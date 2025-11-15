L'oroscopo della settimana dal 17 al 23 novembre 2025 si presenta come un momento di svolta: l’energia astrologica invita a guardare oltre il quotidiano e a progettare consapevolmente il futuro. Le previsioni settimanali coprono tutti i segni zodiacali e analizzano amore, lavoro, fortuna e salute.

Con pianeti chiave in transito e una spinta verso rinnovamento, è ora di lasciare spazio a ciò che conta davvero e di mettere ordine nelle emozioni, nelle ambizioni, nelle risorse e nel corpo.

Previsioni oroscopo dal 17 al 23 novembre 2025 segno per segno

Ariete: in questa settimana di novembre perderete il supporto di Mercurio, che torna in Scorpione. Se alcuni progetti sono in corso d'opera, sarà necessario fare il punto della situazione per non sbagliare approccio e andare fuori strada. In ambito amoroso sarà una settimana stabile per il vostro rapporto. Ponetevi degli obiettivi da raggiungere insieme alla persona che amate per stimolare la vostra relazione. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che attraverserà un momento di riflessione. Venere continua a essere contraria, e sarà necessario cercare di chiarire alcune cose nel vostro rapporto per poter andare avanti. In quanto al lavoro Mercurio tornerà ad agire contro di voi.

Servirà una visione chiara dei vostri progetti per poter raggiungere il successo. Voto - 6️⃣

Gemelli: è arrivato il momento di curare al meglio ogni dettaglio della vostra vita professionale. A partire da mercoledì, Mercurio si allontanerà dal segno del Sagittario, e potrebbe concedervi un’occasione interessante per recuperare terreno. In amore sarà importante consolidare il vostro legame con la persona che amate, approfittando della bontà di queste stelle amiche. Voto - 7️⃣

Cancro: il pianeta Mercurio tornerà ad agire a vostro favore secondo l'oroscopo. I progetti già avviati potrebbero ricevere quella spinta necessaria per poter raggiungere importanti successi. In amore sarà una settimana favorevole alla comunicazione.

Parlate apertamente al partner. Se siete single una nuova conoscenza può aprire un nuovo orizzonte. Voto - 8️⃣

Leone: questa settimana di novembre non sarà il massimo in campo sentimentale. Con Venere in quadratura, non sempre avrete sensazioni positive per la vostra relazione di coppia. Approfittate delle giornate di Luna favorevole, tra venerdì e sabato, per provare a chiarire alcune cose. Nel lavoro Mercurio tornerà ad agire contro di voi. Dovrete dimostrare di essere capaci di gestire il vostro lavoro, nonostante le difficoltà. Voto - 6️⃣

Vergine: vita amorosa convincente in questo periodo. Avrete la piena fiducia del partner grazie a queste stelle, ma attenzione a non fare nulla che possa tradirla.

Sul fronte professionale idee originali emergono, grazie anche al pianeta Mercurio, che tornerà ad agire a vostro favore. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale stabile durante questa settimana di novembre. La Luna navigherà in buone posizioni, permettendovi di vivere emozioni profonde quando necessario. Usate questo periodo per chiarire anche cosa volete davvero dal cuore. Nel lavoro la situazione che state vivendo potrebbe portare delle opportunità interessanti per poter emergere. Voto - 8️⃣

Scorpione: il pianeta Mercurio tornerà ad agire a vostro favore secondo l'oroscopo. Dal vostro impiego potrete ricavare tanto se saprete come esprimere le vostre idee e competenze, soprattutto voi nati nella terza decade.

In amore Venere illumina il legame tra voi e il partner. Sarà possibile vivere momenti speciali, che possono fare la differenza per il vostro rapporto. Voto - 9️⃣

Sagittario: previsioni settimanali nel complesso soddisfacenti. La settimana potrebbe partire un po’ a rilento a causa della Luna in cattivo aspetto e di Mercurio che lascia il vostro cielo. Ciò nonostante, saprete come reagire e superare gli ostacoli. In amore un dialogo costruttivo farà la differenza nel vostro rapporto. Nel lavoro l'efficienza e l'impegno nei vostri progetti vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Capricorno: questa settimana di novembre vi vedrà più attivi dal punto di vista professionale. Sarà un momento utile per mettere insieme progetti di più ampio respiro, sfruttando la posizione favorevole di Mercurio.

In amore la ricerca di armonia sarà forte. Attenzione soltanto a non forzare le cose con la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Acquario: settimana difficile secondo l'oroscopo. Sarete alla ricerca di nuove esperienze, che possono rinnovare il vostro rapporto. Con Venere in quadratura però, non sarà così semplice. Nel lavoro dovrete essere più costanti in quel che fate. Cercate di avere le idee chiare prima di agire. Voto - 6️⃣

Pesci: ottima settimana, grazie alle tante stelle amiche che costellano il vostro cielo. In amore la concretezza sarà al centro, con relazioni che andranno avanti con sentimento e maturità. Nel lavoro il ritorno di Mercurio in trigono potrebbe aiutarvi a sbloccare alcuni progetti in stallo. Voto - 8️⃣