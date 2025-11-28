L’oroscopo del giorno, sabato 29 novembre, porta con sé nuove energie e cambiamenti significativi per tutti i segni zodiacali. Le previsioni astrologiche mettono in luce emozioni intense in amore, occasioni preziose sul lavoro e una gestione più consapevole di salute e fortuna.

Il segno dei Pesci vivrà un'atmosfera più passionale grazie alla Luna e Venere, mentre il Toro dovrà evitare decisioni affrettate. Il Cancro sarà seduttore nei confronti della persona che ama, invece il Leone dovrà trovare idee migliori per i propri progetti professionali.

Previsioni oroscopo sabato 29 novembre 2025 segno per segno

Ariete: vita amorosa discreta in questo inizio di fine settimana. L'intesa con il partner sarà molto buona, ma potreste sentire la necessità di chiarire qualche malinteso. Nel lavoro concentratevi sulle giuste priorità: alcune notizie importanti potrebbero fare la differenza per progetti in corso d'opera. Voto - 8️⃣

Toro: la giornata sarà migliore in ambito amoroso secondo l'oroscopo. La Luna vi aiuterà ad aprirvi al dialogo e trovare un punto d'incontro con la persona che amate. Nel lavoro attenzione a non farvi prendere dalla fretta e dal nervosismo. Con Mercurio in opposizione dal segno dello Scorpione, sarà facile commettere degli errori.

Voto - 7️⃣

Gemelli: le stelle non saranno in una buona posizione in queste ultime giornate del mese. La Luna e Venere non vi daranno molte occasioni romantiche. Avrete bisogno di fare ordine con i vostri pensieri. In ambito professionale le vostre idee potrebbero essere apprezzate. Sfruttate al meglio le occasioni che arriveranno. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali favorevoli durante questo sabato di novembre. L'intesa con il partner sarà eccellente, piena di momenti da vivere appieno insieme alla vostra anima gemella. Nel lavoro vi darete da fare in questo periodo. Gli impegni non mancheranno, e saprete come riempire le vostre giornate, ma soprattutto trasformarle in giornate proficue e di successo.

Voto - 9️⃣

Leone: sfera sentimentale che non v darà grandi soddisfazioni in questo periodo. Non vi sentirete in piena sintonia con la persona che amate, e il vostro atteggiamento potrebbe essere spesso impulsivo. In quanto al lavoro valorizzate maggiormente la creatività. Anche se Mercurio sarà contrario, se avete le giuste idee, potreste ottenere interessanti risultati. Voto - 6️⃣

Vergine: un incontro casuale potrebbe sorprendervi in questa giornata di sabato, ma con la Luna in opposizione, dovrete fare attenzione al vostro modo di comportarvi. Per quanto riguarda il lavoro la giornata sarà produttiva. Avrete ottime prospettive in questo periodo, ma avrete anche bisogno di conferme utili per poter progredire.

Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata di sabato che vedrà stelle amiche nei vostri confronti. Troverete armonia e dolcezza nel vostro rapporto, godendo al meglio di ogni momento insieme. Per quanto riguarda il lavoro, alcune collaborazioni fortunate capiteranno al momento giusto, concedendovi occasioni di crescita importanti per i vostri progetti e la vostra carriera professionale. Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione che continua a sorridervi anche all'inizio di questo fine settimana. Sarete delicati, gentili e romantici quanto basta nei confronti del partner. Se siete single potrebbe nascere una piacevole armonia tra voi e una nuova conoscenza. Nel lavoro sarete in grado di risolvere anche i problemi più complessi grazie a Mercurio e Giove, soprattutto voi nati nella terza decade.

Voto - 9️⃣

Sagittario: il Sole illumina questo sabato di novembre secondo l'oroscopo. La Luna invece porta ancora qualche incertezza in amore, ma se giocherete bene le vostre carte, saprete costruire una relazione sincera. In ambito professionale nuove idee potrebbero prendere finalmente il volo. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali equilibrate e piacevoli dal punto di vista sentimentale. La passione con il partner sarà intensa e ricca di emozioni e momenti da vivere appieno, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Nel lavoro Mercurio porta una grande concentrazione. Alcuni obiettivi saranno vicini: dovrete soltanto dimostrare di saper concretizzare la cosa. Voto - 8️⃣

Acquario: il pianeta Venere continua a mettervi in difficoltà in questo periodo.

Ci saranno degli attriti tra voi e il partner, che andranno risolti insieme per poter andare avanti. In ambito professionale attenzione alla stanchezza. Senza le idee adeguate, difficilmente metterete insieme buoni risultati. Voto - 6️⃣

Pesci: con la Luna e Venere dalla vostra parte, godrete di un'atmosfera più passionale in questa giornata di sabato. Il fascino non vi mancherà, e la vostra sensibilità porterà emozioni profonde da vivere. Nel lavoro saprete trasformare le vostre idee in grandi successi, grazie anche all'appoggio di Mercurio e Giove. Voto - 9️⃣