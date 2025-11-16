Lunedì 17 novembre per i vari segni zodiacali è influenzato da un oroscopo intenso, con la Luna in Bilancia. L'ultima posizione in classifica è occupata dal Capricorno, alle prese con alcuni patemi esistenziali e delle emozioni profonde. Sul podio troviamo anche il Pesci e il Cancro, mentre la Bilancia avrà una giornata ottimale, da prima in classifica.

Classifica e oroscopo del 16 novembre: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Capricorno. Ogni volta che la vita vi mette in ginocchio, vi mostra anche dove potete diventare più forti. Non chiedetevi “perché accade a me?”, chiedetevi “cosa posso imparare per non tornare più al punto di partenza?”.

La sensibilità in questo periodo è intensa e vi porta a sentire ogni emozione in modo profondo. Chi vive una storia stabile continua a dimostrarsi solido nonostante le fatiche del quotidiano. Potreste avere un progetto arretrato da sistemare oppure un impegno rimasto in sospeso che reclama spazio nella mente. Una vecchia conoscenza potrebbe tornare a farsi sentire e portarvi qualche turbamento. In serata avvertirete un movimento emotivo particolare che vi farà riflettere sul modo in cui state gestendo i sentimenti.

1️⃣1️⃣- Sagittario. Quando non credete più nelle vostre capacità, ricordate che l’autostima non si ritrova: si costruisce. Con piccole promesse mantenute. Smettete di darvi dell’incapace e iniziate a fare ciò che dite di voler fare.

Il senso di stanchezza si fa sentire a causa di giornate in cui vi siete dati senza misura. Avete affrontato mille compiti, aiutato chi vi circonda e messo spesso da parte le necessità. Il risultato è una lieve perdita di entusiasmo che richiede un momento di recupero autentico. Dedicate del tempo a voi stessi e consentite al corpo di ritrovare calma. Ripartirete con maggiore equilibrio e con la sensazione di essere nuovamente padroni del vostro percorso.

1️⃣0️⃣- Leone. La paura del salto non è un ostacolo: è un segnale. Vuol dire che state per uscire dalla vostra zona confortevole, e questo è l’unico modo per crescere. Avete bisogno di rallentare e di ascoltare ciò che il corpo vi sta comunicando.

Dormire di più e muovervi il minimo indispensabile vi aiuterà a rimettervi completamente in sesto. La settimana che vi attende richiederà forza e lucidità, quindi prendetevi questo spazio senza sensi di colpa. Chi è single e ha superato una certa età potrebbe intrattenere conversazioni interessanti online, ricevendo un inatteso stimolo emotivo. Un parente potrebbe chiedervi attenzione, perciò fatevi trovare disponibili.

9️⃣- Toro. Non riuscite a risparmiare. Ci sono troppi imprevisti economici. Ogni euro speso vi porta verso un obiettivo o ve ne allontana. Non servono miracoli, servono scelte consapevoli. Create regole semplici. Quando le rispettate, diventate padroni del futuro. Le persone arrivano quando siete pronti a farle entrare, non un minuto prima.

Vi accorgete che non sempre è il mondo a sbagliare nei vostri confronti e che dare tutto per acquisito non vi aiuta a costruire armonia nelle relazioni. Questo lunedì si presta bene al recupero fisico e alla ricarica, soprattutto perché i giorni futuri potrebbero rivelarsi intensi. In questo momento siete concentrati soprattutto sul rafforzare le risorse materiali e dedicate meno spazio all’amore. Chi ha passato la soglia dei trent’anni e cerca ancora una persona speciale potrebbe sentirsi scoraggiato. Concedetevi una piccola uscita rigenerante per ampliare le possibilità.

8️⃣- Acquario. La procrastinazione è un debito che pagherete con ansia, stress e tempo perso. Ogni volta che rimandate, vi state dicendo che non siete in grado.

Provate a iniziare con due minuti. Sì, due. Fate partire l’ingranaggio e l’inerzia farà il resto. Vi è richiesto di essere più prudenti, in modo particolare quando siete alla guida o vi muovete con fretta. Organizzare con calma i programmi della settimana vi aiuterà a evitare sovraccarichi inutili. Imparate a proteggere i vostri spazi e a dire di no quando la lista delle richieste altrui supera il limite. Anche se qualcuno potrebbe proporvi un’uscita, preferirete la tranquillità della casa, dove rilassarvi davanti alla tv o svolgere ciò che vi fa sentire al sicuro.

7️⃣- Scorpione. Guardare costantemente chi ha “di più” è un modo per fregarvi da soli. Nessuno posta i propri fallimenti, ma li ha eccome.

Smettete di confrontarvi con mondi falsati. Questo lunedì assume un ritmo lento che vi farà apprezzare la quiete. Non avrete molta voglia di impegni e preferirete conversazioni leggere, anche se potrebbero emergere racconti o indiscrezioni che vi incuriosiranno. Fate attenzione a non esagerare con il cibo. Una passeggiata, magari in compagnia di una persona fidata, potrebbe aiutarvi a svuotare la mente e a ristabilire un equilibrio sereno.

6️⃣- Vergine. Una delusione d'amore non è un fallimento! Ogni relazione chiusa è un capitolo che vi insegna come trattarvi meglio, non come punirvi. Lasciate andare ciò che non vi vuole e fate spazio a ciò che vi rispetta. Vi aspetta una giornata pacata, dominata da un senso di serenità che da tempo non provavate.

Vi sentirete finalmente apprezzati e circondati da attenzioni sincere. Le difficoltà che avete affrontato lungo quest’anno vi hanno insegnato molto e rappresentano una base preziosa per scegliere meglio in futuro. Allontanate ogni tristezza e coccolatevi senza privazioni inutili. Non è il momento ideale per restrizioni o per mettervi alla prova con nuove regole.

5️⃣- Gemelli. Avete un blocco interiore, ma questo è solo un segnale che vi occorre chiarezza nella vita. La natura sognatrice vi spinge a desiderare molto, a volte più di quanto riuscite a organizzare. La costanza è la chiave per ottenere i risultati che immaginate e questo lunedì vi invita a ritrovare metodo e calma. Nelle coppie, il legame è saldo e si rafforza grazie a una giornata trascorsa insieme con maggiore complicità.

Chi è single potrebbe ricevere una proposta inattesa, capace di influenzare il futuro prossimo. Cercate di riposare senza fare troppo tardi.

4️⃣- Ariete. L'età è solo una scusa. Non si è mai troppo vecchi per imparare, per cambiare vita e per amare. Vi sentite meno irruenti e più concentrati, come se una nuova consapevolezza vi permettesse di agire con maggiore misura. Potrebbe arrivare una chiamata da un parente o nascere l’occasione per rivedere qualcuno che non sentivate da tempo. Nelle relazioni affettive domina una fase di monotonia che vi spinge a distaccarvi dall’idea dell’amore per un po’. Chi ha una famiglia con bambini o nipoti dovrebbe prestare attenzione, perché potrebbero vivere piccole difficoltà senza avere il coraggio di parlarne apertamente.

3️⃣- Cancro. Le persone vi trattano come insegnate loro a trattarvi. Se dite sempre di sì, vi daranno per scontati. Stabilite dei confini chiari. Vi sentite in una fase di pieno recupero, sia sul piano fisico sia su quello mentale. Le coppie giovani vivono momenti intensi, mentre chi è insieme da anni avverte una lieve noia provocata da distrazioni o impegni che impediscono al partner di essere presente. Questo non significa una mancanza di sentimento, ma solo il bisogno di ristabilire intimità e comunicazione. Prendetevi del tempo per ascoltare ciò che provate davvero.

2️⃣- Pesci. Avere sogni è facile. Renderli realtà richiede una capacità rara: mantenere la parola data a voi stessi. Create routine semplici, poche, sostenibili.

Arrivate a questo lunedì dopo giornate cariche di compiti e responsabilità. La fatica accumulata si fa sentire e il corpo vi chiede con decisione di fermarvi. Concedetevi tutto il riposo che potete, rimandando pulizie e altre incombenze. Dedicatevi alle attività che amate, lasciatevi andare al sonno e scegliete pasti leggeri. In questo modo riuscirete a ritrovare un equilibrio psicofisico capace di riportarvi in forma.

1️⃣- Bilancia. Siete, furbi e creativi. Coltivate fieramente questi talenti. Questa giornata vi vede impegnati in piccoli lavori domestici che rimandavate da troppo tempo. Anche se spesso vi lamentate per la mole di impegni, vi è quasi impossibile restare inattivi. Una persona cara potrebbe confidarsi con voi o proporvi qualcosa di inaspettato che vi farà riflettere.

In amore siete coinvolti e intensi, ma non commettete l’errore di considerare scontata la presenza di chi vi sta accanto. Un buon riposo vi darà l’energia necessaria per affrontare i giorni successivi. Fate attenzione ai più piccoli della famiglia, che potrebbero mostrarsi particolarmente capricciosi.

L'astrologia della giornata

Lunedì 17 novembre 2025 la Luna transita in Bilancia accentuando armonia e ricerca di equilibrio nei rapporti.

La sua opposizione al Sole in Scorpione crea una tensione dinamica tra diplomazia e desiderio di verità profonda Questo è un giorno per negoziare con tatto ma senza evitare i veri problemi