L'oroscopo di sabato 15 novembre 2025 vede protagonista Il Leone, che dopo una fase altalenante, torna ad essere ambizioso e determinato nel lavoro. Il Sagittario dovrà invece fare i conti con alcuni imprevisti che rischieranno di minare quanto di buono fatto nell'ultimo periodo.
L'oroscopo di domani sabato 15 novembre: previsioni dello zodiaco da Ariete a Pesci
Ariete - Ogni obiettivo verrà portato a termine con audacia. Le novità del giorno verranno affrontate con ottimismo, in virtù di un quadro astrale del tutto benevolo. Le relazioni sentimentali godranno di ottima salute.
Voto: 8.
Toro - La fatica accumulata nei giorni scorsi inizia a farsi sentire. Sarà opportuno gestire al meglio le energie e rimandare a domani impegni pesanti. Il fisico necessita di una piccola tregua quotidiana. Voto: 6.
Gemelli - Il desiderio di tornare ad essere protagonisti in ogni comparto si scontra con il troppo orgoglio. Essere determinati è un bene, ma occorre restare umili onde evitare di risultare agli occhi degli altri troppo presuntuosi. Voto: 5,5.
Cancro - Il quadro astrale segnala interessanti cambiamenti sul fronte professionale. In questa fase occorre restare focalizzati sugli obiettivi da raggiungere ed evitare errori di concentrazione. Voto: 6.
Leone - Dopo una fase di transizione, torna a splendere nuovamente il sole.
In ambito sentimentale è giunto il momento di prendere una decisione importante che possa consolidare il rapporto di coppia. In campo professionale la determinazione farà la differenza. Voto: 10.
Vergine - Non sono previste novità, ne tantomeno cambiamenti imminenti. La giornata si prospetta tranquilla, e questo può bastare per vivere le prossime 24 ore in totale armonia. Voto: 7.
Bilancia - Gli sforzi fatti di recente nel lavoro iniziano a portare dei buoni risultati in termini di guadagno. Le relazioni di coppia potranno beneficiare del supporto della Luna, che entra in congiunzione al segno. Voto: 9.
Scorpione - Il carisma porta beneficio in campo professionale. La voglia di mettersi in gioco non manca così come l'ambizione di raggiungere traguardi importanti.
Voto: 8,5.
Sagittario - Una scarsa pazienza, rende la giornata più complicata del previsto. Il malessere interiore torna ad affiorare generando tensione e stress eccessivo. Alcuni imprevisti del giorno finiranno per peggiorare la situazione attuale. Voto: 5.
Capricorno - Ogni obiettivo verrà portato a termine con caparbietà. La spinta di Giove renderà la giornata ancor più benevola ai nativi del segno. L'energia sarà al top. 8,5.
Acquario - La passionalità e il romanticismo avranno un ruolo centrale in ambito sentimentale. L'intesa tra partner torna ad essere ottimale. Voto: 7,5
Pesci - Una breve pausa sarà necessaria per tornare al top della condizione fisica. L'energia potrebbe venire meno e con essa anche l'ambizione di avviare nuovi progetti lavorativi. Voto: 5,5.