L'oroscopo di sabato 22 e domenica 23 novembre fa i conti con un weekend pieno di fortuna per coloro che appartengono al segno Cancro. Se quest'ultimi ottengono il massimo del punteggio (6 trifogli), al contrario il Capricorno affronta un fine settimana di impegni e con una certa questione lasciata in stand-by.

Previsioni zodiacali del weekend 22-23 novembre 2025

☘️☘️Capricorno. Il fine settimana si apre con numerosi impegni che vi richiederanno attenzione e costanza. Avete lasciato in sospeso una questione finanziaria che continua a pesare e che, purtroppo, non può ancora procedere come vorreste.

È normale sentirvi stanchi, ma non lasciate che la frustrazione prenda il sopravvento. La serata di sabato sarà perfetta per ritrovare calma: un bagno caldo o un momento sul divano vi aiuteranno a sciogliere la tensione accumulata. La domenica, invece, partirà con più serenità. Vi sveglierete lentamente, godendo di un’energia diversa. È importante dire basta alle preoccupazioni e sospendere quei pensieri che vi stanno logorando perché avete bisogno di ritrovare equilibrio e fiducia.

☘️☘️☘️Ariete. Questo fine settimana rappresenta un’occasione preziosa per recuperare energia. Le ultime giornate vi hanno dato parecchio da fare e avete bisogno di un ritmo più lento per riprendere fiato. Chi lavora da casa o chi è in pausa avrà modo di dedicarsi a piccole incombenze domestiche che portano ordine anche nella mente.

Riordino, cucina e qualche lavoretto arretrato vi faranno sentire più liberi. Se avete tempo libero extra, non lasciatelo scivolare via. Tornate ai vostri hobby, anche per pochi minuti, perché è il modo migliore per ricordarvi quanto valete e quanto meritate di sentirvi appagati.

☘️☘️☘️Pesci. Il detto secondo cui certe questioni vanno risolte dentro le mura di casa calza alla perfezione per questo fine settimana. Chi ha vissuto tensioni o discussioni troverà la strada per chiarire, purché mantenga toni sereni. Dopo una settimana lunga e stancante, sentirete forte il bisogno di ricaricare le energie. La giornata di domenica richiederà particolare attenzione alle parole, perché la sensibilità sarà più accentuata.

È il momento giusto per regalarvi un trattamento di bellezza o chiedere al partner un massaggio rassicurante. Anche mettersi ai fornelli vi farà bene e potrebbe sorprendervi per i risultati ottenuti.

☘️☘️☘️Toro. Questo weekend vi invita a riscoprire il piacere delle piccole cose dentro casa. Non sarà possibile lanciarsi in uscite o appuntamenti, ma la creatività può trasformare due giornate tranquille in un susseguirsi di attività piacevoli. Le serate si preannunciano intense e appaganti. In coppia, la passione si accenderà con naturalezza. Chi è single, invece, troverà conforto in lunghe maratone di serie o film, creando un ambiente rilassante che aiuterà a stemperare la nostalgia. Da soli o in compagnia, riuscirete comunque a vivere momenti caldi e rigeneranti.

☘️☘️☘️☘️Vergine. Il fine settimana si preannuncia ricco di attività e nuove tentazioni. Avrete molte cose da gestire e sarà meglio organizzarvi con una lista chiara per evitare spese inutili. Lo shopping online potrà rivelarsi una tentazione irresistibile e per questo conviene concentrarsi solo su ciò che davvero serve. Dedicherete tempo al vostro corpo e cercherete di prendervi cura di voi, anche in autonomia. La domenica inizierà con ritmi più lenti e un umore sorprendentemente positivo. Vi sveglierete con un sorriso spontaneo, sentendovi finalmente più leggeri.

☘️☘️☘️☘️Bilancia. Per voi l’amore è una bussola che guida ogni emozione. Questo weekend vi permetterà di recuperare complicità, soprattutto per chi, negli ultimi tempi, ha dato troppo spazio a stress e distrazioni.

Riscoprirete il piacere di stare insieme, mettendo da parte tutto ciò che vi appesantisce. Qualcuno penserà già a organizzare la casa per il periodo invernale, mentre altri navigheranno online per concedersi piccole gratificazioni. Approfittate di queste due giornate per definire obiettivi e programmi utili alla settimana successiva.

☘️☘️☘️☘️Gemelli. Le prossime ore rappresentano un momento di svolta. Ciò che vi ha turbato di recente inizia finalmente a trovare una collocazione più chiara. Vi sentirete pronti a recuperare fiducia e lucidità mentale. Il weekend sarà perfetto per esplorare soluzioni alternative e ampliare i vostri orizzonti. Avete aspettato a lungo un cambiamento e ora iniziano ad arrivare segnali incoraggianti.

Non lasciate che qualcuno vi scoraggi: questa è la vostra occasione per ritornare padroni delle vostre scelte.

☘️☘️☘️☘️Scorpione. Il fine settimana porta con sé un clima familiare dolce e coinvolgente. Riesce a prendere forma un’armonia che rende tutto più ricco e intenso. Non mancheranno risate, complicità e momenti in cui vi sentirete amati e rispettati. È possibile ricevere una notizia positiva, legata alla famiglia o a un progetto che vi riguarda direttamente. Dedicherete tempo alle vostre passioni, alla cucina o ad attività creative che vi faranno brillare. Anche i rapporti affettivi troveranno nuova forza.

☘️☘️☘️☘️☘️Leone. Le prossime ore vi regalano un weekend incentrato sull’amore. Se nei giorni precedenti avete trascurato il partner, ora sarà il momento di ritrovare complicità.

La passione tornerà vivace e autentica. Chi è single avrà occasione di lasciarsi incuriosire da nuove conoscenze, anche attraverso i social o programmi televisivi romantici. La domenica scorrerà in modo più tranquillo, con il desiderio di riposare e ritrovare un equilibrio sereno dentro le mura domestiche.

☘️☘️☘️☘️☘️Sagittario. Le vostre capacità comunicative saranno più attive che mai. Avrete modo di chiarire, recuperare e sistemare rapporti che ultimamente avevano subito qualche tensione. Le questioni personali procederanno bene, mentre l’ambito economico richiederà prudenza. Ci saranno momenti di incertezza e servirà una gestione più attenta del denaro. Dedicate tempo alla famiglia, ai figli o ai genitori, perché certi momenti meritano di essere vissuti senza rimandare.

Sono le relazioni a costruire i ricordi più cari.

☘️☘️☘️☘️☘️Acquario. Questo fine settimana chiede coraggio e voglia di guardare avanti. Affrontate sabato con la determinazione che vi contraddistingue e sfruttate ogni intuizione positiva. Troverete la forza per superare parti del passato che vi trattenevano e riuscirete a fare pace con ricordi che vi hanno segnato. La serata sarà piacevole e potreste concedervi qualche sfizio, come una pizza o un dolce, sapendo che domenica avrete modo di riposare più a lungo. Sono in arrivo chiamate e messaggi che alleggeriranno l’umore.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Cancro. Questo fine settimana si colora di creatività e desiderio di mettervi alla prova. Avete una vitalità contagiosa e riuscirete a trasmettere forza anche a chi intorno a voi appare smarrito.

In molti vi vedranno come una guida affidabile, soprattutto chi sta attraversando un periodo più fragile. Potreste essere notati per un talento o per un’idea originale, ricevendo perfino un incarico extra. Le prossime ore vi porteranno scelte da prendere e una sensazione crescente che qualcosa nella vostra vita stia per cambiare in meglio.