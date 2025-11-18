L’oroscopo del 19 novembre porta consigli preziosi su amore, lavoro, fortuna e salute per tutti i segni zodiacali, aiutandoci a capire come gestire al meglio questa giornata.

I nativi Scorpione potranno contare su un cielo di stelle molto favorevoli, perfetto per vivere al meglio la giornata in ogni ambito, mentre il Cancro sarà in vena di condivisioni, soprattutto amorose. Qualche segno di buona sorte spingerà i nativi Vergine a buttarsi nella mischia, invece il Toro dovrà cercare di essere un po’ più umile in ambito amoroso.

Previsioni oroscopo mercoledì 19 novembre 2025 segno per segno

Ariete: previsioni astrali all'insegna della stabilità durante questa giornata di mercoledì. L'affetto non mancherà tra voi e il partner, ma dovrete essere voi a trovare il giusto pretesto per stare insieme. Nel lavoro dovrete riflettere bene su come muovervi con i vostri progetti, sfruttando tutta la creatività di Marte a favore. Voto - 7️⃣

Toro: sarà necessario essere un po’ più umili in campo amoroso durante questo periodo, dove la Luna e Venere saranno contro di voi. Vedere con distacco la vostra relazione sentimentale potrebbe complicare un po’ le cose. In quanto al lavoro vi sentirete abbastanza motivati, ma serviranno idee adeguate per raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata stabile per voi nativi del segno. Conversazioni stimolanti e mentalmente coinvolgenti alimenteranno la vostra relazione di coppia. Attenzione però a non sentirvi sempre al centro della scena. In quanto al lavoro Mercurio smetterà di essere contro. Potreste sorprendere qualcuno con il vostro contributo. Voto - 7️⃣

Cancro: le stelle di oggi vi renderanno in vena di condivisioni. In amore avrete voglia di aprivi un po’ di più al partner, ma anche voi single sentirete la necessità di trovare qualcuno con cui condividere tutto. Nel lavoro Mercurio porterà buone idee da sviluppare. Sarà possibile mettere a segno interessanti risultati con un po’ d'impegno. Voto - 9️⃣

Leone: il pianeta Mercurio tornerà ad agire contro di voi in questo periodo secondo l'oroscopo.

Nel lavoro la situazione potrebbe dunque complicarsi, anche a causa dei tanti impegni da gestire. In amore meglio non chiedere troppo al partner in questo momento. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto potrebbero insorgere incomprensioni. Voto - 6️⃣

Vergine: la buona sorte vi darà una mano in questa giornata di novembre. Nel lavoro l'idea giusta al momento giusto potrebbe cambiare le carte in tavola per i vostri progetti. Anche in amore potrebbe essere il momento adatto per rinnovare il legame con la vostra fiamma, ma evitate di forzare le situazioni che vi capiteranno. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata di mercoledì stabile per voi nativi del segno. Se siete single e volete attirare qualcuno, potrete farlo, ma senza essere troppo invasivi.

Se siete già impegnati, sarà bello poter trovare qualcosa di nuovo in comune con la persona che amate. Nel lavoro sfruttate questo momento di produttività per mettere in risalto le vostre capacità. Voto - 8️⃣

Scorpione: tante stelle saranno dalla vostra parte in questo mercoledì di novembre. In amore vi sentirete pronti a dare il meglio di voi per il partner, lasciarvi andare e godervi l'emozione del momento. In quanto al lavoro sarete organizzati e precisi. Sarà il vostro momento per affrontare compiti complessi o definire dettagli importanti dei vostri progetti. Voto - 9️⃣

Sagittario: il pianeta Mercurio non sarà più dei vostri in questo periodo, ciò nonostante avrete ancora buone potenzialità, ma soprattutto una grande reattività grazie a Marte.

Potrete ancora ottenere tanto dai vostri progetti con un po’ d'impegno. In amore sarà un bel periodo per aprire il vostro cuore. Se vi sentite pronti, potreste provare a lasciarvi andare un po’ alle emozioni. Voto - 8️⃣

Capricorno: il desiderio di armonia si farà molto forte in questo periodo. La complicità con il partner sarà fondamentale: sfruttate tutta la bontà di stelle come Venere e la Luna e costruire un legame forte con la vostra anima gemella. Nel lavoro Mercurio porterà buone idee, ma dovrete trovare la giusta occasione per poterle trasformare in opportunità di successo. Voto - 8️⃣

Acquario: situazione astrale che si complica nel prossimo periodo. Con Mercurio che si trova in quadratura, alcune vostre idee potrebbero attraversare una fase di stallo, che richiederà molta attenzione per essere sbloccata.

In amore attenzione alle distrazioni. Curate di più la vostra relazione di coppia per poter stare bene insieme alla persona che amate. Voto - 6️⃣

Pesci: queste stelle assumeranno una posizione più favorevole nei vostri confronti secondo l'oroscopo. In amore potrete fare affidamento alla Luna e Venere in trigono per dimostrare con efficacia i vostri sentimenti. In quanto al lavoro sarete più produttivi grazie a Mercurio, ma attenzione a Marte, che potrebbe togliervi un po’ di energie. Voto - 8️⃣