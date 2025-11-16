Benvenuti all'oroscopo di lunedì 17 novembre. Questa giornata porta con sé nuove vibrazioni da sfruttare: è un momento ideale per rinnovare, per guardare con curiosità alle possibilità che si aprono e buttare via vecchie zavorre. In amore, sul lavoro, nella fortuna e nella salute si percepisce un vento di cambiamento leggero ma significativo. Non serve strafare: l’importante è ascoltarsi e muoversi con decisione quando serve.

Previsioni oroscopo lunedì 17 novembre 2025 segno per segno

Ariete: la nuova settimana non inizierà sotto i migliori auspici per voi nativi del segno.

Usate gesti semplici, ma concreti per godere di un rapporto stabile, e attenzione alla Luna in cattivo aspetto. In quanto al lavoro avrete buone energie per iniziare nuovi progetti e dare slancio a iniziative che avete accantonato. Con la giusta calma e creatività, riuscirete a fare strada. Voto - 7️⃣

Toro: il pianeta Venere continuerà a mettervi pressione. Avrete bisogno di vivere un rapporto stabile in questo periodo, ma per farlo, dovrete risolvere definitivamente alcune questioni delicate. In quanto al lavoro sarà il momento giusto per consolidare la vostra posizione, ma dovrete farlo senza troppa fretta. Voto - 6️⃣

Gemelli: ottimo inizio di settimana per voi nativi del segno. La Luna vi sorride, e apre a nuove possibilità per la vostra vita sentimentale.

Dovrete dimostrare di avere la giusta maturità per godere di un bel rapporto. In ambito professionale studiate bene la situazione, e cercate di chiarire bene le idee per trovare soluzioni efficaci per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in quadratura influenzerà questo lunedì di novembre. Venere sarà dalla vostra parte: la comunicazione sarà la chiave per un rapporto soddisfacente. Riguardo al lavoro attenzione a non disperdere troppe energie in mille posizioni. Concentratevi su un progetto alla volta per ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale piena di incertezze in questo periodo a causa di Venere. La Luna vi aiuterà a fare chiarezza, ma non aspettatevi di vivere momenti da batticuore con la persona che amate.

Nel lavoro sarà un periodo movimentato, ma dovrete fare in modo di poter ottenere anche risultati sopra le aspettative. Sfruttate la posizione di Marte e Mercurio per poter ambire in alto. Voto - 7️⃣

Vergine: emozioni profonde per voi nativi del segno in questo lunedì di novembre. Se in coppia, potreste sentirvi più vicini, ma attenzione a non lasciar entrare la malinconia. Se single, seguite il cuore senza troppo timore. Nel lavoro sarà importante pensare a lungo termine piuttosto che agire in fretta. Studiate bene la situazione, cercando soluzioni efficaci per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: energia e vitalità saranno dalla vostra parte in questo periodo, e saranno molto utili per gestire al meglio le vostre mansioni professionali.

Preparatevi per bene e siate decisi nel vostro modo di fare. In amore l'affetto del partner sarà importante in questo periodo. Se siete single nuove conoscenze potrebbero stravolgere la vostra vita. Voto - 9️⃣

Scorpione: Venere in congiunzione al vostro segno vi rende dolci e romantici in questo periodo d'autunno. Se siete single un gesto pensato può essere più efficace di una dichiarazione. Nel lavoro l'equilibrio sarà importante. Anche se siete indietro con alcune mansioni, non mettetevi troppa pressione addosso per non complicare le cose. Voto - 8️⃣

Sagittario: precisione e cura nei dettagli faranno la differenza in campo professionale. State costruendo con costanza il vostro successo. Il sostegno di Marte e Mercurio vi darà quella marcia in più di cui avrete bisogno.

In ambito amoroso la Luna aggiunge saggezza al vostro rapporto. Se siete single stringere nuovi legami richiederà tempo e pazienza. Voto - 8️⃣

Capricorno: le collaborazioni professionali saranno favorevoli in questo periodo. Dovrete però dimostrare di saper fare la vostra parte, e dare il vostro contributo quando serve. In amore attenzione alla Luna in quadratura. Anche se Venere sarà favorevole, non sempre basteranno gesti affettuosi per conquistare il cuore della persona che amate. Voto - 7️⃣

Acquario: attenzione a non mostrare troppa gelosia nei confronti della vostra fiamma durante questo periodo. La Luna in trigono vi aiuterà a riflettere, e cercare di superare questo periodo incerto in amore.

In quanto al lavoro riuscirete a essere competitivi, con idee dirette ed efficaci per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: vita sentimentale piena di emozioni in questo periodo per voi nativi del segno. Venere vi sorride, e porta novità e buoni sentimenti da condividere con la persona che amate. In quanto al lavoro tenete gli occhi aperti. Con Mercurio e Marte in cattivo aspetto, potrebbero esserci degli imprevisti da superare. Voto - 7️⃣