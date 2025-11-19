L'oroscopo di giovedì 20 novembre preannuncia una giornata ricca di sfumature, con il Sagittario che si aggiudica la prima posizione per l'incontenibile entusiasmo, il Leone che sprigionerà un'energia contagiosa e la Bilancia che godrà di un'armonia celestiale.

L'oroscopo e la classifica dei 12 segni zodiacali di domani, giovedì 20 novembre: Sagittario e Leone al top

SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre) Voto 5,5. Parola chiave: alti e bassi, non mostratevi permalosi.

Sarà una giornata con qualche piccolo scossone emotivo. Le stelle suggeriscono che potreste incontrare degli alti e bassi che metteranno alla prova la vostra pazienza.

Non vi mostrerete permalosi se le cose non andranno esattamente come avevate previsto? Eviterete discussioni inutili mantenendo un profilo basso e aspetterete un momento più propizio per esprimere le vostre opinioni. Sul fronte lavorativo, sarà meglio procedere con cautela, mentre in amore risolverete eventuali malintesi con un approccio più pacato. Ricorderete che la tolleranza è la chiave per superare questo momento un po' altalenante.

TORO (20 aprile - 20 maggio) Voto 5. Parola chiave: possibili incomprensioni, calma e prudenza.

Le dinamiche interpersonali del 20 novembre richiederanno una dose extra di pazienza. Potreste imbattervi in alcune possibili incomprensioni, specialmente con chi vi è più vicino.

Mantenete la calma e procederete con prudenza in ogni vostra interazione. Non vi lascerete prendere dal nervosismo se un progetto non prenderà la piega desiderata al primo tentativo. In ambito professionale, vi concentrerete sui compiti che richiedono precisione e non prenderete decisioni affrettate. In amore, ascolterete attentamente il vostro partner prima di reagire. Eviterete di alimentare inutili tensioni e preferirete la serenità.

PESCI (19 febbraio - 20 marzo) Voto 6. Parola chiave: senza infamia e senza lode, giornata di routine.

La giornata di domani sarà una giornata che si prospetta "senza infamia e senza lode", all'insegna della routine. Non dovrete aspettarvi grandi colpi di scena o svolte improvvise, ma potrete contare su una serena normalità.

Svolgerete i vostri compiti quotidiani con il solito impegno, ma non forzerete i tempi o gli eventi. Accetterete che a volte la tranquillità è il miglior regalo che le stelle possano fare. In amore, vivrete momenti dolci e pacati con il partner, mentre i single non saranno particolarmente inclini alla caccia. Approfitterete di questa calma per ricaricare le batterie.

ARIETE (21 marzo - 19 aprile) Voto 7. Parola chiave: dinamismo e determinazione.

Il vostro innato dinamismo tornerà a farsi sentire con forza. Affronterete la giornata con la determinazione che vi contraddistingue, pronti a superare ogni ostacolo. Le stelle vi daranno la spinta necessaria per portare avanti i vostri progetti con energia.

Sul lavoro, vi distinguerete per l'iniziativa e la rapidità nel prendere decisioni. Non vi tirerete indietro di fronte alle sfide, anzi, le accoglierete come opportunità per dimostrare il vostro valore. In amore, sarete passionali e diretti, rafforzando il legame con gesti concreti. Sentirete che questa è la giornata ideale per seminare i semi del successo futuro.

CANCRO (21 giugno - 22 luglio) Voto 7. Parola chiave: dialogo con il partner, si rafforza il rapporto.

L'attenzione sarà focalizzata sul dialogo e sul rafforzamento del rapporto di coppia. Dedicherete tempo e attenzione al vostro partner, e le conversazioni che intraprenderete saranno profonde e significative. Riuscirete a superare vecchie incomprensioni e a consolidare l'intimità.

Per i single, potranno esserci incontri che vi regaleranno una piacevole sensazione di connessione emotiva. Sul fronte professionale, troverete che la collaborazione è la chiave del successo. Non vi chiuderete in voi stessi; al contrario, sarete aperti e disponibili, e questo atteggiamento vi porterà beneficio.

VERGINE (23 agosto - 22 settembre) Voto 7. Parola chiave: buona organizzazione e concentrazione.

La vostra innata buona organizzazione e la concentrazione saranno i vostri migliori alleati in questo giovedì. Gestirete i vostri impegni con meticolosa precisione, ottenendo risultati che saranno all'altezza delle vostre aspettative. Vi dedicherete ai dettagli con la solita attenzione, e questo vi permetterà di evitare errori.

Sul lavoro, sarete efficienti e produttivi; i colleghi ammireranno il vostro metodo. In amore, vi prenderete cura del vostro partner in modo pratico e premuroso, dimostrando il vostro affetto con gesti concreti. Non vi farete distrarre dalle piccole cose e manterrete il focus sui vostri obiettivi.

CAPRICORNO (22 dicembre - 20 gennaio) Voto 7. Parola chiave: razionalità e praticità.

La vostra razionalità e il vostro spirito pratico saranno più che mai in primo piano. Affronterete la giornata con un approccio metodico e sensato, risolvendo problemi complessi con facilità e logica. Non vi lascerete influenzare dalle emozioni e manterrete i piedi per terra in ogni situazione. Sul lavoro, sarete in grado di valutare i rischi e di prendere le decisioni più vantaggiose per la vostra carriera.

In amore, preferirete la stabilità e la sicurezza ai colpi di testa; comunicherete i vostri sentimenti in modo chiaro e onesto. Sarà una giornata ideale per pianificare il futuro a lungo termine.

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno) Voto 7,5. Parola chiave: vivacità e curiosità.

Una ventata di vivacità e curiosità accompagnerà il vostro giovedì. Sentirete il bisogno di apprendere cose nuove e di scambiare idee con gli altri. La vostra mente sarà agile e pronta a cogliere ogni stimolo intellettuale. Non vi annoierete di certo, perché sarete sempre in cerca di nuove conversazioni e incontri. Sul lavoro, porterete una ventata di freschezza nei vostri progetti, proponendo soluzioni innovative. In amore, sarete brillanti e comunicativi, alleggerendo l'atmosfera con la vostra ironia.

Sfrutterete questa energia positiva per espandere i vostri orizzonti sociali e culturali.

ACQUARIO (21 gennaio - 19 febbraio) Voto 7,5. Parola chiave: nuovi stimoli professionali e creatività.

Sarete travolti da nuovi stimoli professionali che accenderanno la vostra creatività. Vi sentirete particolarmente ispirati e desiderosi di sperimentare percorsi non convenzionali. Le idee che avrete in questa giornata potranno rivelarsi vincenti e aprire nuove porte per il vostro futuro. Non avrete paura di osare e di allontanarvi dalla norma, dimostrando il vostro spirito innovativo. Sul lavoro, sarete apprezzati per la vostra originalità. In amore, cercherete un partner che sappia stimolare la vostra mente, e potrete imbattervi in incontri inaspettati e stimolanti.

Darete libero sfogo al vostro genio.

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre) Voto 8. Parola chiave: armonia nella coppia, possibili incontri per i single.

L'armonia regnerà sovrana nel vostro cielo sentimentale. Vivrete momenti di grande intesa con il vostro partner, e il senso di equilibrio e pace vi farà sentire al sicuro. Se siete single, le stelle prevedono possibili incontri che potranno portare a relazioni significative; sarete magnetici e il vostro fascino sarà irresistibile. Sul fronte lavorativo, sarete abili nel negoziare e nel trovare soluzioni che soddisfino tutte le parti. La vostra diplomazia vi aprirà molte porte. Vi godrete una giornata all'insegna della bellezza e del benessere, curando sia le relazioni che l'aspetto esteriore.

LEONE (23 luglio - 22 agosto) Voto 8,5. Parola chiave: energia al massimo, risultati positivi.

Sarete al top della forma! La vostra energia sarà al massimo, e sarete in grado di raggiungere risultati positivi in ogni campo. La fiducia in voi stessi sarà contagiosa, e guiderete gli altri con il vostro entusiasmo. Non vi accontenterete di mezze misure, ma mirerete in alto, ottenendo il successo che meritate. Sul lavoro, sarete i protagonisti indiscussi, ricevendo lodi e riconoscimenti. In amore, sarete passionali e generosi, donando gioia e calore a chi vi è accanto. Approfitterete di questa giornata stellare per far valere il vostro valore e la vostra leadership. Sentirete il ruggito del successo.

SAGITTARIO (22 novembre - 20 dicembre) Voto 9. Parola chiave: giornata super, entusiasmo da vendere.

La vostra giornata sarà super, un vero e proprio trionfo di positività e buon umore! Avrete entusiasmo da vendere, e questo vi permetterà di affrontare ogni situazione con leggerezza e ottimismo. La vostra sete di conoscenza e la voglia di avventura vi spingeranno a esplorare nuovi orizzonti, sia fisici che mentali. Sul lavoro, saranno favorite le iniziative che richiederanno un approccio audace e innovativo; sarà facile che riceviate buone notizie. In amore, sarete particolarmente giocosi e aperti, vivendo il rapporto con gioia e libertà. Non vi farete fermare da nulla e coglierete ogni opportunità che vi si presenterà.