L'oroscopo di lunedì 10 novembre 2025 favorisce l'ingresso di Saturno nel quadro astrale dei Gemelli che torneranno ad essere romantici e premurosi. Il Leone dovrà invece fare i conti con Mercurio in aspetto dissonante che porterà instabilità. Giornata proficua per il Capricorno che potrà beneficiare del supporto di Urano.

L'oroscopo di domani lunedì 10 novembre: le previsioni dello zodiaco da Ariete a Pesci

Ariete - Il vostro carisma vi renderà magnetici. In campo professionale darete il massimo e otterrete ricompense più che meritate. In ambito sentimentale sarete aperti al dialogo.

Voto 8.

Toro - Affronterete la giornata con estrema calma. Vi dedicherete alla casa, senza trascurare l'anima gemella. Con il partner avrete modo di trascorrere dei momenti piacevoli e di iniziare a fare progetti in vista del futuro. Voto: 8.

Gemelli - Tornerete ad essere passionali e romantici nelle relazioni di coppia, merito di Saturno in congiunzione. Nel lavoro cercherete di sfruttare al meglio le vostre capacità intellettive per raggiungere gli obiettivi con il minimo sforzo. Voto: 9,5.

Cancro - Il vostro corpo potrebbe chiedervi una tregua. Le energie potrebbero venire meno, pertanto sarà importante dedicare del tempo al relax. Non sono previsti cambiamenti significativi nella vostra routine.

Voto: 5.

Leone - In campo professionale farete fatica a mantenere una buona concentrazione. Mercurio in aspetto dissonante finirà per destabilizzarvi. Voto: 5.

Vergine - In questa fase sarete più vulnerabili del solito. Tenderete ad essere meno compresivi nei confronti dell'anima gemella. La giornata di lunedì per voi si preannuncia turbolenta e priva di emozioni. Voto: 5,5.

Bilancia - Il vostro carisma finirà per trascinare i vostri colleghi di lavoro. Non avrete alcuna difficoltà nel portare a termine i vostri obiettivi. Nelle relazioni di coppia riuscirete ad attirare l'attenzione del partner con il vostro fascino. Voto: 9.

Scorpione - Inizierete la giornata nel migliore dei modi. Vi metterete in gioco con ottimismo e senso del dovere facendo leva sulla vostre energie.

Dagli sforzi fatti riceverete delle ottime ricompense. Voto: 8,5.

Sagittario - Ritroverete finalmente un po' di stabilità. In ambito sentimentale tornerete ad essere comprensivi e riconoscenti nei confronti della persona amata. Con i colleghi di lavoro avrete modo di chiarire alcune incomprensioni recenti. Voto: 7,5.

Capricorno - Grazie alla spinta di Urano tornerete ad essere determinati e ottimisti nel lavoro, e allo stesso tempo premurosi nelle relazioni sentimentali. Ritroverete quell'ottimismo che nell'ultimo periodo avevate smarrito. Voto: 8.

Acquario - Affronterete nuovi cambiamenti con il sorriso, senza perdevi d'animo. Nel lavoro valuterete nuove proposte. In ambito sentimentale avrete modo di pianificare insieme al partner un breve weekend romantico fuori porta.

Voto: 8.

Pesci - Avvertirete il bisogno di staccare la spina dalla solita routine e trascorrere una giornata al parco in compagnia dell'anima gemella. Avrete bisogno di recuperare un briciolo di energie per affrontare al meglio la settimana. Voto: 6.