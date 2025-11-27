Benvenuti all’oroscopo del weekend di sabato 29 e domenica 30 novembre! Le stelle regalano un fine settimana all’insegna del bilanciamento: tra relax e voglia di movimento, tra affetti sinceri e piccoli progetti da concludere. Con il mese che si chiude, ogni segno zodiacale riceve un invito cosmico a rallentare, riflettere e godersi ciò che ha costruito.

L'energia del Leone sarà alta, ma dispersiva, soprattutto al lavoro, mentre il Toro non dovrà agire in fretta con le proprie mansioni. I nati sotto il segno dello Scorpione saranno passionali e diretti in amore, mentre il Cancro dovrà trovare il modo di conquistare la propria fiamma.

Previsioni oroscopo weekend 29-30 novembre 2025 segno per segno

Ariete: una piccola spinta positiva da parte di Marte vi aiuterà a gestire meglio le vostre mansioni in ambito professionale. Pensate bene però dove andare a mettere le mani sui vostri progetti. In amore siate pazienti con il partner: con il tempo, riuscirete a prendervi i vostri momenti di puro romanticismo. Voto - 8️⃣

Toro: il lavoro non vi darà tantissime soddisfazioni in questo periodo secondo l'oroscopo. La posizione di Mercurio potrebbe limitare la vostra creatività. Non sempre i vostri progetti potrebbero procedere lungo la giusta direzione. In ambito amoroso prendetevi il vostro tempo per capire cosa non va nel vostro rapporto, e sistemare le cose insieme alla vostra anima gemella.

Voto - 6️⃣

Gemelli: l'ultimo weekend di novembre assumerà due facce per voi secondo l'oroscopo. Nella giornata di sabato la Luna sarà contraria, e potrebbe causare qualche incomprensione in amore. Domenica la situazione sarà migliore, ma attenzione a non forzare le cose. Nel lavoro prendete i vostri progetti con la dovuta calma, senza essere precipitosi. Voto - 7️⃣

Cancro: le stelle saranno vostre amiche durante questo fine settimana. Single oppure no, cercate di trovare il metodo giusto per conquistare la vostra fiamma, soprattutto voi nati nella terza decade. In quanto al lavoro Mercurio in trigono vi permetterà di fare piccoli pensieri sul futuro e sulle vostre prossime mansioni. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna vi sorride in questo weekend secondo l'oroscopo, portando dialoghi leggeri, ma sinceri, che faranno sicuramente bene alla vostra relazione di coppia.

Per quanto riguarda il lavoro Marte sarà favorevole, ma non dovrete essere precipitosi nel vostro modo di fare, considerato Mercurio in cattivo aspetto. Sarà importante dunque non essere dispersivi nel vostro impiego. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà un fine settimana discreto. Desidererete vicinanza con la persona che amate, costruendo una buona intesa. Se siete single vi guarderete intorno, ma attenzione a non bruciare le tappe. In quanto al lavoro pensate a ricaricare le energie, e pianificare con maggiore impegno le prossime mansioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: le emozioni non mancheranno durante l'ultimo weekend di novembre. Seguite ciò che fa stare bene voi e il partner per godere di una relazione tranquilla e affiatata.

In ambito professionale cercate di impegnare la giornata con qualche occupazione piacevole e rilassante, approfittando della posizione favorevole di Marte. Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà un weekend sereno e armonioso dal punto di vista sentimentale. Se ci sono state discussioni, i chiarimenti saranno possibili, alimentando una buona intesa di coppia. Sul fronte professionale sarà un ottimo momento per riflettere su nuovi obiettivi, approfittando della presenza favorevole di stelle come Giove e Mercurio. Voto - 8️⃣

Sagittario: il vostro fine settimana potrebbe iniziare un po’ a rilento a causa della Luna in quadratura, ma da domenica sarà possibile ritrovare quell'intesa e spensieratezza che tanto vi piace.

In quanto al lavoro non pensate a scadenze o pressioni. Pensate soprattutto alla qualità che ci mettete ogni giorno nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: la posizione favorevole di Venere sarà importante in questo fine settimana di novembre. Sarete piuttosto diretti con il partner, cercando di vivere una relazione trasparente, ma dovrete essere consapevoli anche dei possibili rischi. Nel lavoro sarà un buon momento per lasciare fluire le idee, e iniziare nuovi progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: desidererete maggiore stabilità e autenticità nel vostro rapporto, ma con Venere in quadratura dal segno dello Scorpione, sarà necessario prima di tutto chiarire alcune cose importanti del vostro rapporto.

In ambito professionale avrete un buon senso del dovere grazie a Marte, ma dovrete anche avere le idee giuste per raggiungere il successo. Voto - 6️⃣

Pesci: ottimo fine settimana. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, promettendo momenti di grande intesa con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro arriveranno idee un po’ insolite grazie a Mercurio, ma che se gestite nella maniera adatta, potrebbero portare a buoni risultati. Voto - 8️⃣