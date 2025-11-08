L'oroscopo della settimana dal 10 al 16 novembre 2025 porta con sé un cielo che invita all’equilibrio e al realismo. È un momento in cui le energie in gioco possono spingerti a prendere decisioni importanti, con una certa cautela ma anche un pizzico di audacia. Le relazioni, il lavoro e la salute richiedono attenzione: non trascurare i segnali che arrivano dall’interno e dal mondo esterno.

Per i nativi Toro le relazioni potrebbero farsi un po’ tese a causa di Venere, mentre i Pesci saranno concentrati sui progetti già avviati. Il segno del Cancro potrebbe aprire il proprio cuore a nuove conoscenze, mentre il Leone potrebbe cercare nuove strade romantiche.

Previsioni oroscopo dal 10 al 16 novembre 2025 segno per segno

Ariete: questa settimana di metà novembre non vedrà particolari novità in campo amoroso secondo l'oroscopo. Le energie saranno alte, e avrete molto da condividere con la persona che amate. Attenzione però a non essere troppo invasivi. In quanto al lavoro concentratevi sui progetti a breve termine, quelli che potete ultimare in settimana. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che potrebbe accusare alcune tensioni tra voi e la persona che amate. Il pianeta Venere vi metterà in difficoltà, e potrebbe sollevare alcuni dubbi sulla vostra relazione di coppia. In ambito professionale avrete la situazione sotto controllo, ma attenzione a non strafare.

Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali che vi vedranno comunicativi e attenti alle esigenze della persona che amate. Sarà possibile chiarire eventuali malintesi e rafforzare il vostro legame giocando bene le vostre carte. Sul fronte professionale meglio ridimensionare le vostre aspettative al momento, considerato Marte e Mercurio in cattivo aspetto. Voto - 7️⃣

Cancro: potrebbe essere finalmente il momento adatto per aprirsi a nuove conoscenze secondo l'oroscopo. Venere sarà dalla vostra parte, e la Luna navigherà dalle vostre parti, soprattutto nella prima parte della settimana. In quanto al lavoro ve la caverete bene, ma dovrete dimostrare di saper svolgere bene il vostro lavoro in completa autonomia.

Voto - 8️⃣

Leone: vita amorosa poco intrigante in questo periodo, complice il pianeta Venere in quadratura. La Luna sarà in buon aspetto, e vi aiuterà a riflettere sulla vostra situazione, e tentare nuove strade che possano farvi stare meglio. Nel lavoro avrete tra le mani situazioni favorevoli, da sfruttare al meglio per migliorare la vostra posizione. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà una settimana stabile in campo amoroso per voi nativi del segno. Comunicare sarà il vostro punto di forza, e vi aiuterà a godere di un bel rapporto. Sul fronte professionale dovrete fare attenzione a come vi muoverete nei vostri progetti. Con Marte e Mercurio in quadratura sarà facile commettere errori. Voto - 7️⃣

Bilancia: la sensibilità non vi manca nei confronti del partner, ma a volte la Luna potrebbe alterare il vostro umore.

Cercare di stabilire un nuovo equilibrio nel vostro rapporto per una piacevole convivenza. Nel lavoro sarete capaci di grandi cose con Marte e Mercurio, in grado di pensare i vostri progetti in modo differente per ambire in alto. Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali che annunciano un cielo romantico e pieno di aspettative in amore. Venere illumina il vostro rapporto, concedendovi momenti irripetibili da vivere insieme alla persona che amate. Nel lavoro la vostra natura ambiziosa potrebbe scontrarsi con progetti forse un po’ troppo grandi per voi. Voto - 7️⃣

Sagittario: dal lavoro potrete ottenere tanto grazie a Marte e Mercurio dalla vostra parte. Determinazione e visibilità saranno due alleati preziosi per mettere a segno importanti successi.

In ambito amoroso vi sentirete bene con la vostra anima gemella, ma attenzione a non essere troppo invadenti o rigidi. Voto - 7️⃣

Capricorno: avrete un importante lucidità nelle relazioni sentimentali, molto utile per stare bene insieme alla persona che amate. Se qualcosa non funziona nel vostro rapporto, lo capirete e non vi farete problemi a parlarne. In quanto al lavoro i dettagli potrebbero fare la differenza, ma attenzione a non strafare. Voto - 7️⃣

Acquario: la posizione di Venere in quadratura potrebbe impedirvi di dimostrare al meglio i vostri sentimenti nei confronti della persona che amate. Se siete single non sarete sempre così desiderosi di conoscere nuove persone. Sul fronte professionale le collaborazioni potrebbero portare a qualcosa di positivo per i vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Pesci: sarete piuttosto concentrati sui quei progetti professionali già avviati. Queste stelle però potrebbero mettervi a disagio: riflettete bene sulle vostre decisioni prima di agire. In amore darete il meglio di voi per il partner, sfruttando la posizione di Venere in trigono. I cuori solitari saranno felici di fare nuove interessanti conoscenze. Voto - 7️⃣