L'oroscopo di mercoledì 26 novembre 2025 premia il Capricorno che può finalmente beneficiare del supporto della Luna. Il Cancro dovrà invece fare i conti con Urano in aspetto dissonante. Urano supporta invece il Leone pronto ad avviare nuovi progetti.

L'oroscopo di mercoledì 26 novembre: previsioni dello zodiaco da Ariete a pesci

Ariete - Le stelle sono in ottimo aspetto. Coglierete al balzo ogni opportunità propizia mettendo in evidenza la vostra intraprendenza. In ambito sentimentale sarete galanti e affettuosi. Voto: 8.

Toro - Affronterete la giornata con grinta e determinazione.

La vostra intraprendenza vi permetterà di raggiungere traguardi insperati nel lavoro. In ambito sentimentale sarete aperti al dialogo. Voto: 8,5.

Gemelli - Giove vi invita alla calma. Non è il momento di prendere decisioni affrettate. In questa fase mantenere una buona concentrazione è fondamentale. Voto: 6.

Cancro - Urano in dissonante porterà scompiglio nella vostra routine. Anche un semplice incarico di lavoro potrebbe mandarvi completamente in confusione. Voto: 5.

Leone - In ambito professionale avrete modo di poter avviare nuovi progetti stimolanti. Il vostro dinamismo non passerà inosservato agli occhi dei colleghi. Voto: 7,5.

Vergine - Affronterete la giornata di mercoledì con determinazione, mettendo in mostra il vostro carisma.

In ambito sentimentale la vostra sensibilità catturerà l'attenzione del partner. Voto: 8,5.

Bilancia - Vi sentirete stanchi e privi di energie, ma nonostante ciò cercherete ugualmente di portare a termine i vostri obiettivi. La vostra determinazione sarà un punto di forza. Voto: 7.

Scorpione - Accantonerete il lavoro per concentrare le vostre attenzioni sul partner. In coppia tornerete ad essere romantici e passionali. La giornata di mercoledì si preannuncia carica di emozioni. Voto: 7,5.

Sagittario - Vi lascerete trasportare dalle emozioni. In ambito sentimentale trasmetterete al partner il vostro affetto. In campo professionale porterete a termine ogni obiettivo con il minimo sforzo. Voto: 7,5.

Capricorno - La Luna vi trasmette ottimismo. In ambito sentimentale tornerete ad essere super romantici. I single avranno modo di fare nuovi incontri. In campo professionale avrete modo di mettere in pratica le vostre idee. Voto: 10.

Acquario - In campo professionale avrete occasione di sperimentare nuovi interessanti progetti. Con i colleghi l'intesa sarà ottima. In ambito sentimentale non sono invece previste novità. Voto: 7.

Pesci - Con il partner avrete modo e tempo di poter pianificare un viaggio in vista delle festività natalizie. In campo professionale sarete ambiziosi e determinati. Voto: 8,5.