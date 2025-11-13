L'oroscopo del weekend del 15-16 novembre arriva in un momento di transizione: dopo giorni intensi e qualche riflessione, ora è il momento di trasformare idee in azione, ma con lucidità. Le stelle indicano che non è tempo solo di sognare, ma di mettere solide basi per ciò che si vuole costruire. L’amore richiede sincerità, il lavoro un pizzico di strategia, la fortuna può arrivare e la salute va protetta con consapevolezza.

L'Ariete saprà pianificare al meglio i propri progetti lavorativi, mentre la Bilancia nutrirà grande fiducia nei confronti del partner.

I Pesci saranno mossi da buone intenzioni al lavoro, nonostante i tanti imprevisti, invece i Gemelli dovranno rivedere i loro progetti professionali.

Previsioni oroscopo weekend 15-16 novembre 2025 segno per segno

Ariete: in questo weekend di metà novembre saprete come pianificare al meglio i vostri progetti professionali. Potreste trovare idee innovative che possono fare la differenza, grazie anche a Marte e Mercurio in trigono. In amore la Luna sarà opposta, e Venere non vi darà grandi occasioni. Single oppure no, attenzione a non essere troppo diretti o scontrosi con chi amate. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che vi vedrà abbastanza partecipi in questo fine settimana secondo l'oroscopo. Sarete in grado di vivere un bel rapporto, ma sarete ancora lontano da quello che voi intendete per rapporto ideale.

Nel lavoro il periodo potrebbe essere utile per pianificare nuovi percorsi di successo. Voto - 7️⃣

Gemelli: il lavoro potrebbe rivelarsi stressante in questo periodo a causa di Marte e Mercurio in cattivo aspetto. Soprattutto se ci sono ritardi nei vostri progetti, sarà necessario rimboccarsi le maniche per evitare complicazioni. In amore la sensibilità nei confronti del partner non manca, grazie anche alla Luna in trigono. Voto - 7️⃣

Cancro: questo weekend non sarà estremamente romantico in amore a causa della Luna in quadratura. Venere sarà favorevole, ma sarà meglio essere un po’ conservativi con il partner. In ambito professionale i vostri progetti andranno avanti, con risultati più o meno in linea con le vostre aspettative, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Voto - 7️⃣

Leone: vita sentimentale discreta in questo weekend di novembre. La Luna vi aiuterà a vedere meglio il vostro rapporto. Pazienza se non ci saranno forti emozioni: l'importante sarà recuperare stabilità di coppia. Nel lavoro potrebbe essere il vostro momento. Sfruttate al meglio la posizione di Marte e Mercurio per massimizzare i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà un fine settimana complicato in ambito professionali. Potreste notare i limiti dei vostri progetti, e sarà necessario prendere provvedimenti adeguati. Sul fronte amoroso vi sentirete attratti dal partner o da una persona speciale se siete single. Con Venere a favore, riuscirete a trovare il giusto approccio per fare colpo.

Voto - 7️⃣

Bilancia: ottimo weekend da dedicare ai sentimenti secondo l'oroscopo. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, concedendovi occasioni intriganti per fare breccia nel cuore della persona che amate. Nel lavoro le collaborazioni possono portare a risultati sopra le aspettative, merito anche di Marte e Mercurio in sestile. Voto - 8️⃣

Scorpione: con Venere in congiunzione al vostro segno zodiacale godrete di una relazione sincera e aperta. Ogni vostra azione sarà fatta con cuore aperto. Se siete single godetevi questo periodo, cogliendo eventuali opportunità romantiche. Nel lavoro ve la caverete bene. Forse non sarete tra i migliori del vostro settore, ma riuscirete comunque a dire la vostra.

Voto - 8️⃣

Sagittario: il lavoro sarà al centro della scena in questo weekend di novembre. La posizione di Marte e Mercurio vi concederà occasioni irripetibili e risultati prima irraggiungibili. In amore siete in armonia con il partner, ma dovrete darvi da fare per mantenere elevata l'intesa, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna in quadratura dal segno della Luna potrebbe smorzare il vostro entusiasmo in amore. Rivelare ciò che sentite o ciò che vi turba potrebbe farvi sentire meglio, ma dovrete farlo nel modo adatto. In quanto al lavoro avrete le risorse giuste a disposizione per raggiungere buoni successi, ma dovrete sapere come usarle. Voto - 7️⃣

Acquario: userete bene il tempo a vostra disposizione per gestire le vostre mansioni professionali.

La qualità in quel che fate sarà importante, anche a costo di sacrificare un po’ di tempo. In amore sarete più razionali nei confronti del partner grazie alla Luna, cercando di capire cosa non funziona bene nel vostro rapporto. Voto - 8️⃣

Pesci: gli imprevisti continuano a tormentarvi in campo professionale, ma sarete mossi da buone intenzioni al fine di trovare soluzioni adeguate per i vostri progetti. In ambito amoroso Venere vi guiderà verso un rapporto armonioso e pieno di dolci emozioni. Se siete single non mancherà in voi la voglia di socializzare. Voto - 7️⃣