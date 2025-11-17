L'oroscopo del giorno di martedì 18 novembre arriva con un’energia frizzante e un pizzico di dolcezza autunnale! Le stelle oggi invitano a sorridere anche davanti alle piccole sfide e goderci il presente senza troppi pensieri. È una giornata perfetta per sistemare qualcosa che avevamo lasciato in sospeso, per riaccendere la voglia di fare, e magari anche quella di amare.

Il segno dello Scorpione mostrerà una grande vivacità in ambito amoroso, forte del passaggio della Luna in congiunzione, mentre la fortuna sorride al Cancro. Stabilità e coccole permetteranno ai nati sotto il segno dei Pesci di godere di un bel legame in amore, mentre le responsabilità dei Gemelli si faranno sentire.

Previsioni oroscopo martedì 18 novembre 2025 segno per segno

Ariete: questo martedì di novembre vedrà la Luna passare in una posizione migliore per voi. Un po’ di buon senso in più farà bene alla vostra relazione di coppia, ma a che a voi single in cerca d'amore. In quanto al lavoro sarete attenti e abili nelle vostre mansioni, pronti a dare il meglio di voi in ogni istanza. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali in netto calo per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere saranno contrari, e potrebbero mettervi in difficoltà con la vostra anima gemella. In quanto al lavoro, evitate di svolgere gli impegni più faticosi e che potete rimandare, cercando di dedicare un po’ di tempo in più per ricaricarvi e trovare nuove idee.

Voto - 6️⃣

Gemelli: avrete molte responsabilità in campo professionale in questo periodo, e molte di esse inizieranno a farsi sentire. Con Marte e Mercurio in cattivo aspetto, non sarà facile mantenere una certa qualità nei vostri progetti. In amore godrete di un rapporto stabile. Il sostegno del partner sarà fondamentale per poter andare avanti in questo periodo. Voto - 7️⃣

Cancro: la fortuna vi sorride in questa giornata di martedì. Giove sarà dalla vostra parte, e alcuni progetti potrebbero finalmente fare buoni passi avanti. In amore potrete contare sulla posizione favorevole della Luna e di Venere. Single oppure no, in questa giornata si respirerà armonia tra voi e la vostra fiamma, soprattutto per chi è nato nella seconda decade.

Voto - 8️⃣

Leone: in questo martedì di novembre le parole avranno un grande impatto sulla vostra relazione di coppia. Le stelle oggi non saranno vostre amiche: dovrete essere chiari e sinceri, evitando soprattutto fraintendimenti. In quanto al lavoro le idee e le energie non mancheranno, ma attenzione a non disperderle in progetti poco convincenti. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata di martedì ottima in campo amoroso. Emozioni dolci, ma anche un pizzico di sensibilità aumenteranno l'intesa tra voi e il partner, permettendovi di costruire un legame molto forte. Sul fronte professionale non ci saranno grandi occasioni al momento. Meglio volare basso e non avere grandi pretese per il momento. Voto - 7️⃣

Bilancia: il vostro magnetismo sarà abbastanza efficace durante questo martedì di novembre.

Single oppure no, sarà possibile fare colpo, ma dovrete dimostrare i vostri sentimenti per poter fare breccia nel cuore della persona che amate. In quanto al lavoro la giusta creatività potrebbe portare a idee fuori dagli schemi, che possono aiutarvi a raggiungere grandi risultati. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale vivace in questa giornata di martedì. La Luna e Venere vi sorridono, e vi regaleranno splendidi momenti da trascorrere insieme alla persona che amate. In ambito professionale le cose vanno abbastanza bene. A volte non arrivano risultati da primo della classe, ma in linea di massima, coprirete una posizione interessante. Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata di martedì proficua in campo professionale.

Vi concentrerete molto sui vostri progetti, creando basi solide su cui costruire lavori di pregevole fattura. Sul fronte amoroso la vostra relazione di coppia sarà intensa e armoniosa. Queste stelle vi guideranno verso momenti di dolce intesa, ma dovrete anche metterci del vostro per una relazione equilibrata. Voto - 8️⃣

Capricorno: la giornata invita a trovare armonia tra dare e ricevere con la persona che amate. Se siete single apritevi con leggerezza a nuovi rapporti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Sul fronte professionale serviranno piccoli aggiustamenti per poter gestire al meglio le vostre mansioni. Nulla di preoccupante in ogni caso. Voto - 7️⃣

Acquario: l'intesa di coppia tenderà a calare in questo periodo secondo l'oroscopo.

La Luna e Venere saranno in quadratura, aprendo a possibili discussioni da risolvere con la persona che amate. Nel lavoro farete buoni progressi, anche se a volte potrebbe essere necessario un aiuto. Voto - 7️⃣

Pesci: stabilità di coppia e coccole caratterizzeranno la vostra giornata secondo l'oroscopo. Voglia di leggerezza e novità apriranno a un rapporto piacevole da vivere, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Nel lavoro sarà necessario trovare un percorso professionale che possa stimolarvi. Voto - 7️⃣