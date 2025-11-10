L'oroscopo di martedì 11 novembre 2025 porta con sé diversi cambiamenti. Il Cancro dovrà fare i conti con Giove in aspetto dissonante, mentre il Capricorno potrà beneficiare del supporto benevolo della Luna, che torna finalmente in congiunzione al segno.

L'oroscopo di domani martedì 11 novembre: le previsioni astrologiche da Ariete a Pesci

Ariete - Non vi lascerete condizionare dal ritmo frenetico della giornata. Con la dovuta calma riuscirete a valutare ogni iniziativa da prendere, soprattutto sul fronte professionale. In coppia sarete affettuosi e passionali.

Voto: 8.

Toro - Nell'ultimo periodo avete dato il massimo e la stanchezza inizierà a farsi sentire. Sarà fondamentale dosare al meglio le energie, rimandando a domani impegni troppo dispendiosi. Voto: 5,5.

Gemelli - Sono previste nuove occasioni professionali. In ambito sentimentale tornerete ad essere romantici. Con il partner avrete modo di mettere in cantiere un nuovo viaggio romantico. Voto: 7.

Cancro - Giove in aspetto dissonante porterà scompiglio. In campo professionale tenderete ad essere meno concentrati del solito. In coppia il dialogo potrebbe venire a mancare. Voto: 5.

Leone - L'energia sarà un vero punto di forza per voi nativi del segno. Porterete a termine gli obiettivi lavorativi con disinvoltura.

In ambito sentimentale l'intesa tra partner sarà ottima. Voto: 8,5.

Vergine - Affronterete la giornata di martedì di ottimo umore, consapevoli dei vostri pregi. Sul fronte lavorativo non vi tirerete indietro dinanzi alle difficoltà. In coppia sarete aperti al dialogo. Voto: 8.

Bilancia - L'umore non sarà quello dei giorni migliori complice Urano in aspetto dissonante. Sarete poco comprensivi nei riguardi del partner e dei colleghi di lavoro. Un consiglio? Evitate discussioni inopportune. Voto: 5.

Scorpione - In campo professionale vi metterete in gioco con ambizione, ma la stanchezza vi metterà a dura prova. Una piccola pausa potrebbe essere necessaria per recuperare un briciolo di energie. Voto: 6,5.

Sagittario - Vi metterete alla prova con ambizione, purtroppo non tutto andrà per il verso giunto. Il vostro datore di lavoro apprezzerà comunque il vostro sforzo. Nel complesso giornata positiva. Voto: 6,5.

Capricorno - Ritroverete slancio nel prendere iniziative. Vi tufferete in nuovi progetti senza il timore di sbagliare. L'ottimismo sarà il vostro punto di forza. In ambito sentimentale sarete premurosi e romantici. Luna in congiunzione. Voto: 10.

Acquario - Le energie andranno gestite al meglio. Gli sforzi fatti nell'ultimo periodo si faranno sentire notevolmente. Un po' di relax sarà necessario. Voto: 5,5.

Pesci - Affronterete nuovi cambiamenti con il sorriso. In coppia ritroverete quell'armonia che mancava da tempo. Con il partner avrete modo di vivere nuove piacevoli emozioni. Bene anche il lavoro. Voto: 8,5.