Secondo l’oroscopo della fortuna del 18 novembre 2025 l’Ariete conquista il primo posto della classifica grazie a entusiasmo e prontezza mentale. Le situazioni fortunate si manifestano soprattutto in ambito decisionale e nelle possibilità di crescita personale. All’opposto si trova il Capricorno, rallentato da una combinazione di influssi che mettono alla prova la stabilità emotiva e la fiducia nel risultato delle proprie azioni. Per lui la fortuna appare intermittente e richiede prudenza.

La classifica della fortuna del 18 novembre 2025: una coincidenza utile per i Pesci

1. Ariete

Vi trovate immersi in una giornata che premia rapidità e iniziativa. Ogni vostra mossa sembra anticipata da un vento favorevole che apre strade inattese, rende più semplici gli scambi e vi permette di ottenere risposte positive. La fortuna scorre vicino a voi soprattutto quando decidete di compiere un’azione coraggiosa: una richiesta, una proposta, un gesto impulsivo ma sincero. Sentite di poter influenzare l’ambiente circostante con la vostra energia e questo crea un circuito virtuoso che vi sostiene per ore. Ogni scelta porta un beneficio, piccolo o grande, purché nasca da spontaneità e fiducia.

2. Leone

La vostra luce interiore attira situazioni piacevoli, contatti utili e piccole conferme che rafforzano l’autostima.

Avete l’impressione che un tassello mancante si incastri finalmente nel posto giusto e che un’idea a cui tenevate risulti più fattibile del previsto. La fortuna vi accompagna nella gestione dei rapporti professionali e nella comunicazione, dove potrete ottenere apertura e ascolto. È un momento fertile per seminare un’intenzione che richiederà costanza nei giorni futuri. Vi sentite supportati da un’energia che vi spinge a credere di più nelle vostre capacità.

3. Sagittario

Vi muovete con leggerezza e fiducia, permettendo alla fortuna di manifestarsi sotto forma di coincidenze utili, conversazioni illuminate o incontri dal tempismo perfetto. Vi capita di sentirvi nel posto giusto al momento giusto.

Una notizia vi dà slancio oppure una persona vi propone qualcosa che accende la vostra curiosità. È una giornata ideale per osare in campo comunicativo e per aprire porte che richiedevano un pizzico di coraggio. Ogni gesto spontaneo trova una risposta positiva.

4. Gemelli

L’aria è a vostro favore: ricevete stimoli, informazioni, occasioni che vi aiutano a chiarire un progetto o a far avanzare una trattativa. La fortuna arriva attraverso il movimento, la socialità e il dialogo, soprattutto se accettate di seguire un ritmo più vivace. Potreste ottenere un sì che aspettavate da tempo o incontrare chi può offrirvi una soluzione rapida. È una giornata versatile che premia elasticità mentale e capacità di adattamento.

5. Bilancia

Riuscite a creare armonia nelle situazioni che vi interessano e questo vi permette di attirare esiti favorevoli. Vi sentite più sicuri nel proporre, chiedere, sistemare ciò che era rimasto sospeso. La fortuna vi sostiene soprattutto nelle interazioni delicate, nei chiarimenti e nelle piccole trattative quotidiane. Non serve alzare la voce: è la vostra eleganza il vero magnete. Anche un dettaglio lasciato in secondo piano può trasformarsi in un vantaggio inatteso.

6. Pesci

Avvertite un flusso dolce che vi accompagna e vi aiuta a trovare la strada giusta senza sforzi eccessivi. La fortuna è discreta ma presente, pronta a intervenire nei momenti in cui vi sentite più indecisi. Una coincidenza o un gesto gentile di qualcuno vicino a voi si rivela più utile del previsto.

È una giornata che vi sostiene soprattutto sul piano emotivo e creativo, permettendovi di superare un piccolo ostacolo e ritrovare fluidità.

7. Toro

La fortuna non vi abbandona, ma richiede una partecipazione attiva da parte vostra. Vi trovate davanti a situazioni che possono migliorare se siete disposti a rivedere un dettaglio o a concedere una seconda possibilità. Una porta non si apre spontaneamente, ma si apre se bussate con calma e determinazione. Un consiglio ricevuto da qualcuno di cui vi fidate può rivelarsi prezioso. È un momento di progressi lenti ma reali.

8. Acquario

Siete vicini a un risultato positivo, ma dovete prestare attenzione a un dettaglio che potrebbe sfuggirvi. La fortuna è presente, ma non immediata: occorre leggere tra le righe e capire dove conviene investire energie.

Una conversazione può offrirvi un punto di vista utile, mentre un imprevisto leggero vi mostra una strada alternativa più favorevole. È una giornata che premia chi osserva prima di agire.

9. Cancro

La fortuna scorre a tratti, e spesso in modo sottile. Vi trovate a gestire un contesto emotivo o familiare che richiede attenzione, e solo quando riuscite a trovare equilibrio interiore riuscite a intercettare le opportunità. Una scelta compiuta con sensibilità può portare un beneficio inatteso, mentre una parola detta nel modo giusto apre un varco positivo. Serve delicatezza nelle azioni, perché ogni sfumatura conta.

10. Vergine

La giornata presenta qualche complicazione nella gestione delle priorità e la fortuna tende a manifestarsi solo dove mostrate apertura e flessibilità.

Avete la sensazione che un dettaglio sfugga al vostro controllo, e questo crea qualche rallentamento. Tuttavia un aiuto esterno può riequilibrare la situazione. È un momento in cui conviene non irrigidirsi e accettare che alcune cose non seguano l’ordine previsto.

11. Scorpione

Gli influssi rendono la vostra energia più intensa ma meno lineare, e questo può portare a decisioni impulsive o a momenti di conflitto interiore. La fortuna non è assente, ma si manifesta solo se lasciate andare la necessità di controllare ogni cosa. Un imprevisto vi costringe a rivedere un piano e inizialmente può sembrarvi un ostacolo, ma mantiene comunque un potenziale nascosto. La chiave è mantenere calma e lucidità.

12. Capricorno

La giornata appare pesante e richiede prudenza nella gestione delle questioni pratiche e delle aspettative. La fortuna sembra distante perché gli influssi rendono tutto più lento, come se ogni passo incontrasse resistenza. È un momento in cui conviene non forzare nulla e limitarsi a portare avanti ciò che è essenziale, lasciando che le dinamiche si alleggeriscano da sole. Una scelta conservativa è la più saggia.