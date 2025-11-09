Nell'oroscopo del giorno di lunedì 10 novembre ci troviamo in un momento in cui lo sguardo si rivolge sia al quotidiano sia al futuro: le stelle suggeriscono di bilanciare azione e riflessione.

I nativi Sagittario si sentiranno sicuri e propositivi in campo professionale, mentre l'Acquario riuscirà a mettere ordine nei progetti in sospeso. Un clima affettuoso accompagnerà i nativi Cancro, mentre il Leone avrà bisogno di cambiare le cose per una vita sentimentale migliore.

Previsioni oroscopo lunedì 10 novembre 2025 segno per segno

Ariete: la settimana non inizierà al meglio per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna in quadratura.

Un gesto spontaneo può riaccendere l'intesa, ma prima di tutto sarà necessario comunicare con sincerità. In quanto al lavoro riuscirete a cavarvela abbastanza bene, ma evitate la fretta per non trascurare la qualità nei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Toro: le emozioni non saranno il vostro forte in questo periodo, però sarete capaci di far capire al partner quanto ci tenete al vostro rapporto, grazie alla Luna in sestile. Pazienza quindi se non ci saranno sempre dolci effusioni. Nel lavoro sarà utile affrontare i progetti con calma, valutando bene ogni passo Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile durante questa giornata di lunedì. La comunicazione sarà favorevole e trasparente, e sarete in grado di esprimere ciò che sentite con leggerezza.

Sul fronte lavorativo attenzione a proporre idee che possono rivelarsi fallimentari sul nascere. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale equilibrata e affettuosa durante questo lunedì di novembre. Con la Luna e Venere a favore vi lascerete travolgere dalle emozioni. Se siete single potrebbe essere una buona idea stare al gioco di chi vi fa la corte. Per quanto riguarda il lavoro, ci metterete il giusto impegno nei vostri progetti, con risultati tutto sommato in linea con le vostre aspettative. Voto - 8️⃣

Leone: il pianeta Venere vi rende poco romantici in questo periodo. Soprattutto se la vostra fiamma non ricambia i vostri gesti, potreste decidere di prendere le distanze, almeno per un po’ di tempo.

In ogni caso, sarà necessario cambiare alcune cose per una vita sentimentale migliore. Per quanto riguarda il lavoro, riuscirete a superare facilmente gli ostacoli, sfruttando la forza e creatività di Marte e Mercurio. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali positive in campo amoroso secondo l'oroscopo. La dolcezza non mancherà tra voi e il partner, e potrebbe portare a qualcosa di più romantico e interessante. In campo lavorativo la diplomazia potrebbe essere molto utile per gestire le vostre mansioni e superare gli ostacoli senza troppe complicazioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale discreta all'inizio di questa nuova settimana. Avvertirete buone vibrazioni con il partner, ma attenzione alla Luna in quadratura, che potrebbe causare qualche incomprensione.

Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno buone prospettive di crescita e occasioni da non perdere. State pronti a novità che possono aiutarvi molto. Voto - 7️⃣

Scorpione: questo lunedì di novembre vi vedrà in grande equilibrio e con buone energie emotive, secondo l’oroscopo, soprattutto dal punto di vista sentimentale. La Luna e Venere vi accompagneranno verso una relazione appagante e piacevole, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro, il vostro contributo sarà prezioso, e permetterà di raggiungere obiettivi ambiziosi. Voto - 9️⃣

Sagittario: vi sentirete sicuri e propositivi in campo professionale durante questa giornata di lunedì. Marte e Mercurio vi metteranno nelle condizioni di poter svolgere al meglio i vostri progetti.

In amore l'intesa con il partner sarà stabile. Sarà un buon momento per provare a fare qualcosa di nuovo per stimolare il legame, oppure concedervi qualche momento di tranquillità solo tra di voi. Voto - 9️⃣

Capricorno: previsioni astrali discrete durante questa giornata di lunedì. Venere sarà favorevole, ma attenzione alla Luna in cattivo aspetto, che potrebbe generare qualche piccola incomprensione. In ambito professionale sarà utile collaborare con colleghi più esperti per ottenere risultati migliori. Voto - 7️⃣

Acquario: sarà un buon momento per ascoltare le vostre esigenze e concedervi momenti di relax. Con il giusto approccio, potrete conquistare la persona che amate. In ambito professionale potrebbero emergere buone occasioni per valorizzare le vostre competenze.

Voto - 7️⃣

Pesci: il lavoro potrebbe richiedere maggiore attenzione in questo periodo. Con Marte e Mercurio contrari, non sempre le vostre idee potrebbero funzionare. In amore le emozioni saranno intense grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Soprattutto se siete single e state vivendo qualcosa di nuovo, provate a lasciarvi andare. Voto - 7️⃣