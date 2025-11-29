L'oroscopo di domenica 30 novembre 2025 porta con sé un’energia particolare per ogni segno zodiacale. Mentre alcuni segni vivranno momenti di grande intuizione e serenità, altri potrebbero dover affrontare sfide in ambito lavorativo o relazionale.

Per l'Ariete l'amore sarà centrale grazie al Sole e alla Luna a favore, mentre il Sagittario sarà più aperto in campo amoroso. Il Leone dovrà saper gestire bene i propri impegni tra mille difficoltà, mentre il Toro non dovrà prendersi responsabilità più grandi di lui.

Previsioni oroscopo domenica 30 novembre 2025 segno per segno

Ariete: previsioni astrali positive in questa ultima giornata di novembre. Vi avvierete verso la fine dell'anno con maggiore ottimismo, forti della posizione favorevole della Luna e del Sole. In ambito lavorativo l'ambizione non vi manca, e vi spingerà a fare importanti progressi nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: la vostra relazione sentimentale non sta attraversando un bel periodo. Potreste sentirvi sotto pressione, e gli errori nella vostra storia d'amore potrebbero essere frequenti. In campo professionale attenzione a non prendervi responsabilità più di grandi di voi. Con Mercurio in opposizione, potreste non essere adatti a certi tipi di lavori.

Voto - 6️⃣

Gemelli: la Luna tornerà a sorridervi in questa giornata di domenica. Chiuderete la settimana con il sorriso, soprattutto in amore. In ambito professionale farete buoni progressi in questo periodo, ma adesso è arrivato il momento di darsi da fare e ultimare dei lavori che stanno richiedendo troppo tempo. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali sottotono durante questa domenica di novembre. La Luna si metterà contro di voi, e il vostro modo di amare potrebbe scatenare qualche piccola incomprensione tra voi e il partner. Nel lavoro la creatività sarà la vostra arma migliore. Non abbiate paura di proporre nuove idee. Affidatevi a Mercurio per poter fare progressi. Voto - 7️⃣

Leone: il lavoro vi sta usurando un po’ in questo periodo, complice anche queste stelle contrarie che rendono tutto più complicato.

Dovrete saper gestire bene i vostri impegni, e continuare a impegnarvi nonostante le difficoltà. In amore la Luna vi sorride, e vi aiuterà a vedere chiaramente il bello della vostra relazione di coppia. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di domenica migliore in campo amoroso. La Luna torna ad agire a vostro favore, mettendovi più a vostro agio con la persona che amate, aiutandovi anche a risolvere eventuali discussioni. Sul fronte lavorativo riuscirete a gestire bene le vostre mansioni grazie a Mercurio, ma attenzione a Marte che potrebbe togliervi un po’ di energie. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale in calo in questa ultima domenica di novembre. La Luna in opposizione potrebbe lasciare emergere qualche limite della vostra relazione.

Attenzione a non causare discussioni per questioni di poco conto. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti, anche in questa giornata non mostrerete particolare creatività o entusiasmo. Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo stabile in amore. La vostra energia magnetica non passerà inosservata: single oppure no, sarete in grado di affascinare la persona giusta, soprattutto voi nati nella terza decade. Nel lavoro sarà il momento giusto per buttarsi in progetti e iniziative più ambiziosi, che possono darvi risultati rilevanti. Voto - 9️⃣

Sagittario: cielo del momento niente male per voi nativi del segno. Il Sole, la Luna e Marte sono favorevoli, portando un buon equilibrio nella vostra vita.

Nel lavoro vi sentirete in forma e pieni di energie. Sfruttate questa vitalità per dedicarvi a progetti che possono stimolare la vostra creatività. In amore la complicità con il partner sarà in crescita, grazie anche al vostro atteggiamento più aperto. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale altalenante in questa domenica di novembre. La vostra vita amorosa sarà ostacolata dalla Luna in quadratura, e da qualche incomprensione di troppo tra voi e la persona che amate. Ben il lavoro grazie a Mercurio, che vi metterà nelle condizioni di poter gestire i vostri progetti senza il rischio di cadere in rallentamenti. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali che annunciano una vita sentimentale migliore grazie alla Luna.

Vi sentirete un po’ più liberi di esprimere le vostre emozioni, ma attenzione a non esagerare. Nel lavoro Mercurio continua a ostacolarvi: non sempre le vostre idee potrebbero avere l'effetto desiderato. Voto - 7️⃣

Pesci: anche se la Luna lascerà il vostro segno zodiacale, questa giornata di domenica si rivelerà comunque interessante per voi nativi del segno. Con il partner godrete di un rapporto sereno grazie a Venere: attenzione soltanto a non avere troppe pretese. In ambito professionale sfruttate le opportunità che arriveranno, senza però affaticarvi troppo. Voto - 8️⃣