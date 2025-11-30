L'oroscopo di lunedì 1° dicembre apre il mese con energie fresche e nuovi inizi. Questo lunedì porta uno slancio positivo per molti segni zodiacali: c’è chi ritroverà entusiasmo, chi risolverà questioni rimaste in sospeso e chi vivrà emozioni inaspettate.

La passione riprende il comando nella vita dei nativi del Sagittario, che potranno contare su Venere in buon aspetto, mentre per il Cancro ci saranno piccoli malintesi da chiarire. La produttività dei nativi Scorpione sarà ottima, mentre il segno dei Gemelli dovrà gestire bene le energie a disposizione.

Previsioni oroscopo lunedì 1° dicembre 2025 segno per segno

Ariete: vita sentimentale che riprenderà quota all'inizio di questo mese di dicembre. Venere si sposterà nel segno amico del Sagittario, aiutandovi a costruire un'intesa migliore tra voi e la persona che amate. In quanto al lavoro sarà un lunedì abbastanza proficuo, ma non aspettatevi risultati da primo della classe. Voto - 8️⃣

Toro: il pianeta Venere smetterà di remarvi contro a partire da questo lunedì. L'ultimo mese dell'anno inizierà con il piede giusto per voi, con quella speranza di poter vivere con maggiore serenità la vostra relazione di coppia. In quanto al lavoro la comunicazione sarà fondamentale per poter fare passi avanti nei vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali che annunciano uno stravolgimento delle stelle nei vostri confronti. Con Venere in opposizione dal segno del Sagittario non sarete sempre così affiatati con la vostra anima gemella. La Luna vi aiuterà a ragionare, ma non aspettatevi momenti da favola. In quanto al lavoro sarà importante gestire bene le energie a disposizione. Marte in opposizione non vi darà molte occasioni. Voto - 6️⃣

Cancro: il rapporto con il partner tenderà a cambiare un po’ in questo periodo, ora che Venere sarà meno influente. Attenzione alla Luna in quadratura: potrebbe esserci infatti qualche malinteso da chiarire in fretta. Nel lavoro i vostri progetti saranno ancora sulla strada giusta, ma scadenze potrebbero richiedere un po' più di organizzazione.

Voto - 6️⃣

Leone: l'ultimo mese dell'anno inizierà molto bene per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, concedendovi l'occasione di poter vivere la vostra relazione di coppia con maggiore entusiasmo. In quanto al lavoro ci sarà ancora molto da migliorare nelle vostre mansioni. Nel frattempo, provate a gettare le basi verso progetti più ragionevoli. Voto - 8️⃣

Vergine: cielo del momento che tenderà a complicarsi per voi nativi del segno. Il pianeta Venere si metterà di traverso nei vostri confronti. Single oppure no, non ci sarà sempre l'occasione giusta per poter vivere un rapporto autentico. Attenzione anche nel lavoro. Nonostante Mercurio sia favorevole, con Marte in quadratura potrebbe essere utile gestire con calma le priorità.

Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata di lunedì positiva per voi secondo l'oroscopo. Vivrete un rapporto emozionante e sincero. Il partner apprezzerà molto questa vostra maturità. Se siete single nuove storie potrebbero trovarsi dietro l'angolo. Nel lavoro sarà una giornata dinamica e stimolante, con idee e progetti che possono fare la differenza. Voto - 8️⃣

Scorpione: dicembre inizierà con l'addio di Venere dal vostro segno zodiacale. Niente di grave: l'ultimo mese dell'anno avrà ancora molto da offrirvi. Avrete ancora modo di brillare in amore, e in questa giornata potreste riuscirci. In ambito professionale la precisione sarà premiata grazie a Mercurio e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare.

Voto - 8️⃣

Sagittario: la passione tornerà a essere protagonista nella vostra vita sentimentale. Venere vi regala grandi emozioni, concedendovi momenti indimenticabili tra voi e la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, state attraversando un periodo di crescita, imparando nuovi concetti e sviluppando progetti utili per accumulare esperienza. Voto - 9️⃣

Capricorno: non sarà una giornata eccellente in amore a causa della Luna in quadratura. La vostra relazione di coppia non sarà particolarmente romantica, ma con il giusto atteggiamento, riuscirete a superare gli ostacoli. In quanto al lavoro Marte porterà nuove energie, e i vostri progetti andranno avanti senza troppe difficoltà. Voto - 7️⃣

Acquario: torna l'armonia nella vostra vita sentimentale, ora che Venere si trova in sestile.

Sarà più semplice per voi costruire un rapporto sincero, e alcuni gesti aiuteranno all'intesa tra voi e il partner. In quanto al lavoro cercate di essere pazienti. Con Mercurio in quadratura, non sempre le vostre idee possono funzionare. Voto - 7️⃣

Pesci: attenzione a non essere troppo testardi in questo periodo. Ora che Venere si trova in quadratura, potrebbe sorgere qualche malinteso da risolvere. Avere ragione a tutti i costi non vi aiuterà. Nel lavoro sarete ancora abili in quel che fate, ma anche qui, cercate di non incaponirvi troppo sulle vostre idee, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 6️⃣