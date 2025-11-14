Il weekend è alle porte e con esso arriva un’aria nuova, perfetta per alleggerire pensieri e fare spazio a ciò che conta davvero. L'oroscopo di sabato 15 novembre invita a rallentare, a riscoprire il piacere delle piccole cose e a guardare avanti con fiducia, anche se il mondo intorno corre veloce.

La Luna si sposterà nel segno della Bilancia, lasciando spazio a passione e razionalità per il segno d'aria, mentre il Leone sarà più riflessivo e attento in amore. Il fascino non mancherà nei nativi Pesci, più sicuri delle loro capacità, mentre il Capricorno dovrà essere più prudente verso la propria storia d'amore.

Previsioni oroscopo sabato 15 novembre 2025 segno per segno

Ariete: non inizierà benissimo questo weekend. La Luna si metterà in opposizione dal segno della Bilancia, aprendo a possibili discussioni da gestire tra voi e la persona che amate. Sul fronte professionale sarà un buon periodo per organizzare e pianificare. Non ci saranno svolte radicali, ma potreste mettere delle buone fondamenta. Voto - 7️⃣

Toro: sarà una giornata poco entusiasmante in ambito amoroso a causa di Venere contraria. Non pensate solo al benessere: cercate anche di avere più cura dei desideri della vostra anima gemella. In quanto al lavoro le idee vanno e vengono. Toccherà a voi capire su quali scommettere per raggiungere il successo.

Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna in trigono dal segno della Bilancia renderà questo sabato di novembre affascinante in ambito sentimentale. Sarà possibile consolidare un legame o provare a mettere basi più solide. In quanto al lavoro servirà la giusta ispirazione e un pizzico di fortuna affinché i vostri progetti possano funzionare davvero. Voto - 8️⃣

Cancro: l'intesa con il partner potrebbe rallentare un po’ in questo sabato. Le emozioni sono vive, ma dovrete trovare il modo per poterle esprimere al meglio, senza causare incomprensioni, soprattutto voi single. In ambito professionale qualche ostacolo può emergere, ma l'impegno che ci metterete nei vostri progetti è tanto, e vi permetterà di arrivare fino in fondo a certe questioni.

Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali che annunciano una Luna favorevole. Se avete una relazione, nuova o da un po’ di tempo, dedicate tempo al dialogo, a curare le ferite e andare avanti senza rimorsi. In ambito professionale avrete grandi potenzialità in questo periodo. Cercate di sfruttarle al massimo delle vostre capacità. Voto - 7️⃣

Vergine: ottima giornata dal punto di vista sentimentale. Vi sentirete disposti a condividere tutto di voi con la persona che amate. Se siete single, imparerete a conoscere meglio la vostra fiamma, per poi farvi avanti con decisione. Riguardo al lavoro qualche ostacolo può emergere a causa di Marte e Mercurio. Nonostante le difficoltà, non arrendetevi, soprattutto se siete vicini al successo.

Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna passerà dal vostro segno zodiacale a partire da questo sabato di novembre. Vi sentirete più dolci e comprensivi nei confronti del partner. Basterà un gesto spontaneo per conquistare la sua fiducia e lasciare emergere un po’ di passione e intesa. Nel lavoro sarete carichi e propositivi, pronti a esprimere al meglio le vostre idee. Voto - 9️⃣

Scorpione: vi aprirete con onestà verso la persona che amate in questo periodo. La posizione favorevole di Venere accenderà la passione, senza rinunciare a una certa razionalità che farà bene al vostro legame. Nel lavoro la precisione sarà la vostra forza. Potreste ottenere tanto dai vostri progetti con le giuste idee, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali sottotono durante questa giornata di sabato. Servirà maggiore sincerità nel vostro modo di amare, per poter conquistare il partner e vivere un rapporto sereno. Attenzione dunque alla Luna in quadratura e a possibili discussioni. Sul fronte lavorativo sarete abbastanza soddisfatti del vostro operato. Adesso, potreste pensare di puntare un po’ più in alto. Voto - 7️⃣

Capricorno: attenzione alla Luna in quadratura in questo periodo. Anche se Venere vi favorisce, serviranno equilibrio, prudenza e complicità per una relazione che funzioni davvero. In quanto al lavoro sarete in grado di far emergere le vostre abilità, e raggiungere risultati in linea con le vostre aspettative.

Voto - 7️⃣

Acquario: riprenderete un po’ il passo dal punto di vista sentimentale. Con la Luna in buon aspetto, sarà un buon momento per rafforzare la sintonia con il partner, e provare a risolvere eventuali difficoltà di coppia. In quanto al lavoro sarà una giornata proficua, dettata dalle buone idee di Mercurio e dalla forza di Marte. Voto - 7️⃣

Pesci: con Venere in trigono dal segno amico dello Scorpione, il fascino non vi mancherà in questa giornata di sabato. Ci saranno momenti intriganti da vivere appieno con la persona che amate. Sul fronte professionale l'istinto sarà di grande aiuto in questo periodo, ma non basatevi soltanto su questo. Voto - 8️⃣