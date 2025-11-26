L'oroscopo di giovedì 27 novembre è arrivato, e con lui una nuova dose di energia. L'autunno si fa sentire, con i suoi colori caldi e la voglia di coccolarsi un po’ di più, ma le stelle sono pronte a dare una mano a ognuno di noi.

Il segno del Capricorno sarà avvolgente in amore, mentre l'Acquario dimostrerà comprensione e interesse nei confronti del partner. Mercurio porterà buone idee ai nativi Cancro, con la possibilità di fare passi avanti nei propri progetti, mentre Vergine rimarrà aperta alle opportunità.

Previsioni oroscopo giovedì 27 novembre 2025 segno per segno

Ariete: stelle di giovedì discrete per voi nativi del segno. La Luna vi sorride, portando ottimismo e buone emozioni da condividere con la persona che amate. Se siete single il dialogo potrebbe stimolare momenti d'intesa con la vostra fiamma. In quanto al lavoro non abbiate paura di fare il primo passo, soprattutto se avrete buone idee in mente. Voto - 8️⃣

Toro: la giornata continua a mettervi in difficoltà per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere saranno contro di voi, rendendo difficile approcciare al meglio la persona che amate. In ambito lavorativo avrete buone energie, ma attenzione a non essere precipitosi in quel che fate, considerato Mercurio contro di voi.

Voto - 6️⃣

Gemelli: l'amore attraverserà una buona fase secondo l'oroscopo. Vi sentirete bene con la persona che amate, grazie anche alla Luna in trigono, che andrà a esaltare il vostro lato migliore. Sul fronte professionale la vostra dedizione sarà importante, ma dovrete prevaricare sui colleghi e sulle loro opinioni. Voto - 8️⃣

Cancro: Mercurio sarà dalla vostra parte in questo giovedì di novembre. Avrete buone idee per i vostri progetti, utili per fare importanti passi avanti. Sul fronte amoroso sarà una giornata positiva per voi. Una sorpresa romantica potrebbe essere in arrivo, e dare un importante slancio alla vostra relazione di coppia. Voto - 9️⃣

Leone: le vostre capacità organizzative vacillano un po’ in questo periodo a causa di Mercurio in quadratura.

Ci saranno troppi impegni da gestire, e potreste ritrovarvi indietro. In amore non sarà la giornata giusta per parlare di sentimenti. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, faticherete a trovare una buona intesa. Se siete single dovrete lavorare di più sulla vostra immagine. Voto - 6️⃣

Vergine: sarete sempre pronti a cogliere l'occasione giusta in campo professionale. Con Mercurio e Giove e favore, potrebbe essere il momento adatto per iniziare un progetto ambizioso, ma attenzione a Marte in quadratura. In amore proverete buone emozioni con il partner grazie a Venere. Se siete single sarete in vena di nuove conoscenze, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale esaltata dalla Luna in buon aspetto secondo l'oroscopo.

Se siete in coppia, l’intesa con il partner raggiungerà un nuovo livello. Per i single, una persona speciale potrebbe entrare nella tua vita. In quanto al lavoro sarete pronti a tutto, ma attenzione a non prendere decisioni azzardate per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: attenzione alla Luna in quadratura in questa giornata di giovedì. A volte potrebbe esserci qualche incomprensione con il partner: l'importante sarà dimostrare la giusta maturità per risolvere ogni problema. In ambito lavorativo sarà una splendida giornata per consolidare la vostra posizione, sfruttando il pianeta Mercurio in congiunzione. Voto - 8️⃣

Sagittario: la giornata sarà segnata dalla Luna in sestile secondo l'oroscopo.

Sarete colti da un piacevole entusiasmo, che vi regalerà momenti romantici e piacevoli insieme alla persona che amate. In ambito professionale prendete i vostri progetti con la dovuta calma. Riflettete bene sulle vostre mansioni, e potrete raggiungere risultati notevoli. Voto - 8️⃣

Capricorno: il vostro amore sarà avvolgente durante questa giornata di giovedì. Venere in sestile dal segno dello Scorpione vi metterà a vostro agio, concedendovi momenti di piacevole intesa con la persona che amate. In ambito lavorativo un'iniziativa interessante richiederà impegno e ostinazione, ma anche una buona dose di furbizia. Voto - 8️⃣

Acquario: le emozioni saranno più equilibrate durante questo giovedì di novembre.

La Luna vi aiuterà a riflettere meglio sulla vostra relazione di coppia. Aprirsi al dialogo vi sarà utile per vivere un rapporto più sereno. In ambito professionale meglio non rischiare troppo per il momento. Mercurio in quadratura potrebbe giocarvi brutti scherzi. Voto - 7️⃣

Pesci: previsioni astrali stabili in campo sentimentale secondo l'oroscopo. La complicità con il partner non mancherà, e le stelle vi concederanno momenti unici da vivere. Per quanto riguarda il lavoro, sarete piuttosto impegnati in questa giornata, ma con la vostra determinazione e il sostegno di Mercurio, potreste ottenere interessanti risultati. Voto - 8️⃣