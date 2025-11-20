L'oroscopo di venerdì 21 novembre preannuncia una giornata ricca di cambiamenti e opportunità per molti, ma che richiederà cautela per altri. Tra i dodici segni zodiacali, coloro che attireranno maggiormente l'attenzione, per dinamismo e fortuna, saranno il Sagittario, l'Acquario e il Leone.

Oroscopo di venerdì 21 novembre e classifica: domina il Sagittario, il Toro dovrà mantenere la calma

TORO (20 aprile - 20 maggio) Voto 5. Parola chiave: Sfide inaspettate, la nostalgia potrebbe confondervi.

Sarà una giornata in cui affronterete delle sfide inaspettate, specialmente nell'ambito lavorativo o personale.

Dovrete mantenere la calma e utilizzare la vostra proverbiale tenacia per superare gli ostacoli che si presenteranno. La nostalgia per il passato potrebbe confondervi, portandovi a idealizzare situazioni che non torneranno. Concentratevi sul presente e sulle possibilità future, evitando di prendere decisioni importanti basate su un sentimento malinconico. In amore, sentirete il bisogno di rassicurazioni. Cercate il dialogo sincero col partner, ma evitate di chiudervi in voi stessi per timore di non essere compresi. Dedicherete del tempo alla riflessione, rivalutando le vostre priorità. Ricordate che ogni sfida è un'opportunità di crescita.

CAPRICORNO (22 dicembre - 20 gennaio) Voto 5. Parola chiave: Incomprensioni in agguato, cercate di rimediare.

Vi troverete ad affrontare possibili incomprensioni, soprattutto nelle relazioni più strette. Il vostro rigore e la tendenza a non esprimere apertamente i sentimenti potrebbero essere fraintesi. Cercate di rimediare a eventuali malintesi adottando un approccio più morbido e conciliante. Nel lavoro, sarete messi alla prova da colleghi o superiori; mantenete la professionalità e non reagite d'impulso. Le stelle vi suggeriscono di fare un passo indietro e di ascoltare attentamente le ragioni altrui prima di esprimere il vostro punto di vista. Rischierete di sentirvi isolati se non farete uno sforzo per aprirvi. Programmate una serata tranquilla per ricaricare le energie e ritrovare la lucidità necessaria per gestire le piccole tensioni.

VERGINE (23 agosto - 22 settembre) Voto 5,5. Parola chiave: Gelosie in agguato, coltivate la pazienza.

Secondo l'oroscopo, dovrete fare i conti con gelosie e piccole invidie che potrebbero minare il vostro equilibrio emotivo, sia in ambito sentimentale che professionale. Coltivate la pazienza e non lasciatevi trascinare in discussioni inutili che prosciugheranno le vostre energie. Nel lavoro, la vostra meticolosità sarà apprezzata, ma riceverete critiche da chi non condividerà il vostro approccio. Ignorate le provocazioni e concentratevi sui vostri obiettivi. In amore, sarete portati a dubitare del partner o a richiedere maggiori attenzioni. Evitate di cadere nella trappola della gelosia retroattiva e cercate di comunicare i vostri bisogni con calma.

Ricordatevi che la perfezione è un'illusione; accettate le imperfezioni delle persone che vi circondano e di voi stessi. Trascorrete del tempo all'aria aperta per distendere i nervi.

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre) Voto 6. Parola chiave: Siete sotto pressione, organizzate meglio gli impegni.

Sentirete che gli impegni vi schiacciano e che siete sotto pressione da più fronti. Sarà fondamentale organizzare meglio la vostra agenda, imparando a dire di no quando necessario. Non potrete accontentare tutti, e dovrete accettare che il multitasking non è sempre la soluzione migliore. Nel campo professionale, riceverete nuove responsabilità che, sebbene gratificanti, richiederanno un maggiore dispendio di tempo.

Cercate di delegare o di stabilire delle priorità chiare. In amore, desidererete maggiore armonia, ma dovrete essere voi i primi a portare equilibrio nella relazione. Condividete i vostri stati d'animo col partner. Non rinunciate ai vostri momenti di relax: vi saranno necessari per ritrovare la vostra centratura e la vostra proverbiale calma.

PESCI (19 febbraio - 20 marzo) Voto 6. Parola chiave: Dovrete prendere delle decisioni, non lasciatevi ingannare dal cuore.

Vi troverete di fronte a bivi importanti in cui dovrete prendere delle decisioni cruciali, soprattutto in ambito sentimentale o finanziario. Non lasciatevi ingannare unicamente dal cuore; sarà necessario unire l'intuizione all'analisi razionale per compiere la scelta più giusta.

Dovrete valutare attentamente le conseguenze a lungo termine delle vostre azioni. Nel lavoro, la vostra creatività sarà al top, ma rischiate di disperdere le energie in troppi progetti contemporaneamente. Focalizzatevi sull'obiettivo primario. In amore, sarete molto sensibili e potrete fraintendere segnali o parole non dette. Chiedete chiarimenti se qualcosa non vi è chiaro. Evitate di rifugiarvi nell'immaginazione e cercate un contatto concreto con la realtà.

CANCRO (21 giugno - 22 luglio) Voto 6,5. Parola chiave: Novità in arrivo, sappiate cogliere il lato giusto.

Vi attenderanno delle novità in arrivo, che potranno riguardare sia il settore professionale che quello affettivo. Dovrete sapere cogliere il lato giusto di questi cambiamenti, anche se all'inizio vi sembreranno destabilizzanti.

Il vostro intuito sarà una guida preziosa per distinguere le opportunità dalle illusioni. In ambito lavorativo, potrete ricevere una proposta inattesa; valutatela con la vostra solita prudenza, ma non siate troppo rigidi. In amore, sarete più aperti all'espressione dei sentimenti e riceverete in cambio l'affetto desiderato. Sentirete il bisogno di circondarvi delle persone care e dedicherete tempo alla famiglia. Ricordate di proteggere la vostra sensibilità senza chiudervi al mondo esterno.

SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre) Voto 7. Parola chiave: La passione conquista nuovi spazi ma poche distrazioni.

La passione conquisterà nuovi spazi nella vostra vita, infondendo energia e determinazione in ogni vostra azione.

Sarete particolarmente magnetici e persuasivi, capaci di attrarre l'attenzione degli altri. In amore, vivrete momenti intensi e profondi. Non concedetevi, però, troppe distrazioni. Nel lavoro, dovrete concentrarvi sui vostri obiettivi senza farvi sviare da pettegolezzi o questioni marginali. Utilizzate la vostra innata capacità di andare in fondo alle cose. Sarà un ottimo momento per avviare nuove collaborazioni o per lanciare progetti ambiziosi. Evitate l'eccessiva gelosia e cercate di fidarvi del partner. Dedicare tempo al vostro benessere fisico vi aiuterà a mantenere alta la concentrazione.

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno) Voto 7. Parola chiave: Dinamismo nel lavoro, dialogo aperto col partner.

Sarete pervasi da un dinamismo contagioso, specialmente nel lavoro. Potrete concludere affari importanti o ricevere lodi per la vostra versatilità. La vostra mente brillante sarà in continuo movimento, generando idee innovative. In ambito sentimentale, favorirete il dialogo aperto col partner. Riuscirete a risolvere questioni rimaste in sospeso grazie alla vostra capacità di comunicare con chiarezza e leggerezza. Approfittate di questa giornata per dedicarvi a un hobby che richieda agilità mentale. Attenzione a non disperdere le energie in troppe attività: stabilite delle priorità. Sentirete il bisogno di ampliare le vostre conoscenze; iscrivetevi a un corso o leggete un buon libro.

ARIETE (21 marzo - 19 aprile) Voto 8.

Parola chiave: Sentimenti stabili e profondi, nuove opportunità.

Godrete di una giornata caratterizzata da sentimenti stabili e profondi. In amore, rafforzerete il legame con il partner e sentirete una grande complicità. Per i single, si potranno presentare nuove opportunità di incontro che vi faranno vibrare l'anima. Nel lavoro, sarete pieni di energia e vedrete aprirsi nuove porte. Riceverete il supporto necessario per portare avanti i vostri progetti più ambiziosi. Non abbiate paura di osare, ma cercate di mantenere una strategia chiara. Dovrete dosare le vostre forze per non arrivare a sera completamente esausti. La vostra determinazione sarà la chiave del successo. Organizzate un'uscita con gli amici per condividere il vostro buon umore.

LEONE (23 luglio - 22 agosto) Voto 8,5. Parola chiave: Progetti per il futuro, siete un vulcano di idee.

Sarete un vero e proprio vulcano di idee, con la mente proiettata verso la realizzazione di progetti per il futuro. La vostra creatività sarà inarrestabile, e sarete in grado di coinvolgere gli altri con il vostro entusiasmo. Nel lavoro, riceverete riconoscimenti per il vostro spirito d'iniziativa. Non esitate a proporre le vostre visioni più audaci. In amore, la passione sarà alle stelle. Saprete come stupire il partner e riaccendere la scintilla nella relazione. Vi sentirete particolarmente fiduciosi e sicuri di voi stessi, ma evitate di cadere nell'eccessiva arroganza. Ascoltate i consigli di chi vi vuole bene.

Dedicare tempo all'attività fisica vi aiuterà a scaricare l'eccesso di energia.

ACQUARIO (21 gennaio - 19 febbraio) Voto 8,5. Parola chiave: Amore al top, siete carichi anche nel lavoro.

L'amore sarà al top, regalandovi momenti di profonda intesa e felicità condivisa. Le stelle favoriranno le relazioni nate di recente e rafforzeranno quelle già consolidate. Sarete carichi anche nel lavoro, con una mente aperta e pronta ad accogliere ogni novità. Potrete risolvere problemi complessi grazie al vostro pensiero laterale. Non rinunciate alla vostra indipendenza, ma cercate un equilibrio tra la libertà personale e il bisogno di intimità. Sarà un momento eccellente per dedicarvi a cause sociali o progetti che coinvolgano la collettività.

Ricordate di mantenere la calma se qualcuno non comprenderà subito le vostre idee avanguardistiche.

SAGITTARIO (22 novembre - 20 dicembre) Voto 9. Parola chiave: Tranquillità ed ottimismo, umore al top.

Godrete di una tranquillità interiore e di un ottimismo contagioso. Il vostro umore sarà al top, e saprete trasmettere positività a chiunque vi circondi. La fortuna vi assisterà in ogni settore. Nel lavoro, si potranno presentare occasioni di viaggio o di espansione che vi permetteranno di mettere a frutto la vostra sete di conoscenza. In amore, vivrete una fase di grande armonia e spensieratezza. Sarete particolarmente avventurosi e proporrete attività nuove al partner. Non dovrete affrontare ostacoli significativi, ma ricordate che l'eccessiva leggerezza potrebbe farvi sottovalutare dettagli importanti. Continuate a guardare il futuro con fiducia e sfruttate questa giornata per pianificare una nuova avventura.