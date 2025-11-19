L’aria di novembre porta con sé riflessioni, nuovi inizi e quel pizzico di magia che ci prepara al periodo più luminoso dell’anno. È il momento perfetto per fare il punto su amore, lavoro, fortuna e salute, lasciandosi guidare dalle stelle con leggerezza e curiosità.

L'oroscopo del giorno di giovedì 20 novembre annuncia un animo più romantico e maturo per il segno del Cancro, pronto a mostrare le proprie emozioni, mentre alcuni cambiamenti saranno dietro l'angolo per i Pesci. La Luna in Sagittario porterà a una vita sentimentale più stabile e consapevole, mentre i gesti spontanei potrebbero portare un po’ di fortuna al segno della Vergine.

Previsioni oroscopo giovedì 20 novembre 2025 segno per segno

Ariete: la Luna in trigono dal segno amico del Sagittario vi darà una mano durante questa giornata di giovedì. Con il partner sarete più responsabili e attivi, pronti a curare bene il vostro rapporto. Nel lavoro le cose andranno abbastanza bene, con idee e progetti che andranno avanti con risultati più che soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna smetterà di essere contro di voi, ma le stelle di questo giovedì saranno ancora contrarie nei vostri confronti. Le parole avranno una certa importanza, e dovrete esprimere i vostri sentimenti in maniera chiara. Nel lavoro sarà necessaria una lettura diversa delle vostre mansioni per poter risolvere alcune situazioni delicate.

Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali in lieve calo durante questo giovedì di novembre. Attenzione alla Luna in opposizione dal segno del Sagittario: se qualcosa resta non detto, sarà il caso di parlarne per risolvere le cose. Nel lavoro ci saranno stimoli nuovi, molto utili per provare a gestire i vostri progetti con una mentalità diversa, ma soprattutto vincente. Voto - 7️⃣

Cancro: le stelle di oggi saranno dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Il vostro animo più romantico e maturo si farà sentire, e vi porterà a vivere una relazione affiatata e piacevole. In quanto al lavoro non lascerete nulla indietro, e dimostrerete di avere le idee chiare sui vostri progetti, e su come raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 9️⃣

Leone: la Luna in trigono dal segno amico del Sagittario vi darà una mano secondo l'oroscopo. Non ci saranno grandi emozioni tra voi e il partner a causa di Venere, ma potreste provare a risolvere alcune complicazioni del vostro rapporto. In quanto al lavoro gli impegni saranno molti, e qualche imprevisto di troppo potrebbe rallentarvi. Marte vi darà buone energie, ma dovrete riuscire a spenderle al meglio. Voto - 7️⃣

Vergine: alcuni gesti spontanei potrebbero portarvi un po’ di fortuna in questa giornata di giovedì. Nel lavoro le vostre azioni potrebbero portare a occasioni interessanti per raggiungere nuovi obiettivi professionali. In amore seguirete il vostro istinto. Venere sarà dalla vostra parte, ma attenzione alla Luna, che potrebbe causare piccole incomprensioni.

Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale convincente in questo periodo. L'emotività sarà in primo piano, e con la Luna in buon aspetto, avrete molta cura del vostro rapporto. Se siete single e volete fare colpo, mostratevi più autentici. In quanto al lavoro sarete in grado di ascoltare il vostro gruppo di lavoro, e trovare soluzioni molto efficaci per ottenere ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale eccellente in questo periodo per voi nativi del segno. Uno spirito brillante e affascinante vi accompagnerà verso una relazione di coppia grandiosa, grazie anche a Venere in congiunzione. In quanto al lavoro l'impegno e la costanza pagheranno in questo periodo, portando a risultati sopra le aspettative.

Voto - 9️⃣

Sagittario: la Luna in congiunzione al vostro segno darà vita a una relazione sentimentale più stabile e consapevole. Farete attenzione a quei dettagli che possono fare la differenza nel vostro rapporto, o per conquistare la vostra fiamma se siete single. In quanto al lavoro organizzazione e pragmatismo vi aiuterà a concludere di slancio buoni progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarete più lungimiranti in ambito amoroso durante questo giovedì di novembre. Desirerete armonia e bellezza nel vostro rapporto, circondandovi di momenti di pura complicità. In quanto al lavoro la precisione e l'ordine vi aiuteranno a gestire i vostri progetti con maggiore efficienza. Con questo metodo, sarà possibile ottenere risultati migliori, a volte con meno fatica.

Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali che vedranno la Luna a vostro favore. Di contro, Venere sarà contrario, e non sempre il vostro atteggiamento verso il partner potrebbe rivelarsi efficace per vivere un rapporto sano. Nel lavoro la sintonia con i colleghi sarà fondamentale per potere gestire bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Pesci: alcuni cambiamenti saranno dietro l'angolo durante questa giornata di giovedì. Il rapporto con il partner potrebbe avere bisogno di maggiore attenzione, soprattutto se ci sono alcune questioni delicate da risolvere. Nel lavoro alcuni progetti avranno fascino, ma dovrete dimostrare di saperli gestire. Voto - 8️⃣