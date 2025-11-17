L' oroscopo del weekend 22 e 23 novembre vede la Luna transitare in Capricorno. Ciò non giova ai segni d'Acqua, specie ai nati del Cancro che si ritrovano a vivere 48 ore confusionarie, in cui sarà meglio ridurre le uscite. Al contrario, il Capricorno si classifica al 1° posto.

Classifica e oroscopo del fine settimana 22-23 novembre: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Cancro. Il fine settimana inizierà con una sensazione di fatica che potrebbe rendervi irritabili e poco disponibili al dialogo. Meglio ridurre le uscite e rinviare gli appuntamenti.

Negli ultimi giorni avete percepito un clima pesante, soprattutto nel lavoro, e questo vi spinge a desiderare momenti di pausa assoluta. L'amore potrà offrirvi un po' di conforto, ma cercate di non affidarvi completamente agli altri per ritrovare equilibrio. Dedica il tempo libero alla cura personale, riducendo il contatto con le persone che vi confondono o alimentano pettegolezzi inutili. Qualcuno di voi valuterà di staccarsi dai social, poi cambierà idea, ma il bisogno di proteggere la tua privacy è reale. Chi è single, soprattutto se giovane, potrebbe vivere un incontro piacevole. Concedetevi anche qualche piccola gratificazione, anche a tavola, purché senza sensi di colpa.

1️⃣1️⃣- Scorpione . La stanchezza accumulata nelle ultime settimane potrebbe emergere con forza, tanto da farti desiderare di dormire più del solito.

Hai vissuto un periodo con molti alti e bassi, specialmente nella sfera affettiva, che a volte sembra vicina e rassicurante mentre altre volte si allontana senza motivo. In questo fine settimana ritroverete una serenità maggiore, pur dovendo gestire qualche piccolo fastidio fisico dovuto al cambio di stagione. Evitate il freddo e non sovraccaricate la mente con pensieri inutili. In molti sognate di cambiare casa o trasferirvi altrove e questa idea potrebbe diventare concreta. Attenzione alle spese domestiche, perché rischiare di eccedere senza accorgervene.

1️⃣0️⃣- Leone. Non sempre ciò che vi sembra giusto lo è anche per gli altri e questo potrebbe provocare tensioni o piccoli contrasti. Si ha l'impressione di dover ridimensionare alcune posizioni e osservare la realtà da un'angolazione diversa.

Se nasce una discussione, cerca di frenare l'impulso di rispondere immediatamente e prendi un momento per riflettere. Il corpo vi chiederà più attenzione, quindi alimentazione equilibrata e movimento saranno utili per rimettervi in ​​sesto. Una telefonata in attesa potrebbe sorprendervi e far nascere domande nuove su una situazione rimasta in sospeso.

9️⃣- Gemelli. La voglia di avvicinarvi alle emozioni sarà forte, ma un pensiero insistente potrebbe riportarvi spesso con la mente a una preoccupazione recente. Vi sentite un po' sovraccarichi e tendete a esagerare con dolci o caffeina, come se cercaste una fonte immediata di energia. Sarebbe utile ridurre certi vizi per sentirvi più leggeri. Approfittate del fine settimana per fare una passeggiata in buona compagnia, perché il movimento e la socialità possono offrirvi una vera boccata d'aria.

Basta pessimismi: se inizierete ad agire con più coraggio, i risultati non tarderanno ad arrivare.

8️⃣- Vergine. Vi aspetta un fine settimana tranquillo, ideale per recuperare energie e rallentare i ritmi. Le coppie potrebbero discutere per questioni economiche, dato che molti di voi stanno cercando di risparmiare in vista di spese future. Venerdì vi sveglierete più rigenerati e con la voglia di preparare qualcosa di buono da condividere con la famiglia. Negli ultimi tempi siete più nostalgici e inclini a recuperare tradizioni o ricordi che vi scaldano il cuore. Il desiderio di semplicità vi aiuterà a trovare un equilibrio più stabile.

7️⃣- Bilancia. Anche se spesso preferite stare da soli, questa bella settimana vi spingerà verso una socialità maggiore.

Potrebbero arrivare chiamate, inviti e incontri piacevoli. Venerdì il partner potrebbe dirvi qualcosa di significativo, capace di dare una svolta a un progetto comune o una scelta personale. Siete stanchi di ascoltare lamentele, perciò avrete bisogno di proteggere i vostri spazi e di evitare chi drena la vostra energia. Chi vive da solo dovrà occuparsi di questioni burocratiche che richiedono pazienza. Meglio evitare investimenti impulsivi.

6️⃣- Pesci. Il clima emotivo sarà intenso e un po' incerto. Vi troverete davanti a una decisione importante che potrà influenzare su ciò che farete nei prossimi mesi. Avete voglia di cambiamento ma allo stesso tempo cercate stabilità. Non affrettatevi: valutate tutto con calma per non rischiare ripensamenti.

Le coppie avranno occasione di confrontarsi sul futuro e di chiarire obiettivi comuni. Chi è single e desidera un amore autentico non deve perdere fiducia, perché ci sono nuove possibilità all'orizzonte. Potrebbe arrivare una richiesta di amicizia sui social da una persona che attirerà la vostra attenzione.

5️⃣- Ariete . Finalmente si conclude una settimana impegnativa, segnata da molte responsabilità legate alla casa, al lavoro o alla famiglia. A partire da sabato inizierete a percepire un miglioramento e venerdì vi sentirete ancora più soddisfatti grazie a riscontri positivi che premiano i vostri sforzi. Qualcuno di voi ripenserà a una persona che manca e questo risveglierà emozioni profonde.

In famiglia sarà importante essere presenti, soprattutto con figli o nipotini che potrebbero avere bisogno di maggiore sostegno. Non fissatevi su chi vi ha fatto un torto: concentrarvi su voi stessi sarà la scelta più saggia.

4️⃣- Sagittario. Vi state lasciando alle spalle settimane piuttosto pesanti e la sensazione di isolamento che vi ha accompagnato tenderà a diminuire. Non amate il freddo e questo incide sull'umore, ma il fine settimana vi offrirà momenti di divertimento e leggerezza. ragazza alcune faccende da sistemare, dentro e fuori casa, ma troverete comunque la possibilità di stare in compagnia. Il desiderio di festeggiare e sentirvi al centro dell'attenzione emergerà in modo vivace e vi ridarà entusiasmo.

3️⃣- Toro. Qualcuno potrebbe chiedervi un favore particolare e vi troverete nella posizione di dover offrire il vostro supporto. Fate però attenzione a un'amicizia che negli ultimi tempi non si sta rivelando sincera. Sono giornate favorevoli per mettere in azione iniziative personali. Se dovete occuparvi del bucato o di faccende domestiche, il sabato sarà particolarmente adatto. Venerdì avrete poca voglia di uscire e preferirete dedicarvi al relax casalingo. Chi ha figli potrebbe doverli aiutare nei compiti.

2️⃣- Acquario. Le giornate si preannunciano interessanti e ricche di incontri con persone che vi fanno stare bene. Vi capiterà di ascoltare racconti o pettegolezzi che vi incuriosiranno, ma cercate di non farvi coinvolgere troppo dalle parole altrui.

In casa sarà necessario organizzare e pulire per prepararvi alla settimana successiva. Se hai lavoro arretrato, questo potrebbe essere il momento giusto per recuperarlo. Una persona vicina nutre un sentimento sincero nei vostri confronti.

1️⃣- Capricorno. Il fine settimana sarà armonioso e piacevole. I single potrebbero imbattersi in appuntamenti inaspettati e intriganti, mentre le coppie riscopriranno una complicità intensa e viva. L'atmosfera familiare sarà distesa e vi farà venir voglia di trascorrere del tempo di qualità con chi amate. Se puntate a un obiettivo concreto, sarà importante avere un progetto chiaro e ben organizzato. Informatevi, approfondite e non lasciate nulla al caso. Non trascurate chi vi vuole bene, perché il sostegno reciproco sarà la vostra forza.