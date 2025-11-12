L'oroscopo della settimana dal 17 al 23 novembre prevede novità molto interessanti. La presenza di Giove e Mercurio in ottimo aspetto favorisce chi sa cogliere il momento giusto per agire. È una fase in cui la fortuna premia la lucidità, la pazienza e il coraggio di chi non teme di cambiare. Alcuni segni vivranno piccoli colpi di scena positivi, altri potranno chiudere cicli complessi con soddisfazione. Le stelle invitano a credere nel flusso degli eventi, perché ogni passo — anche il più incerto — porterà verso un equilibrio nuovo e più stabile.

Vergine e Capricorno prudenti ma vincenti: le pagelle della fortuna segno per segno

Ariete ♈

Un periodo di buone opportunità, soprattutto per chi desidera rimettersi in gioco. La fortuna vi sostiene, ma dovrete saperla accogliere senza troppa impazienza. Gli incontri casuali e le conversazioni improvvisate potrebbero aprire porte inattese. La chiave è credere nella vostra capacità di rinascere ogni volta. ⭐ Fortuna: ★★★★☆

Toro ♉

Le stelle vi regalano una settimana fertile e concreta. Arrivano conferme, piccole vincite morali e riconoscimenti che vi restituiscono fiducia. I momenti di incertezza svaniscono grazie a un colpo di fortuna inatteso, legato a una persona o a una scelta rimandata. Seguite il vostro intuito.

⭐ Fortuna: ★★★★★

Gemelli ♊

La fortuna è mutevole come il vostro umore. Alcuni progetti riprendono slancio, ma dovrete evitare di disperdere l’energia in troppe direzioni. Gli astri suggeriscono di concentrarvi su ciò che conta davvero: così le coincidenze fortunate non tarderanno ad arrivare. ⭐ Fortuna: ★★★☆☆

Cancro ♋

Settimana altalenante, in cui la fortuna sembra fare un passo avanti e due indietro. Tuttavia, i rallentamenti vi permetteranno di capire cosa volete davvero. Verso il weekend, un segnale o un messaggio porterà una piccola ma preziosa soddisfazione. ⭐ Fortuna: ★★★☆☆

Leone ♌

La vostra energia magnetica attira circostanze positive, ma dovrete imparare a non forzare gli eventi. La fortuna vi accompagna soprattutto nelle relazioni e nei contatti professionali.

Non è il momento di comandare: è il momento di collaborare. ⭐ Fortuna: ★★★★☆

Vergine ♍

Settimana di progressi costanti e occasioni sottili ma significative. Nulla arriva per caso, e voi lo sapete bene. L’attenzione ai dettagli vi consentirà di trasformare un piccolo vantaggio in un grande successo. La fortuna vi osserva con rispetto e vi premia con discrezione. ⭐ Fortuna: ★★★★★

Bilancia ♎

Giove vi protegge e vi guida con gentilezza. È un periodo ideale per firmare accordi, tentare nuove strade o dare una seconda possibilità a un progetto sospeso. Le coincidenze fortunate vi sorprenderanno quando meno ve lo aspettate. ⭐ Fortuna: ★★★★★

Scorpione ♏

Avete il favore del destino, ma dovrete usarlo con misura.

Le stelle vi spingono a lasciar andare ciò che non serve più: solo così si apriranno nuove possibilità. Il vostro sesto senso sarà infallibile, seguitelo senza dubbi. ⭐ Fortuna: ★★★★☆

Sagittario ♐

Una settimana piena di segnali positivi. Siete in sintonia con l’universo e ogni vostra iniziativa sembra ricevere una spinta invisibile. Attenzione solo a non esagerare con l’entusiasmo: la fortuna va ringraziata, non sfidata. ⭐ Fortuna: ★★★★★

Capricorno ♑

La fortuna arriva in punta di piedi, ma quando lo fa, lascia il segno. Le questioni pratiche trovano una soluzione, un ritardo si trasforma in vantaggio e un incontro si rivela decisivo. Fidatevi del tempo, perché sta lavorando per voi. ⭐ Fortuna: ★★★★★

Acquario ♒

Siete i favoriti del periodo: le stelle vi regalano una spinta potente verso il cambiamento.

Le scelte coraggiose si rivelano vincenti, e una notizia inattesa illumina la settimana. Credete nei vostri sogni, perché l’universo li sta ascoltando. ⭐ Fortuna: ★★★★★

Pesci ♓

Avvertite la fortuna come una corrente silenziosa: non sempre evidente, ma costante. È un periodo di piccoli segni che, uniti, creano un disegno più grande. Non lasciatevi scoraggiare dai momenti di incertezza: la ruota gira a vostro favore, anche se lentamente. ⭐ Fortuna: ★★★☆☆