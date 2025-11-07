L’oroscopo di oggi, sabato 8 novembre 2025, ci accompagna in un weekend dal sapore autunnale ma pieno di energia positiva. Le stelle invitano a rallentare i ritmi e a ritrovare il proprio equilibrio, tra desiderio di serenità e voglia di nuove opportunità.

In questa giornata, Venere regala emozioni sincere ai nativi Cancro, più inclini a nuovi rapporti ed emozioni, mentre il Leone potrebbe non essere sicuro dei propri sentimenti. I nativi Sagittario avranno modo di essere più divertenti e ottimisti, mentre l'Acquario dovrà cercare di ravvivare l'intesa di coppia.

Previsioni oroscopo sabato 8 novembre 2025 segno per segno

Ariete: questo weekend potrebbe non iniziare sotto le migliori aspettative. In amore la Luna si sposterà verso il segno del Cancro. L'energia sarà vivace, ma non dovrete intaccare la libertà del partner. In quanto al lavoro sarete pieni di idee e risorse, e alcune potrebbero portarvi dritto al successo. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che annuncia difficoltà in arrivo secondo l'oroscopo. Attenzione a non forzare certe cose nel vostro rapporto, perché non sempre potreste reagire nel modo adatto. In ambito lavorativo sarà una situazione stabile. Queste stelle saranno tutto sommato favorevoli, e con le giuste idee, potreste riuscire a mettere a segno discreti successi.

Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di sabato che richiederà attenzione in campo professionale. Alcuni progetti potrebbero mostrare delle criticità, e sarete chiamati a risolvere le cose prima che la situazione peggiori. In amore la Luna vi sorride ancora per un po’. Sarà un buon momento per consolidare il legame con il partner, e lasciarvi andare a buone emozioni. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali ottime in campo amoroso durante questa giornata di sabato. La Luna sosterà nel vostro cielo, e con Venere in trigono dal segno amico dello Scorpione, i buoni sentimenti non mancheranno tra voi e il partner. Per quanto riguarda il lavoro la costanza paga. Il sostegno di queste stelle vi aiuterà a mantenere una certa qualità nei vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Leone: momento altalenante per quanto riguarda i sentimenti. Venere in quadratura potrebbe sollevare alcune questioni sulla vostra vita amorosa. Alcune decisioni saranno fondamentali per non incrinare un legame importante. In quanto al lavoro avrete un metodo preciso per gestire bene i vostri progetti, grazie al sostegno di Marte e Mercurio. Voto - 7️⃣

Vergine: la creatività non sarà il vostro forte in questo periodo secondo l'oroscopo. Ci sono inoltre alcune cose che non potete dire apertamente al lavoro, se non volete rischiare complicazioni. In amore la comunicazione con il partner sarà importante in questo periodo, affinché possiate andare avanti serenamente e superare gli ostacoli.

Voto - 7️⃣

Bilancia: nuove idee all'orizzonte potrebbero darvi quello slancio necessario per gestire al meglio le vostre mansioni. Affidatevi a Marte e Mercurio per centrare i vostri successi. In amore tenerezza e profondità faranno bene al vostro rapporto, ma attenzione alla Luna in quadratura, che potrebbe causare qualche piccola incomprensione. Voto - 8️⃣

Scorpione: giornata di sabato serena in ambito amoroso per voi nativi del segno. Single oppure no, sarete in grado di connettervi bene con chi vi è vicino e aprirvi a relazioni più sincere. Nel lavoro sarà una giornata interessante per chi cerca soluzioni alternative o vuole mettersi in gioco su un nuovo progetto. Voto - 8️⃣

Sagittario: Marte e Mercurio saranno due guide molto valide nella realizzazione dei vostri progetti professionali.

Potrebbe finalmente arrivare l'occasione giusta per poter emergere, dovrete soltanto riuscire a giocare bene le vostre carte. In amore il vostro carisma sarà divertente e gradevole, e potrebbe bastare per fare breccia nel cuore della persona che amate. Voto - 9️⃣

Capricorno: sfera sentimentale discreta durante questo sabato di novembre. Venere sarà dalla vostra parte, ma attenzione alla Luna in opposizione. Avrete voglia di brillare e farvi notare, ma dovrete farlo senza essere troppo invadenti. Nel lavoro fate attenzione agli accordi e assicuratevi di avere le capacità giuste per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Acquario: in questo sabato di novembre le stelle non assumeranno una formazione a voi favorevole, soprattutto in amore.

Qualche tensione e momenti di nervosismo dovranno essere tenuti sotto controllo, soprattutto a causa di Venere in quadratura. In ambito professionale ve la caverete bene grazie a Marte e Mercurio, pronti a fornirvi supporto per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Pesci: la Luna tornerà ad agire a vostro favore all'inizio di questo fine settimana. Riuscirete a farvi notare in amore, e con Venere in trigono saprete come mostrare i vostri sentimenti. In ambito professionale attenzione a non correre troppi rischi, considerato Marte e Mercurio in quadratura. Voto - 8️⃣