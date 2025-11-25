Dicembre 2025 non è un mese come gli altri: segna un vero passaggio energetico. Saturno torna diretto in Pesci, Mercurio retrogrado si muove prima in Capricorno e poi in Sagittario, Marte prosegue il suo transito in Leone, mentre la stagione del Sagittario e quella del Capricorno danno uno slancio completamente diverso alla seconda metà del mese. La Luna Nuova in Sagittario (29 novembre, attiva per i primi giorni) e la Luna Piena in Gemelli del 12 dicembre aprono e chiudono cicli fondamentali, creando consapevolezze nuove e riorientamenti decisi.

A tutto questo si aggiunge la congiunzione tra Venere e Giove in Scorpione nella terza decade del mese: una delle configurazioni più potenti dell’anno per trasformazioni affettive, profonde riconciliazioni o rivelazioni importantissime nei rapporti.

Il risultato? Dicembre è un mese che non lascia nessuno fermo. Tutti i segni, in modi diversi, vivono un risveglio profondo.

Previsioni astrologiche mese di dicembre 2025 per tutti i segni zodiacali

Ariete – Dicembre 2025

Dicembre si apre con Marte, vostro pianeta guida, ancora in Leone, una posizione che vi rende vivi, reattivi, elettrici e pieni di ambizione. Marte forma un trigono al Sole in Sagittario nella prima metà del mese, creando una tensione positiva che vi permette di correre verso i vostri obiettivi con determinazione.

È un transito che esalta la creatività, la forma fisica, la sicurezza nelle decisioni.

Saturno diretto in Pesci, però, vi invita a guardare avanti con più maturità, spingendovi a chiudere ciò che appartiene al passato e a mettere ordine nelle paure irrisolte. Il periodo natalizio sarà particolarmente introspettivo e vi aiuterà a lasciare andare un peso emotivo del passato.

La seconda metà del mese vede Mercurio retrogrado in quadratura: attenzione a comunicazione, contratti, dettagli logistici. Rallentate quando serve. L’amore è passionale, ma richiede delicatezza: un partner potrebbe chiedervi più attenzioni o maggiore trasparenza. Dicembre porta decisioni importanti e un passo avanti nel lavoro, anche se avverrà dopo un momento di confusione.

Toro – Dicembre 2025

Il mese si apre con Venere in Scorpione, opposta al vostro segno: questo genera una forte intensità emotiva, desiderio di chiarire tutto, bisogno di risposte che non sempre arrivano subito. Ma è proprio grazie a questa intensità che dicembre diventa un mese trasformativo.

La Luna Piena in Gemelli del 12 dicembre illumina la vostra seconda casa astrologica, quella dei valori, dei soldi e dell’autostima: potreste riflettere su alcune scelte economiche, oppure riconoscere qualcosa che stavate ignorando sul vostro rapporto con la sicurezza personale.

Saturno diretto in Pesci vi sostiene con un armonico sestile, potrebbero emergere opportunità da valutare con calma. In amore qualcosa si riassesta: dalla terza decade, la congiunzione Venere–Giove in Scorpione può portare una riappacificazione intensa, una dichiarazione d’amore, un ritorno di fiamma o una scelta definitiva.

È un mese lento ma fortissimo, che chiude un ciclo e ne apre uno più maturo.

Gemelli – Dicembre 2025

Dicembre è un mese di altissima attività mentale. La Luna Piena nel vostro segno del 12 dicembre porta rivelazioni, decisioni, un chiarimento che aspettate da tempo. È una luna che destabilizza e illumina, come spesso accade con gli eventi che scuotono la vostra percezione delle cose.

Mercurio retrogrado, il vostro pianeta guida, parte dal Capricorno e ritorna in Sagittario: ciò significa che gran parte del mese è un continuo rimettere in discussione rapporti, scelte, accordi. Nulla è lineare, ma tutto vi aiuta a capire chi siete diventati e cosa volete portare nel 2026.

In amore c’è dialogo, ma anche la possibilità di riesaminare un patto o una promessa fatta.

Alcune coppie ritroveranno una vicinanza smarrita, altre capiranno di essere cresciute in direzioni diverse.

Nel lavoro, dicembre è il mese della revisione: un progetto si modifica, una strategia cambia, una persona torna a farsi viva per riaprire una collaborazione.

Cancro – Dicembre 2025

Il mese parte in modo intenso. Marte in Leone insiste sulla vostra seconda casa e vi chiede disciplina nelle spese, energia nei progetti e un controllo maggiore sulle reazioni emotive. Ma la vera svolta arriva da Saturno diretto in Pesci, un trigono potentissimo che riporta ordine, maturità e un senso di direzione dopo mesi di incertezza.

Dicembre segna un ritorno alla vostra forza interiore. La Luna Piena del 12 dicembre illumina la vostra parte più nascosta, invitandovi a lasciar andare un segreto, una paura o un ricordo che vi condizionava.

È un processo emotivo che porta maggiore chiarezza interiore.

Venere e Giove, congiunti in Scorpione, dalla terza decade vi regalano emozioni intense, un’attrazione nuova o un ritorno di passione nella coppia. Chi è single può fare un incontro dal sapore magnetico.

Il lavoro richiede pazienza: Mercurio retrogrado crea rallentamenti, ma questi ritardi serviranno a portarvi verso una scelta più saggia.

Leone – Dicembre 2025

Marte nel vostro segno vi rende protagonisti assoluti di dicembre. Siete al centro della scena: energici, determinati, luminosi. Il trigono con il Sole in Sagittario amplifica la creatività e la spontaneità.

Saturno diretto in Pesci porta però una sfida: vi chiede maturità nelle responsabilità e nella gestione dei rapporti di potere.

Alcune dinamiche lavorative si chiariscono, ma con un prezzo emotivo.

Il settore affettivo è ardente: Venere e Giove in Scorpione creano una tensione sensuale potente ma anche un bisogno di affrontare questioni familiari o affettive rimaste sospese.

La Luna Piena del 12 dicembre porta un risultato, una notizia o un confronto nel campo delle amicizie o dei progetti collettivi. È un mese forte, coraggioso e decisivo.

Vergine – Dicembre 2025

Mercurio retrogrado influenza profondamente il vostro mese: dicembre è un periodo di revisione, analisi, ristrutturazione. Nulla è lasciato al caso. Le prime due settimane porteranno ritardi, cambi di programma, revisioni contrattuali o ripensamenti sentimentali.

Saturno diretto in opposizione vi chiede fermezza, chiarezza e scelte mature. È un mese che costruisce, ma attraverso prove.

Venere e Giove in Scorpione vi offrono protezione e profondità emotiva: un dialogo sincero può salvare una relazione. Single favoriti nei rapporti che nascono da un’intensa affinità mentale.

Il lavoro richiede ordine: la Luna Piena del 12 dicembre illumina la carriera e vi porta un risultato importante o una presa di posizione definitiva.

Bilancia – Dicembre 2025

Dicembre porta una ventata d’aria nuova. Marte in Leone vi sostiene con un’energia sociale forte, mentre la stagione del Sagittario vi rende comunicativi, attivi e più leggeri del solito.

Attenzione però a Mercurio retrogrado nella seconda metà del mese: possibili malintesi familiari o ritardi nei progetti.

Venere e Giove in Scorpione si posizionano nella vostra seconda casa, favorendo maggiore attenzione a risorse e scelte materiali. L’amore è concreto e passionale: un rapporto si stabilizza, una tentazione si fa più seria.

Saturno diretto aiuta a creare nuove abitudini più sane e una gestione migliore dello stress. Dicembre è evolutivo e promettente.

Scorpione – Dicembre 2025

È uno dei vostri mesi più potenti dell’anno. Venere e Giove nel segno creano un’ondata di magnetismo, fascino, consapevolezza emotiva e possibilità di rinascita. Tutto ciò che riguarda l’amore, l’intimità, il desiderio e la trasformazione personale diventa centrale.

Saturno diretto vi protegge con un trigono che rende solide le scelte e mature le relazioni.

La Luna Piena del 12 dicembre illumina il settore delle risorse condivise: riflessioni su risorse condivise o bilanci economici familiari diventano tema del mese.

Mercurio retrogrado invita a dialoghi profondi e chiarimenti necessari. È un mese di grande potere personale.

Sagittario – Dicembre 2025

Il mese si apre con il Sole nel vostro segno e un Marte favorevole: energia altissima, iniziative forti, desiderio di cambiamento. È un mese di rinascita personale.

Mercurio retrogrado tornerà nel vostro segno nella seconda metà del mese, portando però riflessioni profonde, dubbi momentanei o la revisione di un progetto iniziato di recente. Non è un ostacolo: è una messa a fuoco.

La Luna Piena in Gemelli del 12 dicembre porta un confronto diretto con un partner, un socio o una persona importante.

È una luna che definisce un nuovo equilibrio.

Venere e Giove in Scorpione lavorano a livello emotivo, facendo emergere desideri nascosti. Dicembre è un mese di maturazione.

Capricorno – Dicembre 2025

Dicembre è un mese complesso ma fondamentale. Mercurio retrogrado parte proprio dal vostro segno: significa che vi trovate in un periodo di revisione profonda di idee, progetti, strategie e relazioni.

Il Sole entrerà nel vostro segno verso fine mese, portando finalmente chiarezza e forza. Prima di quel momento, però, Saturno diretto in Pesci vi aiuta a comprendere, strutturare, maturare. È un mese che costruisce il futuro attraverso un confronto realistico con il presente.

Venere e Giove in Scorpione sostengono le amicizie, le collaborazioni e l’amore vissuto in modo realistico.

Un rapporto diventa più serio.

La Luna Piena del 12 dicembre invita a dedicare attenzione al benessere e alle abitudini quotidiane.

Acquario – Dicembre 2025

Dicembre è un mese innovativo. Marte in Leone vi sfida con un’opposizione che può portare tensioni, ma anche un forte desiderio di affermarvi.

La stagione del Sagittario vi aiuta a socializzare, creare contatti, partecipare a gruppi. È un periodo fertile per idee, progetti creativi e collaborazioni.

Saturno diretto nel vostro settore materiale invita a gestire le risorse con maggiore ordine e realismo. Venere e Giove in Scorpione portano un cambiamento importante nel lavoro o nelle ambizioni professionali.

La Luna Piena del 12 dicembre illumina il settore dell’amore: un chiarimento, un ritorno, una consapevolezza nuova.

Pesci – Dicembre 2025

Il grande protagonista del mese per voi è Saturno che torna diretto nel vostro segno: un evento raro e potentissimo. Tutto ciò che era bloccato si rimette in moto, ma con un approccio più maturo e consapevole.

La Luna Piena del 12 dicembre vi costringe a bilanciare casa e lavoro: conflitti, riorganizzazioni o decisioni familiari importanti.

Venere e Giove in Scorpione vi regalano intuizioni profonde, spiritualità, amore vissuto con passione ma anche con una nuova saggezza.

Mercurio retrogrado può rallentare trattative o progetti, ma non li blocca: li perfeziona. Dicembre è un mese di evoluzione e guarigione.