L'oroscopo di domani, martedì 25 novembre, preannuncia una giornata di forti contrasti: per alcuni segni sarà un momento di pura eccellenza e stabilità, mentre per altri richiederà una gestione attenta delle emozioni e dei contrattempi. Le stelle vi inviteranno a sfruttare l'energia costruttiva del giorno per progredire in ambito lavorativo e affettivo. I segni che mostreranno una marcia in più e che godranno di un allineamento particolarmente favorevole saranno il Capricorno, i Gemelli e la Vergine.

Oroscopo di domani, martedì 25 novembre e classifica dei 12 segni: gelosia per lo Scorpione, buon umore per l'Acquario

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre) Voto 5. Parola chiave: gelosia e possessività in agguato, tenete lontano l'ira.

Dovrete fare i conti con ombre emotive in questa giornata. Le stelle vi metteranno alla prova sul fronte dei sentimenti, dove gelosia e possessività potranno essere in agguato, minando la serenità dei vostri rapporti. Sentirete il bisogno di controllo, ma dovrete imparare a lasciar andare e a fidarvi di chi vi è accanto. Sarete particolarmente reattivi, e farete bene a tenere lontano l'ira, poiché ogni scontro potrebbe lasciare ferite durature. In ambito lavorativo, potrete percepire una competizione eccessiva; dovrete concentrarvi sui vostri obiettivi senza farvi distrarre dalle manovre altrui.

Eviterete discussioni con colleghi o superiori che potrebbero alimentare il vostro nervosismo. Sarà un giorno in cui dovrete fare un profondo lavoro interiore per ritrovare la calma e la fiducia in voi stessi.

Toro (20 aprile - 20 maggio) Voto 5. Parola chiave: fastidiosi contrattempi in agguato, muovetevi con prudenza.

La giornata potrebbe presentare delle insidie pratiche. Fastidiosi contrattempi saranno in agguato, e potranno rallentare la vostra tabella di marcia, generando frustrazione. Dovrete muovervi con estrema prudenza in ogni ambito, specialmente in quello economico e burocratico. Eviterete di prendere decisioni affrettate o di firmare documenti importanti senza averli prima analizzati con la vostra solita meticolosità.

La vostra pazienza sarà messa a dura prova, ma ricorderete che la fretta sarà la peggiore consigliera. Sul fronte lavorativo, dovrete essere doppiamente precisi per evitare errori che potrebbero costarvi caro. In amore, sarete più taciturni del solito e farete bene a spiegare al partner il vostro stato d'animo, per non farlo sentire trascurato. Dovrete dedicarvi ad attività rilassanti per scaricare la tensione accumulata.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) Voto 5,5. Parola chiave: stanchezza e nervosismo, non forzate troppo la mano.

Vi sentirete affaticati e preda di un nervosismo diffuso in questo martedì. La stanchezza accumulata potrebbe rendervi meno disponibili e tolleranti, e tenderete a reagire in modo eccessivo a piccole provocazioni.

Dovrete assolutamente non forzare troppo la mano, né con voi stessi, pretendendo più di quanto potrete dare, né con gli altri, cercando di imporre le vostre idee. L'equilibrio sarà precario, e farete bene a dedicarvi solo agli impegni strettamente necessari. La vostra diplomazia sarà meno efficace, e dovrete evitare di mediare in dispute altrui, per non ritrovarvi coinvolti. In amore, potrete avere piccole incomprensioni; sarete chiamati a mostrare maggiore comprensione e pazienza. Dovrete concedervi una pausa, privilegiando il riposo e la cura di voi stessi rispetto alla produttività.

Leone (23 luglio - 22 agosto) Voto 6. Parola chiave: forza interiore ma tenete a bada l'irritabilità.

La vostra forza interiore sarà un valido sostegno in questa giornata ma dovrete fare i conti con una certa irritabilità di fondo.

Sentirete che le cose non procederanno alla velocità che desiderereste, e questo potrà rendervi insofferenti e impazienti. Dovrete tenere a bada l'irritabilità, per non creare attriti inutili con colleghi o familiari. Sul lavoro, sarete determinati e riuscirete a superare gli ostacoli grazie alla vostra tenacia, ma dovrete evitare di voler fare tutto da soli. Imparerete a delegare. L'amore potrà essere un campo minato se non saprete controllare il vostro orgoglio. Dovrete essere meno esigenti con il partner e mostrare maggiore elasticità. Ricorderete che non tutte le battaglie meriteranno di essere combattute. Canalizzerete l'energia in eccesso attraverso l'attività fisica.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo) Voto 6,5.

Parola chiave: giornata tranquilla, sorridete per tenere lontano gli invidiosi.

Vi aspetta una giornata tranquilla e senza grandi scossoni. Potrete procedere con i vostri impegni con una certa serenità, anche se potrete percepire qualche vibrazione di invidia intorno a voi, magari legata ai successi del giorno precedente. Dovrete semplicemente sorridere, usando la vostra innata gentilezza e positività per tenere lontano gli invidiosi. Non lascerete che la negatività altrui influenzi il vostro umore. Sarete particolarmente sognatori, e potrete usare questo stato d'animo per stimolare la vostra creatività in ambito professionale. Farete bene a dedicare tempo alla cura del vostro aspetto esteriore, in quanto la vostra immagine sarà particolarmente luminosa.

In amore, sarete dolci e premurosi, e potrete contare sul sostegno del partner. Dovrete evitare di chiudervi troppo nel vostro mondo interiore, condividendo i vostri pensieri con le persone care.

Cancro (21 giugno - 22 luglio) Voto 7. Parola chiave: buon dialogo nella coppia, armonia nei rapporti.

Godrete di un clima favorevole nei rapporti interpersonali. La giornata sarà caratterizzata da armonia e da un buon dialogo nella coppia. Riuscirete a esprimere i vostri sentimenti con chiarezza e delicatezza, e sarete ricambiati con affetto e comprensione. Potrete risolvere vecchi malintesi e rafforzare i legami. In famiglia, sarete il punto di riferimento emotivo per tutti. Sul lavoro, sarete collaborativi e troverete facile lavorare in team.

La vostra sensibilità vi aiuterà a percepire le esigenze altrui, rendendovi un collega prezioso. Tuttavia, dovrete evitare di farvi carico di responsabilità che non vi appartengono. Prenderete decisioni basate sull'istinto e sul cuore, ma ricorderete di bilanciare le emozioni con un pizzico di razionalità. Dovrete dedicare tempo alla casa e al focolare domestico, che saranno una fonte di serenità.

Ariete (21 marzo - 19 aprile) Voto 7,5. Parola chiave: voglia di confrontarsi e di aprirsi a nuove collaborazioni.

Una forte voglia di confrontarsi con gli altri e di aprirsi a nuove collaborazioni vi animerà in questo martedì. Sentirete l'esigenza di uscire dal vostro guscio e di mettere in comune idee ed energie.

Questo atteggiamento proattivo vi aprirà le porte a nuove opportunità professionali, specialmente se lavorerete in team o dovrete negoziare. Sarete diplomatici e meno impulsivi del solito, qualità che vi aiuteranno a raggiungere accordi vantaggiosi. L'energia fisica sarà notevole, e potrete incanalarla in attività produttive. In amore, sarete più aperti al dialogo con il partner, e potrete pianificare il futuro insieme. I single saranno attratti da persone che sappiano stimolare la loro mente. Dovrete sfruttare questa giornata per ampliare la vostra rete di contatti.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Voto 8. Parola chiave: buon umore e reattività, voglia di esprimersi.

Vi sentirete carichi di buon umore e reattività.

La vostra mente sarà rapida e brillante, e avrete una forte voglia di esprimervi e di comunicare le vostre idee innovative. Sarete estremamente sociali e potrete fare incontri interessanti che potranno portare a nuove collaborazioni o amicizie stimolanti. Sul fronte lavorativo, sarete in grado di risolvere problemi complessi con un approccio fuori dagli schemi. Le vostre proposte saranno ben accolte, e potrete ottenere il supporto necessario per i vostri progetti. In amore, sarete affascinanti e magnetici, anche se tenderete a privilegiare la complicità intellettuale rispetto alla sola passione. Dovrete usare questo momento favorevole per dare voce alle vostre aspirazioni più audaci. Ricorderete di non essere troppo distaccati emotivamente.

Sagittario (22 novembre - 20 dicembre) Voto 8. Parola chiave: vitalità e voglia di movimento, buon momento in amore.

Sarete pieni di vitalità e di voglia di movimento. La vostra energia sarà contagiosa, e vi sentirete spinti a esplorare, viaggiare (anche solo con la mente) e apprendere cose nuove. Dovrete sfruttare questa carica per dedicarvi all'attività fisica o a progetti che richiedano entusiasmo e dinamismo. Sarete fortunati in ambito finanziario e potrete ricevere una notizia positiva riguardante un investimento o una questione economica. Sarà un buon momento in amore; la vostra gioia di vivere attrarrà il partner, e potrete godere di momenti di spensieratezza e divertente complicità. I single faranno centro con la loro simpatia.

Dovrete solo fare attenzione a non disperdere troppe energie in attività futili, concentrandovi su ciò che potrà darvi soddisfazione a lungo termine.

Vergine (23 agosto - 22 settembre) Voto 8,5. Parola chiave: giornata vivace e costruttiva, emozioni e curiosità.

Vi aspetta una giornata particolarmente vivace e costruttiva. La vostra mente analitica sarà supportata da un'ondata di emozioni positive e curiosità, rendendovi efficienti e creativi allo stesso tempo. Riuscirete a portare a termine tutti i vostri compiti con precisione e rapidità, ottenendo risultati eccellenti. Sarete aperti a nuove esperienze e potrete scoprire un interesse inatteso. Sul fronte lavorativo, sarete il punto di riferimento per l'organizzazione.

In amore, sarete meno critici e più aperti ai sentimenti; potrete vivere momenti intensi e sinceri, grazie a una ritrovata spontaneità. I single saranno attratti da persone concrete e affidabili. Dovrete lasciarvi andare un po' di più, permettendo alla gioia di guidare le vostre azioni.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Voto 8,5. Parola chiave: spirito costruttivo nel lavoro, amore al top.

Godrete di un allineamento stellare eccezionale che vi porterà un grande spirito costruttivo nel lavoro. La vostra capacità di comunicare e negoziare sarà al suo apice, e potrete avviare o concludere trattative importanti con successo. Riuscirete a superare ogni ostacolo con intelligenza e flessibilità. Sarà un giorno ideale per presentare nuove idee o per ricevere un riconoscimento meritato. L'amore sarà al top, per voi nati sotto il segno dei Gemelli. La relazione di coppia sarà caratterizzata da una profonda intesa mentale e da una passione frizzante. Condividerete progetti e sogni con il partner, sentendovi completamente compresi. I single avranno l'opportunità di fare incontri significativi e di grande stimolo intellettuale. Dovrete sfruttare al massimo questa giornata, perché l'energia positiva vi sosterrà in ogni vostra iniziativa.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Voto 9. Parola chiave: giornata splendida, stabilità e sicurezza vi daranno forza.

Vi aspetta una giornata semplicemente splendida, il voto 9 sottolinea la vostra eccezionale forza e determinazione. La stabilità e la sicurezza che percepite internamente vi daranno la forza necessaria per affrontare e superare qualsiasi sfida. Riuscirete a consolidare la vostra posizione professionale, ottenendo risultati duraturi e tangibili. Le vostre decisioni saranno sagge e lungimiranti, e potrete mettere le basi per il vostro successo futuro. Sarete in grado di gestire le finanze con maestria, con possibili entrate extra o investimenti azzeccati. In amore, sarete solidi e affidabili, e farete sentire il partner al sicuro e protetto. Vi godrete una profonda serenità emotiva. Dovrete celebrare questo momento di trionfo, ma ricorderete di non riposare sugli allori, continuando a lavorare con la vostra consueta dedizione.