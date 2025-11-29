Dicembre si apre con un cielo che profuma di nuovi inizi e chiusure necessarie. È il momento ideale per fare le somme, liberarsi di ciò che pesa e prepararsi all’energia delle feste. L'oroscopo della settimana dall'1 al 7 dicembre spinge alla riflessione e al rinnovamento, ma anche alla leggerezza: non tutto deve essere controllato, a volte basta seguire il flusso.

Il mese si aprirà con il passaggio di Venere in Sagittario, che avrà un periodo scoppiettante in amore, mentre il Leone riscoprirà una certa vivacità e libertà. Arriva una fase più produttiva per i nativi Acquario, aiutati da Mercurio in buon aspetto, mentre i Gemelli non dovranno prendere troppe iniziative contemporaneamente.

Previsioni oroscopo dall'1 al 7 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: partirete alla carica all'inizio di questo mese, forti della posizione favorevole della Luna e di Venere. Chi è in coppia riscoprirà la passione e il bello di stare insieme a qualcuno. I single potrebbero fare incontri sorprendenti. In ambito lavorativo sarà un periodo proficuo, ma anche ricco di impegni. Non sottovalutate certe iniziative. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale più serena durante questa prima settimana di dicembre. Il rapporto con il partner sarà piacevole da vivere, soprattutto tra le giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà dalla vostra parte. Nel lavoro dovrete essere più prevenuti in questo periodo, considerato Mercurio in opposizione.

Voto - 7️⃣

Gemelli: il lavoro vi darà qualche soddisfazione in più durante questa settimana, ma gli impegni da portare a termine saranno tanti. Attenzione dunque a non prendere troppe iniziative contemporaneamente. In ambito sentimentale il passaggio di Venere in opposizione potrebbe sollevare qualche dubbio sulla vostra relazione di coppia, che dovrete dissipare velocemente. Voto - 7️⃣

Cancro: questa settimana potrebbe non iniziare al meglio per voi nativi del segno. Il passaggio di Venere in quadratura potrebbe rallentarvi, e portare un pò di confusione nella vostra vita amorosa. Sfruttate la posizione della Luna per fare chiarezza. Nel lavoro arriva una fase più produttiva grazie a Mercurio, ma che richiederà tanta pazienza.

Voto - 7️⃣

Leone: vita sentimentale finalmente in discesa. Potrete chiarire situazioni in sospeso e rafforzare il legame con il partner: Se siete single è arrivato il momento di farsi coraggio e quindi di farvi avanti con qualcuno. In quanto al lavoro ci saranno discrete occasioni, ma dovrete dimostrare di saperle gestire per poter raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Vergine: la comunicazione al lavoro si farà brillante in questo periodo. Idee vincenti e nuovi contatti saranno il fulcro del vostro successo, in particolare per voi nati nella terza decade. In quanto ai sentimenti invece, la situazione potrebbe complicarsi nel prossimo periodo. Venere si troverà in quadratura, e potrebbe aprire a piccole incomprensioni tra voi e la persona che amate.

Voto - 7️⃣

Bilancia: in questa settimana di dicembre lascerete parlare il vostro cuore. La Luna a volte vi metterà in crisi, ma i vostri sentimenti sono forti, e potrete superare qualunque ostacolo insieme al partner. Sul posto di lavoro avrete la situazione sotto controllo. Alcune situazioni potrebbero sbloccarsi, ma non dovrete essere precipitosi. Voto - 6️⃣

Scorpione: attraverserete una fase neutra in ambito amoroso durante questo periodo. Venere non sarà più dei vostri, e per godere di un legame autentico dovrete metterci più del vostro. In ambito professionale avrete grandi potenzialità grazie a Mercurio. Sfruttate le occasioni che arriveranno per poter raggiungere obiettivi più ambiziosi.

Voto - 7️⃣

Sagittario: l'arrivo di Venere nel vostro segno zodiacale andrà a stravolgere in positivo la vostra vita sentimentale. Ci sarà voglia di equilibrio, di comprensione reciproca, ma soprattutto di sentimenti veri, sinceri. In quanto al lavoro avrete Marte in buon aspetto per metterci la giusta carica nei vostri progetti professionali. Presto anche Mercurio tornerà dalla vostra parte. Voto - 9️⃣

Capricorno: non sarà un ottimo inizio di settimana per voi nativi del segno. La Luna in quadratura e l'uscita di Venere dal segno dello Scorpione potrebbero disorientarvi. La vostra relazione di coppia però ha ancora tanto potenziale. Cercate di sfruttarlo nel migliore dei modi per mantenere una buona stabilità di coppia.

Nel lavoro avrete l'occasione di fare piccoli, ma solidi progressi. Voto - 7️⃣

Acquario: dolcezza e intesa tornano a brillare all'inizio dell'ultimo mese dell'anno. Venere in sestile accende la passione tra voi e il partner, ma attenzione a non correre troppo. Prendete le cose con la dovuta calma. Sul fronte professionale fate attenzione a non prendere alcune mansioni sottogamba per non ritrovarvi spiazzati in un secondo momento. Voto - 7️⃣

Pesci: il passaggio di Venere nel segno del Sagittario potrebbe sollevare qualche dubbio sulla vostra vita sentimentale. Non sempre il vostro modo di amare sarà efficace, e richiederà una certa attenzione. In quanto al lavoro Mercurio vi permetterà di essere precisi in quel che fate, ma attenzione a non caricarvi troppo considerato Marte in quadratura. Voto - 7️⃣