai bisogni del partner, curando il vostro rapporto al meglio delle vostre possibilità.

Nel lavoro l'ambizione non vi manca, ma dovrete essere in grado di riconoscere i vostri limiti. Non sempre sarete capaci di svolgere attività complesse. Voto - 7️⃣

Capricorno: cielo del momento che vedrà la Luna e Venere in buon aspetto. Troverete una bella sintonia con la persona che amate, godendo di una relazione profonda e calorosa. In quanto al lavoro la determinazione non vi manca grazie a Mercurio in sestile, e con le giuste idee, potreste confezionare progetti di ottima qualità. Voto - 8️⃣

Acquario: alcuni progetti professionali fanno un pò fatica a prendere il volo. Mercurio vi rallenta, limitando la vostra creatività. Serviranno inoltre le risorse necessarie per poter raggiungere i vostri obiettivi.

In ambito amoroso le vostre opinioni potrebbero anche essere valide, ma oggi non attendetevi troppi pareri concordi tra voi e il partner. Voto - 6️⃣

Pesci: previsioni astrali ottime in questa domenica di novembre. La Luna e Venere vi sorridono, portando in voi originalità fascino, da rendervi irresistibili. Sul fronte professionale alcune idee innovative potrebbero rivelarsi ideali per dare vita a un nuovo progetto. La posizione favorevole di Mercurio e Giove si rivelerà ideale. Voto - 8️⃣