L'oroscopo delle sorprese di venerdì 7 novembre 2025 porta con se diverse novità interessanti ai nativi Cancro. Per i Toro ci saranno nuovi progetti in vista. Una serie di imprevisti metteranno invece alla prova i nati Bilancia.

L'oroscopo delle sorprese di venerdì 7 novembre: le previsioni dello zodiaco da Ariete a Pesci

Ariete - La giornata di venerdì vi richiederà una buona dose di coraggio. Essere ambiziosi non basta. Alcuni imprevisti potrebbero compromettere i vostri piani, pertanto sarà fondamentale restare concentrati ed evitare distrazioni.

Voto: 6.

Toro - Avrete nuovi progetti da affrontare. Vi metterete in gioco con grande ambizione, attirando l'attenzione dei vostri colleghi. Sul fronte sentimentale tutto procederà nel migliore dei modi. Con il partner vivrete nuove emozioni. Voto: 10.

Gemelli - In campo professionale verrete messi davanti a delle scelte. Starà a voi valutare cosa è meglio per la vostra carriera. I single del segno potrebbero incontrare una persona particolarmente affascinante. Voto: 7,5.

Cancro - Sono in arrivo una bella ventata di novità. In questa fase di transizione potreste ricevere una proposta inaspettata dal vostro datore di lavoro. L'intesa con i colleghi di lavoro e con il partner in ambito sentimentale sarà ottima.

Voto: 7,5.

Leone - Mercurio sosterà nel vostro quadro astrale. Alcuni imprevisti potrebbero destabilizzarvi. Non è il momento di prendere decisioni importanti. Voto: 5.

Vergine - Sarete protagonisti di una sorpresa romantica. Il partner saprà conquistare la vostra attenzione con un gesto romantico che vi lascerà completamente spiazzati. Sul fronte professionale non sono previsti cambiamenti. Voto: 8,5.

Bilancia - Tenderete ad essere troppo impulsivi. Alcuni imprevisti del giorno potrebbero mettervi a dura prova. Un consiglio? Cercate di essere più razionali, soprattutto in questa fase. Voto: 5.

Scorpione - In amore prenderete una decisione importante. Avvertirete la necessità di avanzare al partner una richiesta che potrebbe consolidare la relazione.

In campo professionale sarete concentrati e motivati nel portare a termine i vostri obiettivi quotidiani. Voto: 9,5.

Sagittario - Single, per voi sono previsti nuovi incontri. Nel lavoro avrete modo di prendere in considerazione nuovi progetti. Affronterete la giornata con grande spensieratezza. Voto: 8.

Capricorno - Una vostra vecchia conoscenza potrebbe riaffacciarsi nella vostra vita. Potrebbe trattarsi di una persona molto importante per voi. In coppia sarete romantici e premurosi. Voto: 6,5.

Acquario - In campo professionale prenderete nuove iniziative. Sarete ambiziosi e determinati. In coppia ritroverete un buon feeling con l'anima gemella. Nel complesso bene in ogni comparto. Voto: 8.

Pesci - Nel lavoro avrete occasione di mettere in evidenza il vostro potenziale. Sarete più determinati del vostro solito. In ambito sentimentale tornerete ad essere premurosi nei confronti del partner. Voto: 9,5.