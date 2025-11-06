L'oroscopo del weekend dell’8 e 9 novembre 2025 arriva dopo una Luna Nuova potente in Gemelli (il 6 novembre), che ha portato un’ondata di nuovi inizi, idee fresche e voglia di libertà. Ora, mentre le energie si assestano, ci aspetta un fine settimana perfetto per chi cerca connessioni profonde, relax rigenerante o un pizzico di avventura.

Per il Cancro le occasioni romantiche saranno in aumento grazie a Venere, mentre il Leone dovrà accettare i rischi di un possibile "no" in amore. Vecchie fiamme potrebbero riaccendersi per i Pesci, mentre il Toro dovrà stare attento al proprio atteggiamento verso il partner.

Previsioni oroscopo weekend 8-9 novembre 2025 segno per segno

Ariete: in questo weekend di novembre troverete la vostra armonia in ambito amoroso. Non ci saranno particolari momenti di affetto, ma sarà importante cercare di mantenere stabilità nel vostro rapporto. In quanto al lavoro saprete ottimizzare bene le risorse a disposizione, raggiungendo risultati tutto sommato discreti. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che faticherà molto a decollare secondo l'oroscopo. Il vostro desiderio di libertà potrebbe creare tensioni. Cercate di essere chiari, ma soprattutto moderate il vostro atteggiamento. In quanto al lavoro dovrete gestire meglio i vostri progetti, e trovare soluzioni più efficaci. Voto - 6️⃣

Gemelli: sarà un weekend gradevole in amore per voi nativi del segno.

Vi prenderete il vostro tempo per stare tranquilli insieme al partner, soprattutto voi nati nella prima decade. Se siete single non vi dispiacerà creare nuove connessioni autentiche. In ambito lavorativo potrebbe emergere qualche preoccupazione sul futuro, soprattutto se siete a corto di idee. Voto - 7️⃣

Cancro: emozioni dolci e sincere non passeranno inosservate in questo fine settimana di novembre. Con la Luna e Venere in buon aspetto avrete occasioni amorose importanti, soprattutto voi single. In quanto al lavoro sarà il momento giusto per avventurarvi in nuove proficue proposte, sfruttando tutta la creatività di Mercurio e la fortuna di Giove. Voto - 8️⃣

Leone: le emozioni non saranno il vostro forte al momento a causa di Venere.

Dovrete accettare l'ipotesi di un possibile "no" in questo periodo, ciò nonostante, cercate di non abbattervi. Sul fronte professionale avrete bisogno di idee nuove, che possano sollevare la vostra attuale posizione. Voto - 6️⃣

Vergine: state vivendo una fase positiva della vostra vita secondo l'oroscopo. Se siete single incontri leggeri ma significativi potrebbero cambiare radicalmente la vostra vita amorosa. Per quanto riguarda il lavoro un'idea creativa nata dal nulla potrebbe presto rappresentare il fulcro del vostro prossimo successo. Voto - 9️⃣

Bilancia: questo fine settimana vi vedrà un po’ sottotono in amore a causa della Luna. Avrete bisogno di dare nuova vita alla vostra relazione di coppia, ma non potrete farlo senza il consenso del partner.

Nel lavoro le stelle saranno vostre amiche, ma dovrete metterci anche tanto impegno per raggiungere il successo. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali positive durante questo fine settimana di novembre. Profondità e passione non mancheranno nel vostro rapporto. Se siete single potreste vivere emozioni intense e trasformative. Nel lavoro state ottenendo tanto dai vostri progetti grazie a Mercurio e Giove in buon aspetto, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Sagittario: sarà un weekend abbastanza piacevole da vivere secondo l'oroscopo. Vi sentirete bene con la persona che amate, apprezzando anche le cose più semplici del vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro Marte porterà interessanti energie da sfruttare.

Con la giusta creatività, i vostri progetti faranno importanti passi avanti. Voto - 8️⃣

Capricorno: questo weekend di novembre si rivelerà tutto sommato discreto per la vostra vita sentimentale. Venere sarà favorevole, ma attenzione alla Luna in opposizione, che potrebbe causare piccole incomprensioni con la persona che amate. Sul posto di lavoro Mercurio sarà dalla vostra parte, e porterà idee interessanti per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale difficile da gestire durante questo periodo. Il pianeta Venere si troverà in quadratura, e potrebbe aprire a qualche discussione. Non aspettatevi dunque momenti da batticuore. Nel lavoro le energie non vi mancheranno, ma servirà anche la giusta ispirazione per gestire bene le vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Pesci: vita di coppia che sarà esaltata dalla posizione della Luna e di Venere secondo l'oroscopo. Nuove esperienze e voglia di amare vi permetteranno di costruire un legame forte con la persona che amate. Per i single vecchie fiamme potrebbero riaccendersi. Sul fronte professionale avrete tutto sotto controllo grazie a Mercurio. Con Marte in quadratura però, a volte le energie potrebbero non essere al top. Voto - 8️⃣