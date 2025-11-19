L'oroscopo di venerdì 21 novembre si presenta particolarmente dinamico, con un focus sulla fortuna e sulle decisioni da prendere. I movimenti planetari suggeriscono che alcuni segni avranno un'energia particolarmente favorevole, mentre altri dovranno usare cautela. I segni più interessanti per questo venerdì sono Acquario, Leone e Ariete.

Oroscopo e classifica dei segni più fortunati di venerdì 21 novembre: Acquario, Leone e Ariete al top

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Voto 5. Parola chiave: umore e presagio.

In questo venerdì, potreste essere assaliti da un cattivo umore che influenzerà negativamente le vostre interazioni.

I pianeti suggeriscono che eviterete i luoghi affollati e preferirete la solitudine per riflettere. Attenzione ai brutti presentimenti, non sottovalutate il vostro intuito, ma nemmeno lasciatevi sopraffare da ansie immotivate. Dovrete esercitare la massima cautela in ogni decisione, specialmente quelle che coinvolgono un elemento di rischio. Sarà essenziale mantenere la calma per evitare di trasformare semplici contrattempi in veri e propri ostacoli. Non azzarderete passi importanti e dovrete attendere giorni migliori per le iniziative che vi stanno a cuore. Vi converrà posticipare incontri o discussioni cruciali per non compromettere i rapporti futuri con il vostro atteggiamento.

Toro (21 aprile - 20 maggio) Voto 5,5.

Parola chiave: cautela e chiarezza.

La giornata vi imporrà un'attenzione meticolosa nelle comunicazioni. Dovrete evitare a tutti i costi gli equivoci che potrebbero innescare incomprensioni, rischiando di mettervi nei guai. Prima di parlare, dovrete riflettere sulle parole e sul loro impatto. La fortuna non vi assisterà nelle situazioni ambigue, quindi la chiarezza sarà la vostra migliore alleata. Vi occorrerà prudenza anche nelle questioni economiche, dove un piccolo errore di valutazione potrebbe costarvi caro. Non fidatevi ciecamente delle apparenze e verificherete ogni dettaglio prima di dare il vostro consenso. Sarete chiamati a gestire con diplomazia piccole tensioni domestiche o lavorative.

Cancro (21 giugno - 22 luglio) Voto 6. Parola chiave: avventura e prudenza.

La vostra natura sensibile vi spingerà a valutare con prudenza ogni opportunità che vi si presenterà. Dovrete usare il buon senso nell'avventurarvi in nuove situazioni, specialmente se implicano un salto nel buio. La fortuna non sarà particolarmente generosa con gli audaci, quindi vi converrà muovervi sul terreno conosciuto. Non correrete rischi inutili né farete investimenti azzardati. Prenderete tempo per analizzare i pro e i contro di ogni proposta. La tranquillità sarà il vostro bene più prezioso. Potrete dedicare la giornata a consolidare i rapporti esistenti e a portare a termine impegni lasciati in sospeso. Ascolterete la vostra voce interiore, che vi suggerirà di procedere con cautela.

Vergine (23 agosto - 22 settembre) Voto 6. Parola chiave: discrezione e linguaggio.

Dovrete prestare attenzione alle gaffe che potrebbero involontariamente compromettere la vostra reputazione, specialmente in ambito professionale. Vi converrà moderare le parole e scegliere con cura il linguaggio da utilizzare. Una comunicazione troppo impulsiva potrebbe generare malintesi o offese non intenzionali. La fortuna vi sorriderà se manterrete un profilo basso e vi concentrerete sulla precisione del vostro lavoro. Non azzarderete battute o commenti pungenti. Sarete chiamati a dimostrare la vostra affidabilità attraverso la vostra serietà. Vi impegnerete in attività che richiedono meticolosità e attenzione ai dettagli.

Vi raccomandiamo di essere discreti riguardo ai vostri piani futuri.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Voto 6. Parola chiave: scelte e rischio.

Il cielo vi suggerirà di mantenere la calma e di non azzardare mosse avventate. Lascerete volentieri agli altri le scelte rischiose, preferendo un approccio più cauto e meditato. La fortuna non sarà particolarmente propensa a premiare le vostre improvvisazioni. Vi converrà seguire la corrente e adattarvi alle decisioni altrui, specialmente se vi sentirete insicuri. Non forzerete la mano nelle trattative. Dovrete concentrarvi sul vostro benessere emotivo, evitando situazioni che potrebbero causarvi stress. Sarete più ricettivi che attivi. Potrete dedicare tempo alla creatività o al riposo, ricaricando le energie in vista di giorni più propizi.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Voto 7. Parola chiave: incontro e imprevisto.

Una ventata di novità vi attende grazie a un incontro imprevisto che potrebbe cambiarvi la giornata, portando con sé opportunità inaspettate o una prospettiva diversa su una questione che vi sta a cuore. La fortuna sarà a vostro favore negli scambi e nelle conversazioni. Dovrete mantenere la mente aperta e accogliere ogni novità con entusiasmo. Sarete più eloquenti e persuasivi del solito. Non esiterete a socializzare e a esplorare nuovi ambienti. Potrete sfruttare questa energia per sbloccare situazioni che sembravano stagnanti. Vi raccomandiamo di non restare a casa, perché il destino vi riserverà una sorpresa dietro l'angolo.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) Voto 7. Parola chiave: alleanze e pragmatismo.

Scoprirete che anche gli antipatici o coloro che in genere evitate, potranno darvi una mano inaspettata. La fortuna vi sorriderà attraverso le alleanze strategiche. Dovrete mettere da parte i pregiudizi e concentrarvi sull'obiettivo comune. Sarete in grado di mediare in situazioni complesse e di trovare soluzioni eque per tutti. Non esiterete a chiedere aiuto quando necessario. Potrete ricevere un consiglio prezioso o un appoggio fondamentale per un progetto che vi sta a cuore. Vi converrà essere pragmatici e valutare le persone per il contributo che potranno darvi, anziché per la simpatia personale.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre) Voto 7,5.

Parola chiave: opportunità e discernimento.

Il destino vi metterà di fronte a incontri importanti che vi si prospetteranno come potenziali catalizzatori di cambiamento. Dovrete saperli valutare con il vostro acume e discernimento tipico. La fortuna sarà legata alla vostra capacità di leggere tra le righe e di riconoscere le vere opportunità. Non dovrete lasciarvi sfuggire l'occasione di stringere nuove e significative relazioni, sia in ambito professionale che personale. Sarete particolarmente magnetici e persuasivi. Vi converrà ascoltare attentamente e parlare poco, analizzando ogni parola. Potrete gettare le basi per un successo futuro.

Sagittario (22 novembre - 20 dicembre) Voto 8. Parola chiave: coraggio e integrità.

La giornata sarà un trionfo per la vostra natura ottimista e sincera. L'audacia premia gli onesti, e oggi vi ritroverete a raccogliere i frutti della vostra trasparenza e del vostro coraggio. La fortuna vi accompagnerà nelle iniziative che intraprenderete con un senso etico elevato. Non avrete paura di dire la verità o di difendere le vostre convinzioni. Sarete pieni di energia e vi lancerete in nuove avventure con entusiasmo. Potrete ottenere un riconoscimento o una promozione che vi aspettavate. Vi converrà ampliare i vostri orizzonti, magari pianificando un viaggio o iniziando un nuovo percorso di studio.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) Voto 8,5. Parola chiave: audacia e iniziativa.

Il detto "la fortuna aiuta gli audaci" risulterà più vero che mai per voi.

Le stelle vi incoraggeranno a osare e a prendere l'iniziativa senza esitazione. Dovrete fidarvi del vostro istinto e agire con la determinazione che vi contraddistingue. La fortuna sarà inarrestabile, specialmente nelle competizioni o nelle situazioni in cui è richiesta una rapida capacità di decisione. Non esiterete a esprimere le vostre idee o a difendere il vostro territorio. Potrete vedere sbloccate situazioni che sembravano ferme. Sarete dei veri leader. Vi converrà incanalare questa energia positiva per iniziare progetti che vi daranno soddisfazioni a lungo termine.

Leone (23 luglio - 22 agosto) Voto 8,5. Parola chiave: successo e riconoscimento.

Una giornata eccezionale vi aspetterà con ottimi risultati in tutto ciò che farete.

Vi converrà cavalcare l'onda del successo, sfruttando al massimo questo periodo di grande visibilità. La fortuna vi offrirà il palcoscenico che meritate. Sarete ammirati e riconosciuti per il vostro talento e la vostra generosità. Non dovrete essere modesti, ma mostrare al mondo intero il vostro valore. Potrete ricevere complimenti, onorificenze o avanzamenti di carriera. Vi raccomandiamo di circondarvi di persone che sappiano apprezzare la vostra luce. Sarete al centro dell'attenzione e godrete di ogni momento di gloria.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Voto 9. Parola chiave: rivoluzione e spinta.

Questo è il vostro momento di gloria! È il momento di agire, perché la fortuna vi darà una grossa spinta verso la realizzazione dei vostri sogni più ambiziosi.

Dovrete abbracciare il cambiamento e portare avanti quelle rivoluzioni che sentite necessarie. La vostra originalità sarà premiata. Non dovrete temere di essere diversi o di seguire un percorso non convenzionale. Sarete pieni di idee innovative e la capacità di concretizzarle. Potrete ricevere aiuti inaspettati da amici o conoscenti influenti. Vi raccomandiamo di non sprecare questa energia cosmica e di lanciarvi in nuovi progetti con fiducia in voi stessi.