L'oroscopo di domenica 2 novembre 2025 sancisce l'ingresso della Luna nel segno del Leone. Ariete: Mercurio in aspetto dissonante porterà scompiglio. I Pesci saranno romantici.

L'oroscopo di domenica 2 novembre: previsioni dello zodiaco da Ariete a Pesci

Ariete - Non vi sentirete particolarmente a vostro agio in questa giornata di fine settimana, complice Mercurio in aspetto dissonante. Farete fatica a mettervi in gioco e ad esternare i vostri sentimenti. Momento complicato. Voto: 5.

Toro - Nel lavoro sarete chiamati a dare il massimo per portare a termine i vostri progetti.

Il vostro obiettivo sarà quello di far leva sulla vostra energia. Voto: 6.

Gemelli - In coppia cercherete conforto dalla persona amata, ricevere dei consigli potrebbe portare a dei benefici. Sul fronte professionale è tempo di cambiamenti. Voto: 6,5.

Cancro - Acquisirete sicurezza in voi stessi. Il vostro essere carismatici vi permetterà di affrontare ogni obiettivo del giorno con grinta e ambizione. Voto: 7.

Leone - Carismatici e ottimisti. Avrete tutte le caratteristiche per affrontare la giornata di domenica nel migliore dei modi. Nel lavoro farete un passo avanti. In coppia sarete travolgenti. La Luna in congiunzione sarà un punto di forza per voi nativi del segno. Voto: 8.

Vergine - Nel corso della giornata di domenica avrete modo di avviare nuovi progetti.

Prenderete iniziative importanti che vi porteranno a compiere un passo importante negli affari. In ambito sentimentale non sono previsti cambiamenti: l'intesa con il partner sarà ottima. Voto: 7,5.

Bilancia - Le relazioni sentimentali necessitano di dialogo, ma voi in questo periodo tenderete ad essere taciturni. Giove vi metterà a dura prova, sarà necessario mantenere la calma. Voto: 5.

Scorpione - Il vostro dinamismo sarà contagioso. I colleghi resteranno sorpresi dalla vostra intraprendenza. Riuscirete a portare a termine ogni obiettivo senza alcuna difficoltà. In ambito sentimentale sarete romantici. Voto: 9.

Sagittario - In coppia sarete spontanei, e questo aspetto andrà a consolidare ulteriormente la vostra love story.

Nel lavoro affronterete le difficoltà del giorno con coraggio. Voto: 8.

Capricorno - Gli sforzi fatti nell'ultimo periodo vi verranno riconosciuti. Il vostro datore di lavoro sarà orgoglioso di voi. In ambito sentimentale ritroverete un'intesa perfetta con l'anima gemella. Voto: 9.

Acquario - Cuori solitari: avrete modo di fare nuovi incontri. Innamorati, voi invece avrete modo di vivere nuove emozioni con l'anima gemella. Sul fronte professionale non sono previsti cambiamenti. Voto: 7,5.

Pesci - Nel lavoro metterete in evidenza la vostra vena artistica. In ambito sentimentale sarete romantici e allo stesso tempo premurosi. Voto: 9.