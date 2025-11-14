Secondo l'oroscopo della settimana dal 24 al 30 novembre 2025 il Toro è molto ottimista nell'accogliere le novità, i Gemelli sono teneri con il partner e il Sagittario è illuso.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni zodiacali per tutti i segni dello zodiaco.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi fa parte di una coppia è molto premuroso con il partner. Finalmente i cuori solitari sono abbastanza ironici. Una questione di lavoro va approfondita con attenzione.

Toro: le novità vanno accolte con molto ottimismo. La sfera sentimentale deve affrontare i problemi con tanta grinta.

Sul campo lavorativo sono presenti varie indecisioni.

Gemelli: chi ha una relazione può vivere dei momenti teneri insieme alla persona amata. I single devono evitare degli scontri con gli amici. A livello professionale sono in arrivo delle conferme molto importanti.

Cancro: in questa settimana, l'amore è favorito. Delle conquiste speciali possono essere fatte da chi è solo da tempo. Sul lavoro sono in arrivo dei risultati soddisfacenti.

Leone: è possibile giustificare il partner, ma questo è un grande errore. Chi cerca l'amore è molto concentrato sui vari obbiettivi da raggiungere. Chi inizia delle nuove collaborazioni deve restare calmo.

Vergine: i malintesi con la famiglia non possono mai mancare.

Chi fa parte di una coppia ha poca complicità con il partner. Chi lavora in proprio può ricevere delle novità positive.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi è impegnato in una relazione è ribelle agli occhi del partner. Alcuni rancori possono essere superati più velocemente del previsto. Sulla sfera professionale possono emergere delle idee innovative.

Scorpione: i cuori solitari hanno delle amicizie solide e soprattutto profonde. Chi fa parte di una coppia si sente protetto dalla persona amata. Sull'ambito lavorativo è necessario essere cortesi con tutte le persone.

Sagittario: durante la settimana è probabile avere dei momenti di nervosismo. Una perfetta armonia è presente sulla sfera amorosa.

Delle illusioni possono rovinare il campo professionale.

Capricorno: chi è solo da tempo è particolarmente energico. Dei strani pensieri possono creare dei malumori con la dolce metà. Chi lavora nel commercio è meno responsabile del previsto.

Acquario: i sentimenti verso il partner sono molto profondi. I single possono affrontare degli imprevisti, ed essere abbastanza nervosi. Attenzione perché il lavoro può regalare molte più complicazioni e stress.

Pesci: finalmente la sfera sentimentale può vivere una settimana serena. Una mossa molto saggia può essere utilizzata sul lavoro. I malesseri stagionali possono essere superati con successo.