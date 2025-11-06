L'oroscopo dell'amore di venerdì 7 novembre 2025 sancisce l'ingresso della Luna nel segno del Capricorno. L'Ariete, al contrario, farà fatica ad esternare le proprie emozioni a causa di Saturno in aspetto dissonante.

L'oroscopo dei sentimenti di venerdì 7 novembre: Ariete di cattivo umore, Acquario premuroso

Ariete - Farete fatica ad esternare al partner le vostre emozioni a causa di Saturno in aspetto dissonante. Tenderete ad essere meno socievoli del vostro solito. Single, al momento non sono previsti nuovi incontri: occorre pazientare ancora un po'.

Voto: 5.

Toro - Con la persona amata sarete premurosi e affettuosi. Non avrete difficoltà nell'esternare le vostre emozioni e sarete aperti al dialogo. I cuori solitari avranno modo di fare nuovi incontri. Voto: 8,5.

Gemelli - La vostra simpatia non passerà inosservata agli occhi del partner che apprezzerà il vostro lato divertente. Affronterete la giornata con il sorriso senza pensare troppo al futuro. Voto: 9.

Cancro - Con il partner avrete modo di mettere in cantiere nuovi viaggi romantici. Sarete di ottimo umore. Single, avrete modo di incontrare finalmente la persona dei vostri sogni. Voto: 7,5.

Leone - Sono previste novità nei rapporti di coppia. In compagnia della persona amata trascorrerete comunque una giornata più che piacevole.

Cuori solitari: presto avrete modo di fare nuove interessanti conoscenze. Voto: 6.

Vergine - Avvertirete il bisogno di trascorrere del tempo in compagnia della persona amata all'aria aperta. Prenderete in considerazione la possibilità di concedervi una giornata al parco o in riva al lago. Voto: 6.

Bilancia - Sarete disposti a chiarire alcune incomprensioni del passato. Il partner sarà disposto ad ascoltarvi. Riuscirete a farvi comprendere senza essere arroganti. Voto: 7.

Scorpione - In coppia sarete romantici e premurosi. Avrete modo di vivere nuove piacevoli emozioni. Prenderete scelte importanti che potrebbero consolidare ulteriormente la vostra relazione. Voto: 9,5.

Sagittario - Sarete taciturni e il partner farà fatica a comprendere il vostro stato d'animo.

La comunicazione è fondamentale in una relazione, pertanto sarà importante non trascurare il dialogo. Voto: 5.

Capricorno - Avrete l'opportunità rafforzare la vostra relazione sentimentale, pianificando con il partner un weekend romantico. Sarete particolarmente affettuosi. Single, è giunto il momento di tirare fuori la testa dal guscio ed aprirvi a nuove conoscenze. La Luna sarà in congiunzione al vostro segno zodiacale. Voto: 9.

Acquario - Sarete molto premurosi nei confronti della persona amata. Al tempo stesso, il vostro fascino non passerà affatto inosservato, questo potrebbe fare ingelosire l'anima gemella. Voto: 6,5.

Pesci - Nonostante gli impegni di lavoro riuscirete a trovare del tempo da trascorrere in piena armonia con il vostro partner che sarà orgoglioso di voi. Voto: 9.