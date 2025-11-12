L'oroscopo della settimana dal 17 al 23 novembre prevede novità molto interessanti. La presenza di Giove e Mercurio in ottimo aspetto favorisce chi sa cogliere il momento giusto per agire. È una fase in cui la fortuna premia la lucidità, la pazienza e il coraggio di chi non teme di cambiare. Alcuni segni vivranno piccoli colpi di scena positivi, altri potranno chiudere cicli complessi con soddisfazione. Le stelle invitano a credere nel flusso degli eventi, perché ogni passo — anche il più incerto — porterà verso un equilibrio nuovo e più stabile.

Vergine e Capricorno prudenti ma vincenti: le pagelle della fortuna segno per segno

Ariete

Un periodo di buone opportunità, soprattutto per chi desidera rimettersi in gioco. La fortuna vi sostiene, ma dovrete saperla accogliere senza troppa impazienza. Gli incontri casuali e le conversazioni improvvisate potrebbero aprire porte inattese. La chiave è credere nella vostra capacità di rinascere ogni volta. ⭐ Fortuna: ★★★★☆

Toro

Le stelle vi regalano una settimana fertile e concreta. Arrivano conferme, piccole vincite morali e riconoscimenti che vi restituiscono fiducia. I momenti di incertezza svaniscono grazie a un colpo di fortuna inatteso, legato a una persona o a una scelta rimandata. Seguite il vostro intuito.

Fortuna: ★★★★★

Gemelli

La fortuna è mutevole come il vostro umore. Alcuni progetti riprendono slancio, ma dovrete evitare di disperdere l’energia in troppe direzioni. Gli astri suggeriscono di concentrarvi su ciò che conta davvero: così le coincidenze fortunate non tarderanno ad arrivare. ⭐ Fortuna: ★★★☆☆

Cancro

Settimana altalenante, in cui la fortuna sembra fare un passo avanti e due indietro. Tuttavia, i rallentamenti vi permetteranno di capire cosa volete davvero. Verso il weekend, un segnale o un messaggio porterà una piccola ma preziosa soddisfazione. ⭐ Fortuna: ★★★☆☆

Leone

La vostra energia magnetica attira circostanze positive, ma dovrete imparare a non forzare gli eventi. La fortuna vi accompagna soprattutto nelle relazioni e nei contatti professionali.

Non è il momento di comandare: è il momento di collaborare. ⭐ Fortuna: ★★★★☆

Vergine

Settimana di progressi costanti e occasioni sottili ma significative. Nulla arriva per caso, e voi lo sapete bene. L’attenzione ai dettagli vi consentirà di trasformare un piccolo vantaggio in un grande successo. La fortuna vi osserva con rispetto e vi premia con discrezione. ⭐ Fortuna: ★★★★★

Bilancia

Giove vi protegge e vi guida con gentilezza. È un periodo ideale per firmare accordi, tentare nuove strade o dare una seconda possibilità a un progetto sospeso. Le coincidenze fortunate vi sorprenderanno quando meno ve lo aspettate. ⭐ Fortuna: ★★★★★

Scorpione

Avete il favore del destino, ma dovrete usarlo con misura.

Le stelle vi spingono a lasciar andare ciò che non serve più: solo così si apriranno nuove possibilità. Il vostro sesto senso sarà infallibile, seguitelo senza dubbi. ⭐ Fortuna: ★★★★☆

Sagittario

Una settimana piena di segnali positivi. Siete in sintonia con l’universo e ogni vostra iniziativa sembra ricevere una spinta invisibile. Attenzione solo a non esagerare con l’entusiasmo: la fortuna va ringraziata, non sfidata. ⭐ Fortuna: ★★★★★

Capricorno

La fortuna arriva in punta di piedi, ma quando lo fa, lascia il segno. Le questioni pratiche trovano una soluzione, un ritardo si trasforma in vantaggio e un incontro si rivela decisivo. Fidatevi del tempo, perché sta lavorando per voi. ⭐ Fortuna: ★★★★★

Acquario

Siete i favoriti del periodo: le stelle vi regalano una spinta potente verso il cambiamento.

Le scelte coraggiose si rivelano vincenti, e una notizia inattesa illumina la settimana. Credete nei vostri sogni, perché l’universo li sta ascoltando. ⭐ Fortuna: ★★★★★

Pesci

Avvertite la fortuna come una corrente silenziosa: non sempre evidente, ma costante. È un periodo di piccoli segni che, uniti, creano un disegno più grande. Non lasciatevi scoraggiare dai momenti di incertezza: la ruota gira a vostro favore, anche se lentamente. ⭐ Fortuna: ★★★☆☆
