L'oroscopo di mercoledì 12 novembre 2025 annuncia l'ingresso di Saturno nel quadro astrale del Leone. I nativi del segno si metteranno in gioco in ogni comparto con ottimismo. I nativi Gemelli dovranno rivalutare alcune scelte del passato. Analizziamo nel dettaglio le previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo di domani mercoledì 12 novembre: le previsioni dello zodiaco da Ariete a Pesci

Ariete - L'ambizione vi porterà a valutare nuovi progetti lavorativi. In ambito sentimentale tornerete ad essere premurosi nei confronti della persona amata.

Sarete di ottimo umore. Voto: 8.

Toro - In questa fase dell'anno tenderete ad essere troppo orgogliosi di voi stessi. In coppia sarete taciturni e poco comprensivi nei confronti del partner. Voto: 5,5.

Gemelli - Alcuni imprevisti del giorno vi porteranno a dover rivalutare alcune scelte fatte in passato. L'umore purtroppo non sarà ottimale. Avrete bisogno del supporto della persona amata. Voto: 5,5.

Cancro - Giove vi spronerà ad essere maggiormente aperti al dialogo, soprattutto nelle relazioni sentimentali. In campo professionale darete il massimo per raggiungere grandi obiettivi. Voto 8,5.

Leone - Il partner vi guiderà ad essere più intraprendenti. In campo professionale vi metterete in gioco con ambizione.

L'ottimismo con il quale affronterete la giornata sarà un valore aggiunto. Voto: 9.

Vergine - La vostra energia sarà la vostra forza. Gli impegni di lavoro saprete portarli a termine senza nessun problema. In amore l'intesa con l'anima gemella sarà buona. Voto: 8.

Bilancia - Vi sentirete un po' demotivati. Trascorrere una giornata all'aria aperta sarà essenziale per ritrovare un po' di serenità interiore. Voto: 6.

Scorpione - Caparbi, ottimisti e determinati. Affronterete la giornata di mercoledì con grande carisma. Non avrete alcuna difficoltà nel portare a termine i vostri obiettivi. Le belle soddisfazioni sono dietro l'angolo. Voto: 8,5.

Sagittario - Il vostro datore di lavoro sarà entusiasta del vostro impegno.

Con il partner tornerete ad essere romantici. Bene in ogni comparto. Voto: 7,5.

Capricorno - Metterete da parte il lavoro per dedicare del tempo al vostro fabbisogno personale. Vi sentirete stanchi dalla solita routine. Voto: 6.

Acquario - Affronterete le novità con il sorriso e questo dettaglio vi permetterà di vivere al meglio la giornata. Avrete modo di vivere nuove emozioni in ambito sentimentale. Voto: 7.

Pesci - Le energie andranno dosate al meglio, onde evitare di arrivare a fine giornata stremati. In campo professionale potrebbero nascere alcune incomprensioni con i colleghi. Voto: 5,5.