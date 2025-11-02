L’oroscopo del giorno di lunedì 3 novembre 2025 porta una ventata di introspezione e consapevolezza per tutti i segni zodiacali. Con il cambio di stagione e l’atmosfera autunnale che invita alla riflessione, le previsioni astrologiche di oggi aiutano a ritrovare equilibrio tra amore, lavoro, fortuna e salute.

Le stelle spingono i nati sotto il segno del Leone verso scelte più concrete e di ampia visione in campo professionale, mentre il Cancro dovrà fare ordine e stabilire quali sono le priorità. L'Ariete si dimostrerà più flessibile e comprensivo in amore, mentre l'Acquario mostrerà emozioni mature nei confronti del partner.

Previsioni oroscopo lunedì 3 novembre 2025 segno per segno

Ariete: ottimo inizio di settimana. La Luna sarà dalla vostra parte, e invita a gestire le emozioni con attenzione. Evitate dunque scontri inutili, siate più flessibili e concentratevi su ciò che potete fare per migliorare il vostro legame di coppia. In quanto al lavoro emergono nuove opportunità, ma richiedono prontezza e flessibilità. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali stabili in campo sentimentale. Le stelle vi accompagneranno verso una giornata appagante con il partner, dove saprete apprezzare anche le piccole cose. Nel lavoro non sarà il momento della grande spinta, ma potrete ideare progetti che possono portarvi lontano in un breve futuro.

Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna torna ad agire a vostro favore all'inizio di questa settimana. Vi sentirete più comunicativi e socievoli. Per i single in cerca di contatto, questa giornata può essere favorevole, soprattutto per voi nati nella prima decade. Riguardo al lavoro la situazione sarà complessa, ma stimolante. Attenzione a possibili imprevisti da parte di Mercurio in opposizione. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di lunedì sottotono in ambito sentimentale. Un po’ di nervosismo potrebbe compromettere la vostra relazione di coppia. Cercate di calmarvi e chiarire quelle cose che contano davvero in un rapporto. Al resto penserete dopo. Nel lavoro dovrete stabilire quali sono le priorità al momento, e concentrarvi su quei progetti che possono darvi maggiori garanzie.

Voto - 6️⃣

Leone: non sprecate le opportunità lavorative che arriveranno. Queste stelle saranno nella posizione ideale per gestire progetti di più ampio respiro, e permettervi di fare il salto di qualità. In amore le cose potrebbero migliorare e di molto se vi concentrerete di più sulla vostra anima gemella. Se siete single provate ad approcciarvi in modo più diretto. Voto - 8️⃣

Vergine: fortuna moderata in questa giornata di lunedì. Le stelle vi vedranno più partecipi alla vostra relazione di coppia, con opportunità gradevoli e momenti di piacevole intesa, anche per i single. Nel lavoro chiarite i vostri obiettivi prima di agire. Con Mercurio in quadratura potreste sbagliare direzione. Voto - 7️⃣

Bilancia: sentirsi protagonisti della propria relazione di coppia con la Luna in opposizione potrebbe non essere un'ottima idea secondo l'oroscopo.

Bene i gesti romantici, ma servirà qualcosa di più concreto per fare colpo verso la persona che amate. In ambito professionale emergere sarà possibile, ma non perdete l'umiltà e l'attenzione ai dettagli che vi distingue. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale stabile all'inizio di questa settimana. Il desiderio di armonia non mancherà tra voi e il partner. Sarà anche un buon momento per un dialogo costruttivo. I single saranno attratti da persone che rispecchiano il loro gusto intellettuale. Nel lavoro un buon slancio potrebbe essere ciò di cui avrete bisogno per inanellare importanti successi. Voto - 8️⃣

Sagittario: le emozioni saranno al centro in questo lunedì di novembre. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, pronti a concedervi un rapporto sincero e affiatato.

In quanto al lavoro alcune cose stanno cambiando nel vostro ambiente professionale, e voi dovrete essere pronti a cogliere le opportunità che arriveranno. Voto - 9️⃣

Capricorno: giornata di lunedì difficile per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere saranno in cattivo aspetto. Il vostro desiderio di libertà potrebbe scontrarsi con le volontà del partner, e causare discussioni. In quanto al lavoro sarete sulla strada giusta per raggiungere buoni risultati, ma non dovrete essere impulsivi in quel che fate. Voto - 6️⃣

Acquario: la Luna e Venere in buon aspetto vi permetteranno di mostrare emozioni mature nei confronti del partner durante questo lunedì di novembre. Sarà il momento perfetto per consolidare la vostra relazione sentimentale.

In ambito professionale azioni mirate e la giusta pazienza vi permetteranno di raggiungere risultati interessanti. Voto - 8️⃣

Pesci: inizio di settimana tutto sommato buono. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili per la vostra vita amorosa, soprattutto per voi single. Nel lavoro muovetevi con cautela. Con Mercurio in quadratura dal segno del Sagittario non sempre le vostre idee saranno garanzia di successo. Voto - 7️⃣