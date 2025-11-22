Benvenuti all’oroscopo della settimana dal 24 al 30 novembre: è il momento ideale per scoprire le previsioni segni zodiacali, spaziando tra amore, lavoro, fortuna e salute. Con l’autunno che avanza e l’energia che gradualmente cambia, queste indicazioni possono orientare con più leggerezza e consapevolezza.

Piccoli segnali potrebbero incoraggiare i nativi Cancro in amore, mentre il segno del Capricorno vorranno dare una svolta più concreta alla loro vita. Il Leone dovrà cercare alternative valide per migliorare la propria vita quotidiana, mentre i Pesci saranno più ottimisti e attivi.

Previsioni oroscopo dal 24 al 30 novembre 2025 segno per segno

Ariete: l'ultima settimana del mese potrebbe non iniziare al meglio per voi nativi del segno a causa della Luna. Nutrirete buoni sentimenti nei confronti del partner, ma dovrete mostrarli nella maniera più adatta per poter conquistare la sua fiducia. In quanto al lavoro potrebbe essere un buon momento per agire e provare a gestire in modo diverso i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale complicata in questo periodo secondo l'oroscopo. Non date nulla per scontato, prestate attenzione al minimo segnale di tensione nella vita di coppia, e approfittate delle giornate di Luna favorevole per provare a risolvere alcune questioni.

Nel lavoro serviranno capacità migliori per poter gestire bene le vostre mansioni, senza rischi. Voto - 6️⃣

Gemelli: periodo stabile in campo amoroso per voi nativi del segno. Vivrete momenti di armonia con il partner, soprattutto tra le giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna sarà favorevole, Se siete single potreste sentirvi attratti da una persona in particolare. Nel lavoro sarà importante ultimare alcuni progetti e rispettare le scadenze. Voto - 8️⃣

Cancro: avrete l’occasione di sistemare dettagli e consolidare progetti professionali in questa settimana di novembre. La costanza paga, e il sostegno di stelle amiche come Marte e Mercurio sarà fondamentale. In amore la settimana inizierà un po’ a rilento a causa della Luna opposta, ma con Venere in buon aspetto vi riprenderete in fretta.

Single oppure no, piccoli segnali potrebbero avvicinarvi alla vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Leone: l'amore non sarà il vostro forte in questo periodo secondo l'oroscopo. Avrete bisogno di tempo per riflettere su cosa volete dalla vostra vita romantica, soprattutto voi single. Per quanto riguarda il lavoro Marte porterà buone energie, ma con Mercurio in quadratura dal segno dello Scorpione, non sempre le vostre idee potrebbero trovare terreno fertile. Voto - 6️⃣

Vergine: la vostra perseveranza porterà a buoni risultati in campo professionale secondo l'oroscopo. La posizione favorevole di Mercurio vi aiuterà a gestire i vostri progetti con intelligenza, ma attenzione a Marte in quadratura, che potrebbe togliervi energie.

In amore sarà possibile chiarire alcuni malintesi con il partner, e con Venere a favore, non mancheranno momenti di piacevole intesa. Voto - 8️⃣

Bilancia: partirà un po’ lenta questa settimana a causa della Luna in quadratura. La vostra relazione di coppia però è forte, e potrete vivere ancora buone emozioni se saprete come gestire il vostro rapporto. Nel weekend qualcosa potrebbe cambiare a vostro favore. Nel lavoro sarà un buon momento per chiudere questioni in sospeso e proseguire verso nuove iniziative. Voto - 7️⃣

Scorpione: volontà e determinazione non mancheranno in campo professionale in questo periodo. Attenzione però a non sopraffarvi di impegni. In amore saprete come mettere in evidenza il vostro fascino.

Con Venere in buon aspetto, single oppure no, sarà possibile farvi notare e conquistare il cuore della vostra fiamma con le giuste parole. Voto - 8️⃣

Sagittario: valuterete bene i pro e i contro delle vostre iniziative prima di darvi da fare. Il lavoro sarà importante in questo periodo per poter mettere a segno importanti successi. In amore sarà una settimana stabile per la vostra relazione di coppia. La sincerità sarà importante nel vostro rapporto. Se siete single vi aprirete verso nuove conoscenze. Voto - 8️⃣

Capricorno: cercherete di dare una svolta più concreta alla vostra vita durante questa settimana di novembre. In ambito lavorativo sfruttate la creatività di Mercurio per provare a mettere a punto nuovi progetti.

In amore la Luna e Venere saranno dalla vostra parte, offrendovi diverse occasioni per condividere sentimenti ed emozioni con la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Acquario: la posizione sfavorevole di Venere potrebbe rendere difficile vivere la vostra relazione di coppia. Se siete single attenzione ad alcuni ritorni dal passato, che potrebbero sconvolgere la vostra vita quotidiana. In ambito professionale dovrete essere più incisivi nei vostri progetti, ma soprattutto, sicuri delle vostre decisioni. Voto - 6️⃣

Pesci: ottima settimana per chiudere al meglio questo mese di novembre. In amore potrete contare sulla Luna e Venere per vivere una svolta emotiva nel vostro rapporto. Se siete single avventura e libertà caratterizzeranno questo periodo. Nel lavoro il vostro spirito innovativo e la voglia di cambiamenti vi porteranno lontano. Voto - 8️⃣