L'oroscopo del 20 novembre evidenzia l'ingresso della Luna in Sagittario, quest'ultimo insediato al primo posto in classifica. La giornata di giovedì si presenta positiva anche per Gemelli, Cancro e Scorpione tutti valutati con le cinque stelline relative ai periodi fortunati. Invece, sia l'Ariete che Pesci risultano valutati con solo due stelline: per entrambi gli astri consigliano pazienza e prudenza.

Oroscopo del 20 novembre 2025: le previsioni zodiacali con la classifica a stelline di giovedì

♈ Ariete: ★★. Una prospettiva più lenta del previsto caratterizzerà questo giovedì, generando una sensazione di rallentamento che richiederà pazienza e misura.

Per coloro che appartengono a questo segno emergerà la necessità di rivedere con attenzione alcuni passaggi legati ai progetti in sospeso, perché nulla sembrerà procedere con la rapidità desiderata. Sul fronte affettivo si noterà un clima più silenzioso, fatto di piccoli dettagli da interpretare senza precipitazione. In ambito professionale potranno nascere piccole incomprensioni, non gravi, ma tali da imporre un chiarimento ponderato prima di procedere oltre. Le dinamiche familiari resteranno discrete, pur richiedendo una maggiore disponibilità verso richieste che appariranno leggere ma insistenti. Sarà insomma una giornata che non porterà grandi slanci, ma che permetterà di osservare con lucidità ciò che merita un’impostazione nuova, lasciando spazio a scelte più consapevoli nelle ore successive.

♓ Pesci: ★★. Un ritmo incostante accompagnerà questa giornata, creando uno scenario in cui alcune aspettative non troveranno subito una risposta. Coloro che sono nati sotto questo segno potrebbero vivere momenti di lieve dispersione mentale, con difficoltà a incastrare gli impegni come previsto. In ambito relazionale si noterà un atteggiamento più riservato, utile per chiarire interiormente ciò che conta, ma meno efficace se la situazione richiederà immediatezza comunicativa. Le questioni pratiche procederanno, ma con l’impressione di dover correggere più volte piccoli passaggi inattesi. In ambito lavorativo servirà maggiore precisione, perché la giornata tenderà a mettere in evidenza eventuali leggerezze.

Anche nella sfera familiare emergerà la necessità di maggiore calma, specialmente se qualcuno richiederà maggiore attenzione. Sebbene non manchino spazi di quiete, sarà un giovedì da affrontare con misura, evitando sovraccarichi e lasciando sedimentare le informazioni prima di prendere decisioni importanti.

♍ Vergine: ★★★. Un giovedì moderato, costruito su ritmi equilibrati ma non particolarmente incisivi, accompagnerà i nativi. Per coloro che appartengono a questo segno la giornata offrirà la possibilità di riorganizzare alcune questioni pratiche lasciate indietro, trovando una certa soddisfazione nel rimettere ordine dove serve. In ambito affettivo prevarrà un comportamento prudente, utile a evitare malintesi e a mantenere un dialogo sereno.

La sfera lavorativa si presenterà lineare, con compiti da svolgere senza urgenze particolari, ma con la richiesta implicita di mantenere costanza e precisione. In famiglia si respirerà un clima tranquillo, ideale per sistemare dettagli della quotidianità senza tensioni. Gli scambi amicali resteranno piacevoli, anche se non particolarmente dinamici. Nel complesso sarà una giornata utile più alla gestione ordinaria che ai grandi passi avanti, ma capace comunque di garantire un senso di continuità rassicurante.

♉ Toro: ★★★★. Un’atmosfera costruttiva avvolgerà questo giovedì, portando con sé un’energia concreta e rassicurante. Per i nativi si aprirà una fase scandita da progressi tangibili, specialmente negli ambiti che richiedono metodo e pazienza.

Sul piano professionale la giornata offrirà un buon terreno per consolidare posizioni e avanzare in trattative rimaste sospese. In campo affettivo si noterà una disponibilità maggiore al dialogo, con scambi più morbidi e una capacità rinnovata di comprendere le esigenze della persona amata. Anche la sfera familiare sarà ben sostenuta, con momenti pratici da affrontare ma senza pressioni eccessive. Le relazioni di amicizia porteranno una nota di serenità, favorendo un confronto spontaneo e sincero. Sarà un giovedì in cui ogni passo, anche il più piccolo, contribuirà a rafforzare certezze importanti, aprendo spiragli utili per i giorni successivi.

♌ Leone: ★★★★. Una giornata scandita da segnali incoraggianti prenderà forma già dalle prime ore.

Coloro che sono nati sotto questo segno potranno contare su un clima più armonioso nelle interazioni quotidiane, soprattutto nei rapporti professionali, dove organizzazione e determinazione troveranno un punto d’incontro efficace. Le dinamiche affettive appariranno più fluide, con gesti spontanei capaci di migliorare l’intesa. In famiglia emergerà un’atmosfera curiosa, fatta di piccole iniziative che contribuiranno a rendere il clima più vivace. Anche sul fronte sociale non mancheranno contatti utili, con la possibilità di riprendere progetti condivisi rimasti in pausa. La giornata non promette colpi di scena eclatanti, ma offrirà una scia costante di piccoli miglioramenti che, messi uno accanto all’altro, restituiranno una sensazione generale di equilibrio crescente.

♎ Bilancia: ★★★★. L’oroscopo prevede una giornata capace di offrire un buon margine d’espressione, grazie a un equilibrio che si costruirà con naturalezza nel corso delle ore. Per coloro che appartengono a questo segno il clima professionale risulterà scorrevole, con compiti portati avanti senza ostacoli rilevanti e con la possibilità di chiarire rapporti rimasti in sospeso. La sfera affettiva troverà un suo passo deciso, sostenuta da un atteggiamento più ricettivo e disponibile ad ascoltare. In famiglia si recupererà un ritmo sereno, utile per affrontare piccoli impegni con spirito collaborativo. Le relazioni amicali porteranno leggerezza, offrendo momenti di confronto piacevoli e spontanei.

Sarà un giovedì ben strutturato, con un equilibrio che permetterà di distribuire le energie nei vari ambiti senza cadere in eccessi o tensioni superflue.

♑ Capricorno: ★★★★. Un quadro ordinato accompagnerà questo giovedì, delineando una giornata capace di offrire solidità e continuità. Per i nativi si aprirà uno scenario che favorirà l’impegno costante, con la possibilità di avanzare in un progetto che richiede precisione e fermezza. In ambito professionale si noterà una crescita progressiva, sostenuta da riscontri che, pur non essendo eclatanti, contribuiranno a consolidare posizioni importanti. Sul fronte affettivo il clima risulterà tranquillo, con dialoghi misurati ma efficaci, utili a chiarire piccoli nodi rimasti sospesi.

Anche la dimensione familiare porterà soddisfazioni discrete, grazie a una collaborazione spontanea che renderà più semplice la gestione delle situazioni pratiche. Le amicizie offriranno stimoli gradevoli, con scambi che alimenteranno una sensazione di stabilità. Sarà una giornata che non cercherà sorprese, ma che garantirà risultati concreti e ben distribuiti.

♒ Acquario: ★★★★. Una corrente dinamica attraverserà la giornata, portando un desiderio di rinnovamento che tenderà a manifestarsi in vari ambiti. Per coloro che appartengono a questo segno emergerà una spinta a riorganizzare aspetti lasciati in sospeso, con un’energia pronta a sostenere iniziative rimandate da tempo. Nel settore professionale si apriranno spazi interessanti per collaborazioni o accordi da riformulare, con la sensazione di poter intervenire con maggiore lucidità.

La sfera affettiva vivrà momenti di scambio autentico, in cui un dettaglio inatteso potrà ravvivare il dialogo. In famiglia si respirerà un clima libero da tensioni, utile per prendere decisioni condivise. Tra gli amici non mancheranno stimoli originali, capaci di portare idee nuove. Nel complesso la giornata scorrerà con vivacità controllata, mantenendo un equilibrio che permetterà di gestire gli impegni senza affanni.

♊ Gemelli: ★★★★★. Una brillante vitalità darà colore a questo giovedì, creando uno scenario particolarmente favorevole per i nativi. Per chi appartiene a questo segno si aprirà una fase di grande freschezza mentale, ideale per cogliere opportunità e proporre iniziative. La sfera professionale avrà riscontri forti, con contatti che potranno generare prospettive convincenti o accelerare situazioni rimaste in attesa.

In campo affettivo si respirerà un’aria leggera e giocosa, con momenti capaci di rafforzare l’intesa. Anche in famiglia si noterà una partecipazione attiva, utile per coordinare progetti pratici con spontaneità. Le amicizie offriranno sostegno e spunti nuovi, alimentando un senso di vivacità contagiosa. Sarà una giornata in cui ciò che verrà costruito avrà basi solide e potrà lasciare un’impronta significativa nei giorni successivi.

♋ Cancro: ★★★★★. Una dolce intensità accompagnerà questo giorno, favorendo un clima fluido e armonioso in molti contesti. Per chi è nato sotto questo segno prenderà forma una fase in cui la dimensione emotiva e quella pratica troveranno un punto d’incontro naturale.

Nel lavoro emergeranno segnali incoraggianti, con un riconoscimento implicito degli sforzi portati avanti finora. In ambito affettivo si svilupperà un dialogo più sereno, con la possibilità di recuperare sfumature positive che erano state trascurate. In famiglia il rapporto con le persone più vicine si farà più caldo, con una complicità pronta a sostenere decisioni condivise. Anche le relazioni amicali offriranno momenti piacevoli, colmi di comprensione reciproca. Sarà una giornata in cui ogni dettaglio sembrerà trovare il proprio posto, regalando un ritmo costante e decisamente appagante.

♏ Scorpione: ★★★★★. Un’intuizione precisa sarà la caratteristica dominante della giornata, creando un contesto ideale per consolidare tratte importanti del percorso personale.

Per i nativi si aprirà uno scenario favorevole al controllo delle dinamiche quotidiane, con la possibilità di affrontare situazioni complesse con grande lucidità. Nel settore lavorativo si noterà una capacità di anticipare le mosse altrui, ottenendo risultati significativi. Sul piano affettivo la giornata offrirà un livello di intesa intenso, alimentato da gesti spontanei e da una comunicazione che saprà andare oltre le parole. La vita familiare porterà equilibrio e sostegno, con momenti di scambio che rafforzeranno il senso di appartenenza. Anche le amicizie risulteranno stimolanti, grazie a contatti che aiuteranno a sviluppare nuove prospettive. Una giornata potente, in cui ogni decisione si muoverà nella direzione più adatta.

♐ Sagittario: ‘top del giorno’. L'oroscopo preannuncia una giornata all’insegna della Luna, questo giovedì in transito nel segno, portando una luce capace di esaltare ogni settore della quotidianità. Per coloro che appartengono a questa costellazione si aprirà un capitolo vivace, pronto a sostenere iniziative personali e a rafforzare il desiderio di mettersi in gioco. In ambito professionale arriveranno segnali chiari, con un riconoscimento evidente della qualità del lavoro svolto. Nel campo affettivo l’intesa potrà raggiungere un livello profondo, grazie a un’atmosfera più spontanea e aperta. La famiglia offrirà un sostegno leale, utile per consolidare scelte nuove o per sistemare situazioni rimaste in sospeso. Le amicizie saranno vivide e trascinanti, con conversazioni piene di entusiasmo. Una giornata di grande forza interiore, in cui ogni iniziativa potrà prendere forma con slancio e coraggio.