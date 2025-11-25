L'oroscopo della giornata di mercoledì 26 novembre annuncia intuizioni, slanci emotivi e occasioni pratiche. Alcuni segni sentiranno una forte spinta a prendere decisioni, altri troveranno equilibrio e ritmi più tranquilli.

Il segno dei Pesci sarà più diretto e spontaneo, soprattutto in amore, mentre l'energia dei nativi Sagittario sarà piuttosto alta. Tanta vitalità nel segno della Bilancia aiuterà ad affrontare al meglio la giornata, mentre la comunicazione sarà piuttosto fluida per i nativi Vergine.

Previsioni oroscopo mercoledì 26 novembre 2025 segno per segno

Ariete: questo mercoledì di novembre si rivelerà abbastanza piacevole da vivere per voi nativi del segno. L'atmosfera con il partner sarà romantica il giusto, con momenti di piacevole vivacità. In quanto al lavoro sarà una giornata produttiva, idea per sbloccare una trattativa o chiudere un progetto in cantiere già da un po’ di tempo. Voto - 8️⃣

Toro: servirà un po’ di delicatezza in più nella vostra vita sentimentale in questo periodo. Con la Luna in quadratura e Venere opposta, ascolto e calma potrebbero fare la differenza. Nel lavoro dovrete trattare con il giusto atteggiamento certe questioni economiche. Attenzione alla posizione di Mercurio, che può giocarvi qualche imprevisto.

Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali positive in questa giornata di mercoledì. La Luna vi sorride dal segno dell'Acquario, favorendo un rapporto più maturo ed equilibrato. Sul posto di lavoro dovrete gestire i vostri progetti secondo la giusta priorità. Attenzione dunque a non dedicarvi in mansioni sì piacevoli, ma che potreste svolgere in un secondo momento. Voto - 7️⃣

Cancro: un gesto romantico sarà più che sufficiente per riavvicinarvi alla persona che amate. Single oppure no, se vi siete allontanati dalla vostra fiamma, è arrivato il momento di riprendere rapporti. In ambito lavorativo arriveranno appoggi e risorse preziose, molto utili per gestire nella maniera opportuna le prossime mansioni.

Voto - 8️⃣

Leone: cielo del momento molto complicato secondo l'oroscopo. La Luna e Venere in cattivo aspetto non vi daranno grandi occasioni romantiche. Dovrete essere più pratici e maturi per vivere un rapporto valido. Se siete single, meglio evitare approcci troppo diretti per il momento. Nel lavoro una profonda riorganizzazione sarà necessaria per gestire meglio le vostre mansioni e ottenere di più. Voto - 6️⃣

Vergine: la comunicazione con il partner sarà abbastanza fluida durante questa giornata di mercoledì. Venere vi sorride, e vi permetterà di costruire una relazione sincera, ma soprattutto romantica. In quanto al lavoro precisione e lucidità vi renderanno una risorsa affidabile nel vostro settore.

Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata di mercoledì che annuncia tanta vitalità in voi secondo l'oroscopo. Chi è in coppia troverà una sintonia concreta. Se siete single sarà bello per voi allargare la vostra cerchia di conoscenze. In quanto al lavoro alcune collaborazioni potrebbero rivelarsi vantaggiose, ma andranno valutate con molta attenzione. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale altalenante in questo periodo a causa della Luna in quadratura. Venere sarà dalla vostra parte, ma a volte potreste esprimere i vostri sentimenti nella maniera sbagliata. Fortunatamente, saprete come farvi perdonare. Nel lavoro Mercurio vi libera da idee sbagliate, e vi porterà dritto verso la soluzione migliore per le vostre mansioni.

Voto - 8️⃣

Sagittario: le energie non mancheranno in questo periodo secondo l'oroscopo. Saprete dove mettere le mani nel vostro impiego, e la vostra tenacia sarà premiata. In amore potrete contare sulla Luna in sestile in questo mercoledì di novembre. Saprete vivere il vostro rapporto in modo romantico, ma soprattutto maturo. Se siete single un gesto sincero potrebbe fare la differenza. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali ottime durante questa giornata di mercoledì. La vostra relazione di coppia sarà equilibrata e piacevole. L'ottimismo regna: potreste sentire il desiderio di viaggiare o di imparare qualcosa di nuovo con il partner. Nel lavoro farete buoni passi avanti con i vostri progetti.

Sentitevi fieri dei risultati che raggiungerete. Voto - 8️⃣

Acquario: il vostro atteggiamento sarà un po’ più dolce durante questa giornata di mercoledì. La Luna vi aiuterà a vedere la vostra relazione da un punto di vista diverso. Potreste trovare buone soluzioni per risolvere alcuni problemi di coppia. Nel lavoro attenzione agli investimenti che farete. Alcuni di essi potrebbero non essere così vantaggiosi. Voto - 7️⃣

Pesci: sarete piuttosto diretti e spontanei in questo mercoledì di novembre. Con Venere in buon aspetto, la vostra relazione di coppia sarà romantica e appagante, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In quanto al lavoro avrete le giuste idee per mettere insieme progetti di successo, grazie alla presenza di Mercurio in trigono. Voto - 8️⃣