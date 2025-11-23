L'oroscopo del giorno lunedì 24 novembre apre la settimana con un’atmosfera morbida e un po’ riflessiva, tipica dei giorni che precedono l’inverno. Le stelle invitano a scegliere ciò che fa stare bene e lasciare andare il resto.

Il segno del Toro sarà più spontaneo in amore grazie alla Luna in trigono, mentre il segno del Capricorno sarà mosso da nuove motivazioni. Desiderio di stabilità spingerà i nati sotto il segno dei Pesci a dare tutto per il partner, mentre il Leone proverà buone emozioni, difficili però da manifestare.

Previsioni oroscopo lunedì 24 novembre 2025 segno per segno

Ariete: sarà un inizio di settimana piuttosto lento per i nati sotto il segno dell'Ariete. L'intesa con il partner potrebbe calare a causa della Luna in quadratura, che potrebbe mettere in discussione alcuni aspetti del vostro rapporto. In quanto al lavoro ve la caverete bene, ma non dovrete osare troppo, soprattutto in certe situazioni. Voto - 7️⃣

Toro: la Luna in trigono dal segno del Capricorno vi renderà più spontanei dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Questo può far piacere al partner, ma con Venere in cattivo aspetto, le emozioni non saranno sempre il massimo. In quanto al lavoro meglio agire con umiltà in questo periodo, evitando idee e soluzioni di dubbia qualità.

Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di lunedì stabile per quanto riguarda i sentimenti. Vi sentirete bene con il partner, anche se un pizzico di spontaneità in più potrebbe giovare alla vostra storia amore. Nel lavoro sarà una giornata ordinaria, dove saprete mettere insieme discreti risultati con il giusto impegno, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in Capricorno potrebbe disorientare i vostri sentimenti all'inizio di questa settimana. Brilla il fascino grazie a Venere, ma senza il giusto atteggiamento, difficilmente vi farete apprezzare. In quanto al lavoro sarete sul pezzo, dimostrando di saper gestire molto bene le situazioni che arriveranno, grazie a Mercurio e Giove in buon aspetto.

Voto - 7️⃣

Leone: cielo del momento che vedrà il pianeta Venere contro di voi. Le emozioni non mancheranno, ma in questo periodo sarà molto difficile per voi poterle esprimere appieno. In quanto al lavoro vi darete da fare, ma senza le giuste entrate economiche e i giusti mezzi, sarà difficile poter sognare più in grande. Voto - 6️⃣

Vergine: brilla il fascino e l'intesa di coppia in questo periodo secondo l'oroscopo. Dedicherete molto tempo alla persona che amate, cercando di costruire un rapporto sincero e affiatato. Se siete single, la Luna vi aiuterà a entrare in empatia con la vostra fiamma. In quanto al lavoro avrete buone intuizioni, che se ben gestite, potrebbero portarvi lontano con i vostri progetti.

Voto - 9️⃣

Bilancia: sfera sentimentale in lieve calo all'inizio di questa settimana. Dovrete avere maggiore cura del vostro rapporto. Il fascino di Venere potrebbe non essere sufficiente. Siate in grado di ascoltare il partner, soprattutto nei momenti delicati. Nel lavoro farete piccoli progressi, che incideranno positivamente sul vostro morale e sulla vostra voglia di fare. Voto - 7️⃣

Scorpione: un approccio più pratico vi sarà molto utile in questo periodo per poter svolgere al meglio le vostre mansioni professionali. Il sostegno di Mercurio si rivelerà prezioso per prendere le decisioni migliori e proficue. In amore potrete contare sulla Luna e Venere per costruire una relazione di coppia dolcissima, affiatata e matura quando serve.

Voto - 9️⃣

Sagittario: configurazione astrale che annuncia un clima dolce e tranquillo secondo l'oroscopo. Sarà un bel momento per scambi affettuosi con il partner, ma anche per stringere nuove conoscenze se siete single. Sul fronte professionale troverete equilibrio in questa giornata, prendendo le decisioni giuste al momento giusto. Voto - 8️⃣

Capricorno: l'arrivo della Luna nel vostro segno zodiacale porterà nuove motivazioni in voi, soprattutto nella vostra vita sentimentale. Ci saranno emozioni nuove e profonde nel vostro rapporto, che andranno ben gestite per poter essere felici insieme al partner. Nel lavoro una grande lucidità vi aiuterà a definire al meglio i vostri progetti e raggiungere il successo che meritate.

Voto - 8️⃣

Acquario: vi piacerebbe poter tornare indietro e riprendere una routine più leggera con la persona che amate, ma con questo cielo dovrete guardare in faccia la realtà, e rimboccarvi le maniche per vivere un rapporto migliore. In quanto al lavoro la creatività farà sicuramente bene, ma dovrà portare a risultati concreti. Evitate dunque idee che non possono darvi soddisfazioni. Voto - 6️⃣

Pesci: giornata di lunedì caratterizzata da un forte desiderio di stabilità secondo l'oroscopo. Spezzare la vostra routine e dedicare più tempo al partner potrebbe fare bene al vostro rapporto. In ambito professionale la creatività sarà in aumento, e vi aiuterà a risolvere progetti più complessi. Voto - 8️⃣