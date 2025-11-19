L'astrologia del 20 novembre 2025 cambia le carte in tavola dell'oroscopo, in primis per il passaggio della Luna in Sagittario. Essendoci anche il novilunio, si rinnovano pensieri, modus operandi e altri fattori, con la Vergine che arranca all'ultimo posto a causa di una maggior fatica nell'affrontare questa giornata. Al contrario, l'Acquario è investito da una grande vitalità e si gode così il primo posto in classifica.

Classifica e oroscopo del giorno 20 novembre: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Vergine. Ogni grande viaggio inizia con la decisione di provarci.

Avete già fatto il primo passo: ora camminate con coraggio. La giornata si apre con una certa fatica interiore, come se ogni dettaglio riuscisse a pesare più del previsto. Vi capita di sentire il bisogno di rimettere ordine fuori e dentro di voi, quasi per recuperare un equilibrio che vi sfugge da qualche tempo. Se qualcosa non vi lascia tranquilli durante la notte, il passo più utile è aprirvi con qualcuno di fidato, perché condividere un dubbio alleggerisce e permette di capirsi meglio. Nel corso delle ore potrete ricevere una telefonata inattesa che vi costringerà a riorganizzare gli impegni. In famiglia o con i figli sarà necessario parlare con chiarezza, ma con un tono gentile, per evitare malintesi che vi sottrarrebbero energie.

1️⃣1️⃣- Capricorno. Non permettete alle difficoltà di spegnere il fuoco interiore. Siete quel fuoco, e niente può oscurarvi a lungo. Questa giornata richiede attenzione e presenza mentale. È facile lasciarsi distrarre da pensieri insistenti, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, che in questo periodo sembrano avvolti da una lieve nebbia. Potreste non riuscire a capire cosa vi aspettate veramente da chi avete accanto. Cercate un momento di tranquillità per ascoltarvi e non pretendere risposte immediate. Una volta a casa, concedetevi un tempo per staccare e ritrovare la calma. Le preoccupazioni, se lasciate fuori dalla porta, smettono di bussare con forza. Intanto coltivate quei progetti personali che negli ultimi tempi avete trascurato, perché saranno preziosi nei mesi che verranno.

1️⃣0️⃣- Bilancia. Guardatevi allo specchio e vedete non solo chi siete, ma tutto ciò che voi potete diventare. Il potenziale è lì, sta a voi liberarlo. Vi sentite fermi, come se né l’amore né il lavoro vi stessero offrendo lo slancio che desiderate. Forse avete messo le vostre esigenze davanti a quelle del partner e ora percepite una distanza che vi pesa. Ricordate che l’equilibrio nasce anche dalla capacità di dare, non soltanto di ricevere. Ogni piccola contrarietà sembra amplificarsi e l’invadenza di chi vi circonda diventa più difficile da gestire. Nonostante ciò, potreste imbattervi in un movimento economico positivo che cambierà l’umore. Rientrate presto e concedetevi un po’ di silenzio: vi aiuterà a ritrovare una direzione.

9️⃣- Toro. Non abbiate paura di sbagliare. Trasformate ogni intoppo in un gradino, ogni caduta in una lezione per rialzarvi più forti di prima. Capita spesso che il pensiero torni a un amore che avete lasciato andare perché non funzionava più. Questi ricordi, però, rallentano il cammino. È arrivato il momento di guardare avanti, respirare e permettervi un’occasione nuova. Uscite, fatevi un regalo semplice e alleggerite i pensieri del cuore. Anche nelle coppie più unite si avverte un po’ di tensione, forse per vecchie incomprensioni mai chiarite del tutto. In famiglia potrebbero giungere delle richieste a cui sarebbe meglio non sottrarsi, perché qualcuno potrebbe contare proprio sul vostro supporto.

Una disponibilità sincera può rafforzare rapporti che vi stanno a cuore.

8️⃣- Ariete. Concentratevi sul presente. Costruite il futuro con le azioni che compite in questo preciso momento. Siate pienamente presenti Vi portate dietro una serie di questioni arretrate che vi infastidiscono e assorbono energie. Con calma e pazienza, però, riuscirete a trovare una soluzione più efficace di quanto immaginate. Da qualche tempo vi sentite instabili, come se un cambiamento improvviso potesse cogliervi di sorpresa. Cercate di respirare a fondo prima di parlare, perché una parola fuori posto rischierebbe di creare complicazioni inutili. Nelle prossime ore potrebbe arrivare una risposta che attendevate da un po’ e che vi permetterà di fare maggiore chiarezza.

7️⃣- Sagittario. Smettete di confrontare la vostra vita con quella degli altri. Spoiler: siete unici. La vostra strada, i vostri tempi e il vostro successo sono un capolavoro in divenire. La mente recupera luce e vitalità, e la vostra creatività sembra tornare a farsi sentire. Vi muoverete tra le faccende domestiche con un ritmo più fluido, sperimentando qualcosa di nuovo in cucina o rinnovando piccoli angoli della casa. Lo shopping può essere una tentazione forte quando c’è un velo di malinconia, ma fate attenzione alle spese perché il bilancio non è sempre semplice da gestire. Talvolta provate un po’ di invidia verso chi ha più possibilità economiche, ma ricordate che il valore personale non si misura dal portafoglio.

Se un superiore dovesse mostrarsi scorretto verso voi o i colleghi, questa è la giornata giusta per far valere con calma la vostra dignità.

6️⃣- Gemelli. Le sfide non sono muri, sono attrezzi in palestra. Usatele per scolpire la versione più forte e saggia di voi stessi. Da tempo avete perso entusiasmo per una passione che una volta vi assorbiva completamente. In realtà non l’avete abbandonata: vi manca lo stimolo giusto, soffocato forse da una preoccupazione familiare o da una delusione che ancora pesa nei ricordi. Durante il giorno vi confiderete con qualcuno che vi è sempre vicino e questo confronto vi aiuterà a osservare le cose da una prospettiva più distesa. È un periodo in cui serve prudenza, soprattutto nelle decisioni istintive.

Recupererete speranza e slancio più avanti, ma già ora potete fare un passo per volta verso un nuovo equilibrio.

5️⃣- Pesci. Non accontentatevi di un sogno piccolo. Meritate di inseguire ciò che vi fa brillare gli occhi. Osate, con tutto il cuore. Avvertite un po’ di stanchezza, come se il vostro cuore si fosse preso carico di troppe emozioni degli altri. Siete sempre pronti a consolare e a offrire conforto, e ora una persona a voi cara non sta passando un momento semplice. Il vostro affetto è prezioso, ma ricordate che anche voi avete bisogno di ricaricarvi. In giornata potrebbero presentarsi delle spese urgenti da affrontare. Più avanti giungeranno notizie interessanti in ambito affettivo che potrebbero portare cambiamenti significativi.

I single si sentono sfiduciati, ma l’amore arriva spesso quando si smette di rincorrerlo.

4️⃣- Scorpione. Celebrate ogni vostra vittoria, piccola o grande che sia. Piantate semi di gratitudine e raccoglierete campi di gioia. Il ritmo della giornata è più lento del solito e potreste sentirvi frustrati di fronte a impegni che avanzano a fatica. Avete sogni importanti e allo stesso tempo spese che si accumulano, creando un senso di pressione. La mente tornerà a un affetto che non vedete da molto tempo, oppure a un legame che vi ha segnati. È una buona giornata per una piccola uscita, soprattutto per chi è single: una chiacchierata leggera può aprire la strada a un incontro sorprendente.

3️⃣- Cancro. La paura bussa alla vostra porta.

Con un respiro profondo, aprite e trasformatela in coraggio. È una vostra alleata, non una nemica. Vi sentite pieni di una forza che negli ultimi tempi era rimasta nascosta. La sincerità, spesso disarmante, vi ha procurato simpatie e antipatie, ma chi vi conosce davvero sa quanto valga la lealtà. Quando desiderate qualcosa, sapete mettervi in gioco con determinazione. In famiglia vi impegnate sempre al massimo e non sopportate l’idea che qualcuno possa soffrire. Sarete molto richiesti, soprattutto da chi cerca un consiglio o un supporto concreto. Chi è in cerca di lavoro può approfittare di questo slancio per presentarsi nel modo migliore. Possibili spese legate alla casa. I cuori solitari potrebbero avere un ammiratore più timido del previsto.

2️⃣- Leone. Ascoltate quella vocina dentro di voi che dice 'ce la posso fare'. Avete ragione: ce la potete fare, e come La giornata si apre con un’irresistibile voglia di iniziare un progetto nuovo o concedervi qualche spesa che vi gratifichi. Di solito siete attenti ai consumi, ma qualche tentazione dolce può farsi largo con facilità. Gli impegni saranno numerosi e in casa potrebbe emergere un piccolo guasto da sistemare. Nonostante ciò, riuscirete a mantenere il vostro orgoglio tipico, accompagnato da complimenti che vi faranno sorridere. Una notizia inaspettata potrebbe arrivare nei prossimi giorni, portando un’aria fresca che vi rianimerà.

1️⃣- Acquario. Ricordate che la meta è importante, ma lo è di più la persona che diventate lungo il cammino.

Godetevi il viaggio Questo è un periodo di grande vitalità: vi sentite pieni di energie, ma dovete evitare di andare oltre i vostri limiti. Quando si desidera troppo, si rischia di stringere poco. Qualcuno potrebbe affidarvi una confidenza che vi porterà a riflettere e a ricevere consigli utili da mettere in pratica più avanti. Per quanto riguarda le spese, rimandatele: sarà più saggio farlo tra qualche giorno. Dedicatevi invece al movimento, perché il corpo chiede attenzioni sincere dopo tante ore trascorse davanti agli schermi.

L'astrologia della giornata

Dunque, in questo 20 novembre la Luna Nuova in Sagittario congiunta a Marte porta un’ondata di iniziativa immediata: il desiderio di muovervi, prendere decisioni rapide e aprirvi a nuovi orizzonti diventa più forte.

Ciò crea un insieme di entusiasmo e impeto che può favorire dei nuovi inizi, anche se richiede autocontrollo onde evitare scatti impulsivi.

Nel frattempo Sole, Mercurio e Venere in Scorpione intensificano le emozioni e rendono più profonde le percezioni. Il Sole accentua la volontà di trasformazione, Mercurio spinge a scavare sotto la superficie nei discorsi e nei pensieri, mentre Venere amplifica la passione e il bisogno di autenticità nei rapporti. È un’atmosfera che unisce coraggio, introspezione e desiderio di verità in ogni interazione.