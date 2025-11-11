Benvenuti all'oroscopo del giorno mercoledì 12 novembre 2025! Oggi, i pianeti si allineano in modo speciale, influenzando vari aspetti della vita: amore, lavoro, fortuna e salute.

I nati sotto il segno dello Scorpione attraverseranno una fase di riflessione in ambito amoroso, complice la Luna in quadratura, mentre la determinazione del Sagittario sarà al massimo. Il Leone vorrebbe di più dalla propria vita, ma non sarà facile, mentre i Gemelli non dovranno essere precipitosi nelle loro nuove iniziative.

Previsioni oroscopo mercoledì 12 novembre 2025 segno per segno

Ariete: parte centrale della settimana dalle tante potenzialità. In amore l'armonia reciproca sarà fondamentale, e la Luna in trigono vi aiuterà a capire cosa volete dal vostro legame. In quanto al lavoro le opportunità non mancheranno, e con il supporto di Marte e Mercurio in trigono, saprete mettere insieme progetti molto interessanti. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che continua a non stupire particolarmente secondo l'oroscopo. La Luna e Venere in cattivo aspetto portano qualche tensione da gestire tra voi e il partner. Se siete single tenderete a non fare troppo di serio per la vostra vita sociale e sentimentale. Bene il lavoro, anche se potreste ottenere risultati migliori con un po’ d'impegno in più.

Voto - 6️⃣

Gemelli: la giornata potrebbe essere turbolenta in ambito professionale. Marte e Mercurio non vi daranno grandi possibilità, e sarà fondamentale non essere precipitosi in quel che fate, soprattutto con le nuove iniziative. In amore la Luna porterà comprensione e fascino a sufficienza per poter stare bene insieme alla persona che amate, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di mercoledì abbastanza serena. Il dialogo con il partner sarà produttivo, e vi aiuterà a vivere la vostra relazione sotto una prospettiva più romantica e razionale. In ambito lavorativo non dovrete sottovalutare le vostre capacità. Con il giusto impegno, i buoni risultati arriveranno, anche se potrebbe volerci un po’ di tempo.

Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali che vedranno buone stelle sopra di voi, anche se con qualche nube. Nel lavoro le potenzialità non vi mancano, e vi piacerebbe molto poter ottenere di più dalla vostra carriera. In amore la Luna stimola la riflessione e il legame con il partner. Single oppure no, cercherete di dare vita a una relazione incentrata su quelle cose che contano davvero per voi. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale solida in questo periodo. Le stelle favoriscono chi è in coppia, e con Venere in sestile sarete capaci di creare un'atmosfera di complicità e passione, soprattutto voi nati nella seconda decade. In quanto al lavoro sarà necessario fermarsi un momento a riflettere e capire a che punto sono i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà un mercoledì intrigante dal punto di vista sentimentale. La vostra relazione di coppia si farà più serena, ma soprattutto matura e romantica al punto giusto. In ambito professionale sarà un bel periodo per mettersi alla ricerca di nuovi spunti e progetti che possono portarvi lontano. Sfruttate la creatività di Mercurio mettere a punto nuove idee. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in quadratura dal segno del Leone vi spingerà a riflettere sulla vostra attuale situazione sentimentale. L'amore non è fatto solo di romanticismo ed emozioni sfrenate. Cercate di essere più attenti alle esigenze del partner. Nel lavoro gli impegni non mancheranno. A volte vi piacerebbe poter prendervi qualche momento per voi, ma in generale, le soddisfazioni non mancheranno.

Voto - 7️⃣

Sagittario: le sfide che affronterete in questo mercoledì di novembre potrebbero portare a grandi risultati se saprete gestirle con intelligenza. Marte e Mercurio in congiunzione vi daranno tutto il loro supporto. In amore la Luna in trigono vi permetterà di godere di una relazione più intesa, passionale, ma soprattutto più matura. Voto - 9️⃣

Capricorno: questo mercoledì di novembre vedrà un buon cielo sopra di voi secondo l'oroscopo. Con Venere in sestile dal segno dello Scorpione vi sentirete più vicini al partner, in grado di vivere una relazione sincera e romantica. Nel lavoro affronterete nuove sfide, ma dovrete avere le capacità giuste per raggiungere il successo che meritate.

Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali positive in campo professionale. Il sostegno di Marte e Mercurio vi permetterà di essere attivi e lucidi nelle vostre mansioni, in particolare voi nati nella seconda decade. In amore non sarà un periodo così romantico per voi e il partner, complice la Luna e Venere in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣

Pesci: giornata positiva per la vita sentimentale. Per chi è in coppia, il rapporto si consolida, mentre per i single ci sono buone possibilità di incontrare qualcuno di speciale. In quanto al lavoro dovrete mirare le vostre energie verso quei progetti che possono darvi maggiori certezze e soddisfazioni. Voto - 7️⃣