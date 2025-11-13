L’energia astrale di questa settimana parla d’amore in ogni forma. Venere amplifica il bisogno di dolcezza, di condivisione e di presenza autentica, mentre Marte porta un tocco di intensità e passione. I rapporti di coppia vivono un periodo di rinnovata intesa, mentre i cuori solitari sentono crescere il desiderio di legami veri. È un momento ideale per parlare, chiarire, perdonare e soprattutto per credere nei sentimenti. Chi accetterà di mettersi in gioco scoprirà che il cuore ha sempre ragione, anche quando la mente vacilla.

Cancro e Sagittario riscoprono la tenerezza: le pagelle dell’amore segno per segno

Ariete ♈

La settimana vi invita a vivere l’amore con spontaneità e fiducia. Il fuoco che vi anima torna a brillare, ma attenzione a non essere troppo impulsivi: la passione va dosata con delicatezza. Le coppie ritrovano una complicità intensa, mentre i single potrebbero ricevere un segnale inatteso da qualcuno che li osserva da tempo. Voto Amore: 8

Toro ♉

Cuore pieno e sguardo sereno: la settimana si tinge di stabilità e dolcezza. Le relazioni trovano equilibrio e calore, e anche chi ha vissuto tensioni recenti ritrova armonia. I single scoprono che un’amicizia può trasformarsi in qualcosa di più profondo. L’amore vi premia con gesti semplici ma sinceri.

Voto Amore: 9

Gemelli ♊

Avete bisogno di chiarezza e autenticità. I sentimenti si fanno più intensi, ma la confusione potrebbe spiazzarvi. In coppia, evitate i giochi mentali e puntate su conversazioni sincere. I single potrebbero riscoprire un legame del passato o lasciarsi sorprendere da un incontro inaspettato. Voto Amore: 7

Cancro ♋

Settimana tenera e profonda. I legami si rafforzano grazie alla vostra capacità di comprendere e accogliere. Le coppie vivono momenti di rara dolcezza, mentre i single trovano il coraggio di esporsi e dichiarare ciò che provano. La sensibilità diventa la vostra forza più grande. Voto Amore: 9

Leone ♌

La passione è forte, ma la gelosia potrebbe complicare le cose. Vi sentite desiderosi di attenzioni, e se non le ricevete, rischiate di creare tensioni.

Chi è in coppia dovrà imparare a fidarsi, mentre i single dovrebbero lasciarsi andare senza paura di perdere il controllo. L’amore premia chi si mostra vulnerabile. Voto Amore: 6,5

Vergine ♍

La dolcezza torna a guidare i vostri passi. Venere vi invita a lasciarvi alle spalle le rigidità e a godere delle piccole cose condivise. Le coppie ritrovano intesa e serenità, mentre i single potrebbero incontrare qualcuno capace di capirli nel profondo. Cuori timidi ma felici. Voto Amore: 9

Bilancia ♎

L’amore vi accarezza con leggerezza. Siete sereni, equilibrati e pronti a dare il meglio di voi. Le relazioni si colorano di gesti romantici e di parole sincere. I single attirano sguardi e attenzioni, ma dovranno scegliere con lucidità chi merita davvero.

Una settimana armoniosa, piena di fascino e chiarezza. Voto Amore: 10

Scorpione ♏

Passione e mistero: siete il cuore pulsante della settimana. L’amore si fa travolgente, magnetico, quasi mistico. In coppia vivrete emozioni intense, ma anche la necessità di comprendere fino in fondo i vostri desideri. I single, invece, potrebbero vivere un incontro destinato a lasciare il segno. Voto Amore: 10

Sagittario ♐

L’amore torna a essere un’avventura. La vostra energia contagiosa crea empatia e divertimento. Le coppie si riscoprono complici, mentre i single vivono flirt allegri e leggeri. Tuttavia, una persona potrebbe colpirvi più del previsto: seguite l’intuito, non la paura. Voto Amore: 8,5

Capricorno ♑

Il vostro approccio razionale lascia spazio a un’emozione nuova, più tenera e disponibile.

Le coppie consolidano la fiducia reciproca, mentre i single imparano a concedersi. Non tutto va pianificato: l’amore nasce anche nei momenti più imprevisti. Voto Amore: 8

Acquario ♒

Le stelle vi spingono a esprimervi, ma senza chiudervi in difesa. L’amore vi osserva da vicino: basta un segnale, un gesto, un sorriso per cambiare tutto. In coppia, chiarimenti necessari porteranno nuova leggerezza. I single possono contare su incontri originali e stimolanti. Voto Amore: 7,5

Pesci ♓

Settimana romantica ma complessa. Vi sentite sospesi tra sogno e realtà, ma la Luna vi aiuta a ritrovare equilibrio. Chi è in coppia deve imparare a comunicare senza timori, mentre i single dovrebbero aprirsi al nuovo senza rimpiangere il passato. L’amore è vicino, ma va riconosciuto con coraggio. Voto Amore: 7