L'oroscopo di giovedì 13 novembre si presenta come una tela astrale ricca di sfumature, dove le energie planetarie muoveranno le vostre giornate con ritmi differenti. Sarà una giornata particolarmente dinamica e positiva per il Leone, che si sentirà al centro dell'attenzione, l'Acquario, pronto a godersi la vita con spensieratezza, e lo Scorpione, che troverà un inatteso equilibrio.

Oroscopo di giovedì 13 novembre, voti e classifica: Sagittario, attenti all'invidia; voglia di svago per la Vergine

TORO (20 aprile - 20 maggio) Voto 5. Parola chiave: stanchezza.

Giovedì 13 novembre vi chiederà di rallentare, a causa di una diffusa stanchezza fisica e mentale che potreste avvertire. Non caricherete sulle spalle più peso del dovuto e vi concederete delle pause rigeneranti. Sul piano professionale, eviterete di affrontare compiti che richiedono troppa energia e concentrazione; vi dedicherete a mansioni più routinarie e non vi stresserete per le scadenze meno urgenti. Non vi farete travolgere dalla fretta e punterete sulla qualità piuttosto che sulla quantità. In amore, la spossatezza potrebbe rendere meno frizzante l'atmosfera: comunicherete apertamente le vostre esigenze al partner e non vi chiuderete nel silenzio. Se siete single, non forzerete gli incontri e rimanderete le uscite impegnative.

Vi prenderete cura del vostro corpo con riposo e cibi nutrienti; farete una passeggiata nella natura per ritrovare il contatto con la terra.

SAGITTARIO (22 novembre - 20 dicembre) Voto 5,5. Parola chiave: attenzione alle persone invidiose.

Dovrete fare attenzione alle persone invidiose, che potrebbero tentare di ostacolare i vostri progressi con piccole malizie o pettegolezzi. Mantenete un profilo discreto e non vi esporrete troppo. Sul lavoro, la vostra espansività potrebbe suscitare qualche gelosia: non vi vanterete dei vostri successi e non condividerete dettagli privati con chiunque. Vi fiderete solo delle persone di provata lealtà e agirete con prudenza. In amore, dovrete tutelare la vostra relazione dalle intromissioni esterne; non darete adito a voci e difenderete il vostro legame con fermezza.

Se siete single, non vi fiderete delle lusinghe troppo facili e valuterete con calma ogni nuova conoscenza. Vi concentrerete sulla vostra crescita personale, dedicandovi a studi o viaggi che vi arricchiscono interiormente, e non vi lascerete turbare dalla negatività altrui.

CAPRICORNO (22 dicembre - 20 gennaio) Voto 6. Parola chiave: routine quotidiana.

La routine quotidiana sarà la vostra zona di comfort, offrendovi la stabilità che tanto amate, ma dovrete stare attenti a non cadere nella monotonia. Non vi discosterete troppo dai vostri piani abituali. Professionalmente, sarete precisi e affidabili nell'esecuzione dei vostri compiti; vi dedicherete a sistemare questioni burocratiche o amministrative e non lascerete nulla in sospeso.

Potreste sentire il bisogno di ottimizzare alcuni processi lavorativi. In amore, apprezzerete la tranquillità e la solidità del vostro rapporto. Se sarete in coppia, dimostrerete il vostro affetto con gesti concreti e non con grandi effusioni. Se siete single, non vi lancerete in avventure e preferirete la compagnia di amici fidati. Vi prenderete cura della vostra salute con abitudini costanti, come un po' di attività fisica leggera, e non vi affaticherete inutilmente.

ARIETE (21 marzo - 19 aprile) Voto 6. Parola chiave: gelosia.

Dovrete tenere a bada un'inattesa gelosia, che potrebbe nascere da insicurezze personali più che da fatti concreti. Sarete chiamati a lavorare sulla fiducia in voi stessi e nel partner.

Professionalmente, la competitività sarà un motore, ma dovrete fare attenzione a non trasformarla in invidia verso i colleghi; punterete sui vostri meriti e non vi farete distrarre dai successi altrui. Non vi scontrerete apertamente e cercherete di incanalare l'aggressività in modo costruttivo. In amore, dovrete evitare di creare tensione con il partner per timori infondati; parlerete chiaramente dei vostri sentimenti e non vi nasconderete dietro a un atteggiamento di sfida. Se siete single, non vi farete ossessionare da una conoscenza e manterrete la vostra libertà. Vi dedicherete ad attività fisiche intense per scaricare l'eccesso di tensione nervosa e ritrovare un po' di serenità.

VERGINE (23 agosto - 22 settembre) Voto 6,5.

Parola chiave: voglia di svago.

Sentirete una forte voglia di svago, che vi spingerà a mettere da parte, almeno per un po', i doveri e le preoccupazioni. Non vi sentirete in colpa per aver staccato la spina. Nel lavoro, sarete comunque efficienti e meticolosi, ma cercherete di terminare i compiti più importanti in fretta per guadagnare tempo libero; non vi soffermerete troppo sui dettagli insignificanti e punterete all'essenziale. Vi dedicherete anche a pianificare una piccola pausa o un viaggio. In amore, sarete più aperti al divertimento e alla leggerezza. Se siete una coppia, organizzerete qualcosa di piacevole per sorprendere il partner. Se siete single, invece, non vi prenderete troppo sul serio e vi godrete la fase di conoscenza senza troppe aspettative.

Vi rilasserete con un hobby o una serata in compagnia, allentando la pressione mentale che spesso vi opprime.

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre) Voto 7. Parola chiave: nuovi incontri.

La giornata sarà propizia ai nuovi incontri, che potrebbero rivelarsi stimolanti sia a livello personale che professionale. Il vostro charme sarà al suo apice e attirerete l'attenzione. Sul lavoro, la vostra capacità di relazionarvi vi aprirà diverse porte; stabilirete contatti utili e non vi farete problemi a chiedere consiglio o aiuto. Potreste anche iniziare una nuova collaborazione o un progetto di squadra. In amore, vi dedicherete alla vita sociale con il partner, rinfrescando la relazione. Siete single?

Uscirete volentieri e non vi chiuderete in casa; sarete molto ricercati e potreste fare una conoscenza che vi incuriosirà particolarmente. Vi dedicherete al vostro benessere esteriore e interiore, prendendovi cura del look e coltivando la vostra innata armonia con l'ambiente circostante.

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno) Voto 7. Parola chiave: voglia di rinascita.

Sentirete una vibrante voglia di rinascita, spinti dal desiderio di voltare pagina e di sperimentare qualcosa di completamente nuovo. Sarete pieni di entusiasmo e di idee fresche. Nel settore lavorativo, non vi accontenterete della routine; cercherete modi per innovare i vostri compiti e proporrete progetti originali. Sarete abili a raccogliere informazioni e a mettere insieme i pezzi di un puzzle complesso.

Non vi farete limitare e cercherete nuove opportunità. In amore, cercherete di rinnovare la dinamica con il partner, portando aria fresca nel rapporto. Se siete single, non vi accontenterete e cercherete una persona che vi stimoli intellettualmente e vi faccia sentire liberi. Vi concentrerete sulla vostra crescita personale, leggendo, studiando o imparando una nuova abilità, e vi sentirete pieni di una nuova vitalità.

CANCRO (22 giugno - 22 luglio) Voto 7,5. Parola chiave: determinazione.

La vostra naturale determinazione sarà rafforzata, permettendovi di superare con successo piccoli ostacoli e di raggiungere obiettivi che vi stanno a cuore. Non vi arrenderete facilmente di fronte alle difficoltà.

Al lavoro, sarete molto focalizzati e precisi; difenderete i vostri progetti con passione e non vi farete influenzare dalle opinioni negative. Potrete occuparvi di questioni legate alla gestione finanziaria con particolare attenzione e cura. In campo affettivo, la determinazione si tradurrà in chiarezza emotiva; esprimerete i vostri bisogni al partner e cercherete la sicurezza che desiderate. Se siete soli, non vi accontenterete e cercherete una persona con cui costruire qualcosa di solido e duraturo. Vi dedicherete al benessere della vostra casa e dei vostri cari, sentendovi appagati nel proteggere chi amate.

PESCI (20 febbraio - 20 marzo) Voto 8. Parola chiave: sorprese in vista.

Vi aspettano piacevoli sorprese in vista, che renderanno la vostra giornata emozionante e ricca di spunti inattesi.

Sarete particolarmente ricettivi e aperti alle novità. Sul piano professionale, potreste ricevere un riconoscimento inaspettato o un'offerta interessante; non vi chiuderete nel timore e coglierete al volo le opportunità che si presenteranno. Vi fiderete del vostro intuito per prendere decisioni rapide e non convenzionali. In amore, l'atmosfera sarà magica e romantica. Se siete una coppia, il partner vi stupirà con un gesto affettuoso o una proposta inattesa. Se, invece, siete single, potreste fare un incontro da sogno che vi rapirà l'anima. Vi sentirete in armonia con il mondo e vi dedicherete ad attività che nutrono il vostro spirito, come l'arte, la musica o l'aiuto verso gli altri.

SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre) Voto 8,5.

Parola chiave: armonia e serenità.

Godrete di una ritrovata armonia e serenità, un equilibrio interiore che vi renderà particolarmente forti e lucidi nelle vostre azioni. Vi sentirete in pace con voi stessi e con il mondo. Nel settore lavorativo, la calma vi permetterà di gestire situazioni stressanti con grande lucidità; la vostra energia sarà costruttiva e non distruttiva. Sarete in grado di collaborare in modo efficace e non vi farete travolgere dalle emozioni. In amore, vivrete la relazione con maggiore tranquillità e profondità; non cercherete il conflitto e punterete sulla comprensione reciproca. Se siete single, non vi accontenterete di superficialità e cercherete una persona con cui stabilire un legame autentico e duraturo.

Vi dedicherete ad attività che favoriscono il benessere mentale, come la meditazione o lunghe passeggiate solitarie, per rafforzare il vostro equilibrio interiore.

ACQUARIO (21 gennaio - 19 febbraio) Voto 8,5. Parola chiave: leggerezza e divertimento.

La leggerezza e il divertimento saranno le parole d'ordine della vostra giornata. Vi libererete da ogni peso e vi godrete la vita con una gioia contagiosa. Sarete socievoli e aperti a tutte le nuove esperienze. Professionalmente, la vostra mente sarà brillante e creativa; risolverete i problemi con soluzioni originali e non vi farete prendere dalla seriosità eccessiva. Vi dedicherete alla socializzazione con colleghi e creerete un ambiente di lavoro più piacevole. Non vi farete limitare dalle convenzioni. In amore, vivrete i sentimenti con grande libertà; non vi sentirete ingabbiati e apprezzerete l'autonomia del partner. Se siete single, sarete irresistibili e farete incontri molto stimolanti con persone fuori dall'ordinario. Vi dedicherete ad attività ludiche, gite o serate tra amici, che vi permetteranno di ricaricare le batterie e di sentirvi pieni di vita.

LEONE (23 luglio - 22 agosto) Voto 9. Parola chiave: brillanti e straordinari.

Sarete brillanti e straordinari, in una giornata che vi vedrà protagonisti assoluti. La vostra autostima sarà al massimo e attirerete a voi fortuna e opportunità. Sarete pieni di energia e pronti a cogliere l'attimo. Sul lavoro, la vostra presenza sarà notata e apprezzata; guiderete i progetti con autorità e carisma e non vi tirerete indietro di fronte alla necessità di prendere decisioni importanti. Riceverete i complimenti che meritate e non vi accontenterete di meno del massimo. In amore, il vostro magnetismo sarà irresistibile. Se siete una coppia, il partner cadrà ai vostri piedi e vivrete momenti di intensa passione e divertimento. Se, invece, siete single, non avrete rivali e potrete scegliere chiunque vi piaccia. Vi prenderete cura del vostro aspetto in modo impeccabile; vi sentirete al top e vi dedicherete a tutto ciò che vi fa sentire un re o una regina.