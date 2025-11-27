L'oroscopo di oggi, venerdì 28 novembre, si presenta ricco di energie contrastanti, con alcuni segni che vivranno giornate più serene e altri che potrebbero affrontare sfide. L'astrologia di oggi si concentra su come i pianeti influenzano il nostro quotidiano, in particolare per quanto riguarda l'amore, il lavoro, la fortuna e la salute.

La Luna passerà nel segno dei Pesci, che dimostrerà maggiore affetto nei confronti del partner, mentre Venere favorisce i rapporti per i nativi Capricorno. Marte aiuterà i nativi Sagittario a reagire agli ostacoli amorosi e professionali, mentre il Toro dimostrerà maggiore sensibilità in amore.

Previsioni oroscopo venerdì 28 novembre 2025 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un weekend abbastanza tranquillo dal punto di vista sentimentale. Il rapporto con il partner sarà appagante: prendetevi qualche momento per fortificare il vostro legame. In quanto al lavoro riuscirete a cavarvela abbastanza bene. La forza di Marte sarà di grande aiuto per trovare soluzioni efficaci per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: la Luna in sestile dal segno dei Pesci vi permetterà di essere più sensibili, ma soprattutto comprensivi in ambito amoroso. Al momento però avete paura a prendere qualsiasi genere di decisione perché vi sembrerà di sbagliare sempre. Il sostegno del partner sarà dunque fondamentale.

In ambito lavorativo serviranno consigli da chi ne sa più di voi per gestire bene mansioni più complesse. Voto - 7️⃣

Gemelli: vita amorosa che non spicca in questa giornata di venerdì. La Luna passerà in quadratura, e potrebbe fare emergere qualche ombra o incomprensione nel vostro rapporto. Sul fronte professionale la determinazione non vi manca, ma senza le giuste energie, non potrete ambire così in alto. Voto - 6️⃣

Cancro: questo venerdì di novembre si rivelerà dolce e maturo per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà regolato dalla Luna e Venere a favore, che renderanno più intima e romantica la vostra storia d'amore. In ambito professionale avrete la situazione sotto controllo.

Un passo alla volta, arriverete a conquistare i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna smetterà di remarvi contro in questo periodo, ciò nonostante Venere rimarrà ancora contro di voi. In amore, single oppure no, dovrete prendere i rapporti a voi più cari con il giusto approccio per poter stare bene insieme. Sul fronte lavorativo gli impegni da portare a termine saranno tanti. Attenzione a non fare i furbetti e cercare scorciatoie. Voto - 6️⃣

Vergine: avrete la sensazione che vi manchi un po’ d'affetto in questo venerdì di novembre. Venere sarà favorevole, ma con la Luna in opposizione dal segno dei Pesci, potrebbe sorgere qualche spiacevole discussione. Sul posto di lavoro le idee non mancheranno, ma a volte le energie potrebbero non essere sufficienti.

Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali positive in questa giornata di venerdì. Le stelle saranno vostre amiche, e sarà la giornata adatta per dedicare un po’ di tempo in più al partner. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che stimola la tua curiosità. Riguardo al lavoro, avrete buone energie da spendere. Sappiate cogliere inoltre le occasioni che arriveranno. Voto - 8️⃣

Scorpione: vivrete la vostra relazione di coppia con grande intensità in questa giornata di venerdì. La Luna e Venere vi sorrideranno, concedendovi occasioni romantiche che non potrete perdervi. In ambito professionale sarete impegnati e felici della vostra posizione, soprattutto voi nati nella seconda decade. Sarà un buon momento per sognare più in grande.

Voto - 9️⃣

Sagittario: sfera sentimentale in calo per voi secondo l'oroscopo. La Luna in quadratura potrebbe rallentare il vostro amore nei confronti del partner. Apritevi al dialogo per risolvere eventuali incomprensioni. Nel lavoro Marte vi aiuterà a reagire agli ostacoli, e trovare soluzioni efficaci per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà una giornata favorevole per i sentimenti secondo l'oroscopo. La Luna e Venere aggiungeranno empatia e buone emozioni tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. In quanto al lavoro i vostri progetti andranno avanti senza imprevisti. Sarà bello poter raggiungere i vostri obiettivi quando le cose vanno come previsto. Voto - 8️⃣

Acquario: perderete il supporto della Luna in questa giornata di venerdì secondo l'oroscopo.

Con il partner potrebbe sorgere qualche discussione. Attenzione a non cadere in litigi che avete già affrontato e risolto. Nel lavoro gli imprevisti vi rallentano. A volte potreste non avere le idee chiare su come gestire le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Pesci: l'astro argenteo passerà dal vostro segno zodiacale durante questa giornata di venerdì. Insieme a Venere in trigono, le emozioni non mancheranno, e dimostrerete maggiore affetto nei confronti del partner. Sul fronte professionale sarete sulla strada giusta per poter ambire in alto, sfruttando la creatività di Mercurio. Voto - 9️⃣