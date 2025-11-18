Come si chiude questo mese sul piano astrologico? Lo anticipa l'oroscopo dell'ultima settimana di novembre, da lunedì 24 a domenica 30, che valuta la fortuna attraverso il punteggio espresso da due a sei trifogli. Il segno dei Pesci è quello favorito dalle stelle, alle prese con una settimana che li fa brillare. L'Ariete, invece, affronterà alcuni ostacoli disorientanti e stancanti.

Previsioni astrologia della settimana dal 24 al 30 novembre 2025

☘️☘️Ariete. La settimana potrebbe mettervi di fronte a una serie di ostacoli che vi faranno sentire stanchi e disorientati.

Avrete la sensazione di toccare il fondo, come se ogni sforzo richiedesse più energia del previsto, ma questa fase serve a farvi capire quali pesi non volete più portare con voi. In vista del nuovo mese, avvertirete un lento ma deciso recupero che vi permetterà di respirare meglio e tornare a pensare in grande. Cercate di liberarvi da ciò che vi rallenta e concedetevi un atteggiamento più fiducioso verso ciò che volete costruire. Entro venerdì potreste dedicarvi a qualche acquisto mirato che, con un pizzico di attenzione, vi consentirà anche di risparmiare.

☘️☘️☘️Leone. In questi giorni la pazienza verrà messa a dura prova. Vi sembrerà di essere provocati da situazioni o persone che risveglieranno un po’ di nervosismo.

Potrebbe riapparire qualcuno del passato, riportando alla luce questioni che pensavate di aver superato. Alcuni progetti potrebbero non andare come sperato, ma non lasciate che ciò vi faccia perdere fiducia nelle capacità. Proteggete la salute, evitate i luoghi troppo affollati e concedetevi momenti di decompressione. Potrebbero emergere pensieri legati all’economia familiare o al benessere di una persona cara, ma con calma riuscirete a trovare le soluzioni più adatte.

☘️☘️☘️Capricorno. La settimana si aprirà con una certa confusione e con la sensazione di dover stare doppiamente attenti sia alle parole sia alle azioni. Sarà un periodo in cui dovrete gestire imprevisti, ritardi e anche qualche confronto più acceso.

Chi lavora in proprio potrebbe ricevere richieste improvvise o messaggi inattesi che richiederanno concentrazione. Cercate di non trascurare la salute e organizzate il tempo in modo più metodico per non accumulare stress. Chi è in pensione potrebbe sperimentare una certa noia che porterà voglia di nuove distrazioni o attività piacevoli, magari una serie da guardare con continuità per alleggerire la mente.

☘️☘️☘️Gemelli. Le giornate in arrivo porteranno cambiamenti che vi faranno rivedere alcune abitudini. La stagione vi ha costretti a diverse rinunce e ancora non siete del tutto pronti a digerire ciò che è accaduto, ma questa settimana sarà utile per rimettere ordine dentro di voi. Potrebbero esserci prove da affrontare, esami, colloqui o verifiche che richiederanno la massima lucidità.

Vi ritroverete anche a pensare ai primi acquisti di dicembre, cercando idee originali che possano portare un po’ di colore nelle prossime festività. Avrete voglia di circondarvi di leggerezza e di recuperare entusiasmo per tutto ciò che vi fa sentire vivi.

☘️☘️☘️☘️Toro. Vi muoverete con una buona carica di energia e noterete un miglioramento sia emotivo sia fisico. Le relazioni di coppia ritroveranno maggiore complicità e vi sentirete più solidi, meno appesantiti da preoccupazioni economiche o familiari. Sarà un buon momento per mettervi alla prova in un colloquio, in un esame o in un nuovo percorso professionale. In vista di dicembre potreste valutare soluzioni lavorative aggiuntive, anche brevi, utili per recuperare sicurezza economica.

Ricordate che ripartire da zero, se fatto con consapevolezza, apre spesso strade che sorprendono.

☘️☘️☘️☘️Cancro. Vi libererete finalmente di un peso che portavate da troppo tempo. Arriveranno riscontri importanti che confermeranno che la lunga attesa sta finendo. Dopo mesi impegnativi, sentirete il bisogno di stabilità e rassicurazione, e la settimana vi darà i primi segnali concreti in questa direzione. Le festività si avvicinano e, anche se quest’anno avranno un sapore diverso, riuscirete comunque a viverle con il vostro tipico spirito affettuoso. La creatività sarà vivace e vi farà distinguere in ogni attività domestica o decorativa. In amore vivrete serate intense e coinvolgenti, ricche di tenerezza e passione.

☘️☘️☘️☘️Vergine. Avete affrontato tante delusioni e questo ha cambiato la percezione delle persone e del mondo. Il vero cambiamento, però, dipenderà da ciò che deciderete di fare ora. Nessuno può costruire al vostro posto la vita che desiderate, quindi concedetevi il coraggio di agire. Le coppie che convivono avranno un periodo molto favorevole e alcune relazioni più solide potrebbero ricevere una bella sorpresa. Cercate di non trascorrere troppe ore seduti e dedicate del tempo al benessere fisico, che in questo periodo ha bisogno di essere sostenuto.

☘️☘️☘️☘️Scorpione. Chi ha vissuto periodi di fragilità fisica o emotiva inizierà a ritrovare maggiore stabilità. Le difficoltà economiche degli ultimi tempi non spariranno in un attimo, ma potreste avere un’intuizione interessante per invertire una tendenza che vi ha preoccupati.

In famiglia tornerà un dialogo costruttivo, specialmente riguardo questioni legate a un’abitazione o a un patrimonio. Evitate però di riaprire discussioni che hanno già ferito in passato. Vi proporrete di adottare uno stile di vita più equilibrato, anche se la golosità potrebbe farvi vacillare.

☘️☘️☘️☘️☘️Acquario. La settimana partirà in maniera tranquilla, con un ritmo costante e privo di intoppi. Da venerdì in avanti, però, inizieranno a presentarsi impegni e compere in vista delle festività. Chi vive una relazione avrà l’occasione di archiviare tensioni e trovare un nuovo equilibrio. Sarebbe utile risolvere tutte le questioni in sospeso prima dell’inizio del nuovo mese. Per i commercianti si prospetta un periodo attivo e ricco di movimenti.

Limitate gli impegni non necessari per evitare stanchezza e conservare energie.

☘️☘️☘️☘️☘️Sagittario. Ripartirete con una carica nuova e una voglia crescente di dimostrare ciò che valete. Sia i più giovani sia chi ha più esperienza sentirà il bisogno di mettersi in movimento, abbandonando atteggiamenti rinunciatari. Avrete giornate molto intense alternate ad altre più monotone, ma entrambe saranno utili per rimettere ordine in agenda e in casa. Vi occuperete di questioni domestiche, organizzazione, spese e acquisti utili per progetti futuri. Le uscite economiche saranno numerose, ma mirate.

☘️☘️☘️☘️☘️Bilancia. La settimana sarà vivace e coinvolgente, soprattutto per le coppie affiatate che riscopriranno la passione e la gioia della complicità.

I vostri sogni hanno bisogno di essere portati alla luce e non lasciati nell’armadio. In questi giorni avrete l’occasione di chiudere una trattativa, sistemare una questione familiare o concludere un acquisto rimandato. Qualcuno della famiglia potrebbe richiedere il vostro sostegno e vi organizzerete per rimettere ordine in casa, anche dal punto di vista pratico. Le finanze mostreranno segnali di ripresa.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Pesci. Le prime giornate della settimana vi vedranno brillare. Sarete coinvolti in attività interessanti insieme a persone a cui volete molto bene e riceverete apprezzamenti sinceri dalla famiglia. Eventuali difficoltà vissute nel mese saranno superate con determinazione. Avrete modo di uscire, di organizzarvi meglio e di concludere alcuni acquisti legati alle festività imminenti. Evitate di rimandare all’ultimo minuto per non rischiare stress inutili. La vostra sensibilità sarà un punto di forza che vi permetterà di muovervi con delicatezza e sicurezza.